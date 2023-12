Ohjaaja Lauri Törhösen väitöskirja hylättiin Lapin yliopistossa – ”Ei täytä väitöskirjalle asetettuja kriteerejä”

Elokuvaohjaaja Lauri Törhösen väitöskirja on päätetty hylätä Lapin yliopistossa. Yliopiston taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti asiasta tänään kokouksessaan.

– Perustelemme päätöstä sillä, että kyseessä oleva työ ei täytä väitöskirjalle asetettuja kriteerejä, dekaani ja tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja Satu Miettinen kertoo Lapin yliopiston tiedotteessa.

Osa tieteentekijöistä on aiemmin arvostellut väitöskirjaa muun muassa lähdekirjallisuuden sekä tutkimuskysymysten ja -menetelmien puutteesta. Myös Törhösen esiintyminen väitöstilaisuudessa ja vastaukset vastaväittäjä Esa Saarisen kysymyksiin ovat herättäneet keskustelua.

Päätöksestä voi tehdä oikaisupyynnön kahden viikon ajan.

Törhönen ei tuoreeltaan halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Väitösten ohjausta aiotaan kehittää

Väitöskirjan tuleminen hylätyksi tiedekuntaneuvostossa on poikkeuksellista.

Törhönen oli saanut tiedekuntaneuvostolta väitösluvan esitarkastajien lausuntojen perusteella, jotka puolsivat lupaa. Väitöksen toinen esitarkastaja, dosentti Ilkka Huovio kommentoi lokakuun lopussa STT:lle, että Törhösen väitös on ”vahvasti hyväksytty” ja sen sisältö ”hyvin vahva”.

– Tämä on myös hyvin omaperäinen väitöskirja, ja sellaisia akateeminen yhteisö tarvitsee, Huovio sanoi tuolloin.

Satu Miettinen kertoo yliopiston tiedotteessa, että tiedekuntaneuvosto päätyi hylkäävään päätökseen huolellisen ja perusteellisen harkinnan jälkeen sekä perehdyttyään materiaaliin kokonaisuutena.

– Tieteen vapauteen kuuluu esittää uusia ja yllättäviä näkökulmia, kuten myös esitarkastajat ovat osoittaneet, hän sanoo.

Lapin yliopiston mukaan tiedekunnan väitöstöiden ohjausprosessia ryhdytään kehittämään heti ensi vuoden alussa.

– Tavoitteena on lisätä väittelijän turvaa, jotta hän voi varmistua, että väitös täyttää työn laadulle asetettavat vaatimukset jo ennen esitarkastusta, tiedotteessa kerrotaan.

Arviointikriteerien mukaan hyväksytty väitöskirja osoittaa muun muassa kysymyksenasettelun ja teoriataustan kautta hyvää tutkimusalueen tuntemusta, muodostaa tieteellisesti hyvän kokonaisuuden ja on mahdollisilta taiteellisilta osiltaan korkeatasoinen.

Mahdollinen esteellisyys erillinen prosessi

Törhösen väitöskirjaprosessiin on liitetty myös epäily väitöskirjan esitarkastajien mahdollisesta esteellisyydestä. Törhönen esimerkiksi kertoo väitöskirjansa sivuilla itse, että toinen esitarkastajista on ollut hänen aiemman tutkimustyönsä ohjaaja.

Jääviysasiat ovat kuitenkin tiedekuntaneuvoston kokouksesta erillinen prosessi. Lapin yliopisto on saanut kaksi hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausilmoitusta Törhösen väitöskirjasta. Ne koskevat muun muassa esteellisyysasiaa. Ilmoitusten pohjalta yliopistolla on käynnistetty esiselvitys, jonka valmistumiselle määrätty takaraja on tammikuulla.

Jos esiselvityksessä katsotaan tarvetta jatkoselvitykselle, yliopiston rehtori voi päättää varsinaisen tutkinnan aloittamisesta. Yliopiston mukaan käynnissä olevat HTK-prosessit eivät keskeydy tiedekuntaneuvoston päätöksen takia.

Anu-Elina Ervasti, Mika-Matti Taskinen