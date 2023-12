Oikeistohallitusko? Kiskolaissyntyinen politiikan tutkija Vesa Vares ei ole sukua etsivä Varekselle, mutta dekkareita hän kirjoittaa

Petteri Orpon (kok.) johtamat hallitusneuvottelut olivat puoli vuotta sitten loppuvaiheessa. Kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kvartetti näytti varmalta kokoonpanolta.

Suomeen oli syntymässä oikeistohallitus.

Virallisesti hallitukset nimetään pääministerinsä mukaan, mutta niillä on muitakin nimiä: hätätilahallitus, sinipunahallitus, sateenkaarihallitus, porvarihallitus, punaviherhallitus…

Ainakin vasemmistopainotteisesta oppositiosta katsoen Orpon hallitus on oikealla, mutta onko oikeistohallitus sille oikeudenmukainen nimi?

– Kyllä se tavallaan on, sanoo Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares.

”Tavallaan” tulee siitä, että oikeistolaisuuteen täytyy tehdä suomalaisiin olosuhteisiin liittyviä varauksia.

– Maailmalla on helpompi puhua oikeistosta ja vasemmistosta, kun on olemassa kaksi pysyvää rintamaa. Meillä taas on vaihtuvien koalitioiden malli, jota ei ole muualla. Sellaista ei voisi kuvitellakaan esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa.

Suomessa kokoomus ja vasemmistoliittokin ovat mahtuneet samoihin hallituksiin.

Oikeistohallituksesta voidaan puhua, vaikka puolueet itse asemoivat itseään poliittisella kartalla vähän eri paikkoihin.

– Kokoomus on omasta mielestään keskusta-oikeistolainen. Kristillisdemokraatit on arvokonservatiivinen puolue, mutta pitää esillä myös sosiaalisia kysymyksiä, ja se on ollut läheisissä tekemisissä keskustan kanssa. RKP on identiteetiltään keskustalainen.

Vareksen mukaan perussuomalaisten paikasta kartalla löytyy monta mielipidettä. Yleensäkin populistipuolueiden sijoittaminen on ongelmallista.

– Ne eivät noudata sääntöjä, joiden kanssa muut ovat johdonmukaisempia. Timo Soinin aikana esimerkiksi perussuomalaiset oli joissain sosiaalisissa ja taloudellisissa linjauksissa melkein vasemmistolainen.

Ja nyt perussuomalaiset on suurin työväenpuolue, Vares huomauttaa.

– Se sijoittuu kuitenkin poliittiseen oikeistoon talouspolitiikallaan, kansallismielisyydellään sekä identiteetti- ja arvokysymyksissä.

Hallituksen valtiovarainministerin salkku on perussuomalaisten puheenjohtajalla Riikka Purralla. Hänen ensimmäinen budjettinsa on Vareksen mukaan ”pitkälti kokoomuksen, Purran ja työnantajien näköinen”.

– Perussuomalaisten kannattajien keskuudessa on entistä enemmän muun muassa pienyrittäjiä, jotka hyväksyvät tämän hetken talouspoliittisen linjan.

Onko Orpon hallitus siis oikeistohallitus?

– Poliittisella linjallaan ja hallitusohjelmallaan Orpon hallitus on oikeistohallitus. Sen puolueet kuuluvat oikeistoon, joka pelaa järjestelmän säännöillä, tiivistää Vesa Vares.

Suomalaisen koalitioperinteen takia tähänkin täytyy asettaa varaus.

– Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallituksia sanottiin vasemmistohallituksiksi niiden harjoittaman politiikan takia, vaikka mukana oli kaksi porvaripuoluetta.

RKP siirtyi vasemmistopolitiikan hallituksesta sujuvasti oikeistolaiseen hallitukseen.

Vesa Vares ei halua käyttää minkään hallituspuolueen yhteydessä äärioikeisto-käsitettä – niin kuin ei muutenkaan. Äären sijasta hän suosii laitaa sekä oikeistosta että vasemmistosta puhuttaessa.

– Äärioikeisto ja äärivasemmisto ovat arvottavia ja kuluneita käsitteitä.

Harvinaisen oikeistolaisuuden lisäksi Orpon hallitus on ollut poikkeuksellinen myös alkuaikojen kohujen takia. Vakavissaan seurattiin, kaatuuko hallitus. Sen luottamuksesta äänestettiin ensimmäisen kerran viikko ministerien nimittämisen jälkeen.

– Kun rasismikeskustelu alkoi, ajattelin, että mahtaako se kantaa kovinkaan pitkälle. Suurin osa siteerauksista ja tapahtumista oli vanhoja. Mitään sellaista uutta ei löytynyt, mitä olisi sanottu lähempänä nykypäivää tai jossain vastuullisessa tehtävässä. Ja nyt keskustelu onkin loppunut kokonaan.

Sanna Marin teki ennen eduskuntavaaleja selväksi, että vain SDP:tä äänestämällä saattoi torjua kokoomuksen ja perussuomalaisten oikeistohallituksen. Hän myös nimesi yhdistelmän sinimustaksi.

Lopputulos oli, että SDP lisäsi eduskuntapaikkojaan, mutta jäi kokokilpailussa kuitenkin kolmanneksi.

– Meillä on muodostunut sellainen perinne, että oppositiopuolueet voittavat vaalit. Nyt tilanne ehkä kärjistyi sen takia, että Marinin hallitukseen tyytymättömät pitivät sitä vasemmistolaisempana kuin se olikaan.

– Marinin aikaan osui kaksi poikkeuksellista kriisiä: korona ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Oppositio sai entistä vahvemman aseman Marinin suuresta henkilökohtaisesta suosiosta huolimatta ja huolimatta siitä, että aika vähän pystyttiin sanomaan, mitä olisi pitänyt tehdä kokonaan toisin.

Hallituksen ja opposition välisen rajan ylittävä yhteisymmärrys löytyi nopeasti keväällä 2022, kun Suomi päätti hakea sotilasliitto Naton jäseneksi.

Nato-suhde olisi ollut hyvä teema tulevan talven presidentinvaaleissa; johtaahan presidentti ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Venäjän presidentti Vladimir Putin piti kuitenkin huolen siitä, että Nato-jäsenyys käsiteltiin alta pois ennen vaaleja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai suomalaiset kääntymään nopeasti Nato-jäsenyyden kannattajiksi, ja poliittiset päättäjät seurasivat perässä.

– Putinin ansiosta Naton kannatus heilahti 80 prosenttiin, kun alkoi näyttää siltä, että olemme kohta kahdestaan aggressiivisen suurvallan kanssa. Suomalaisilla on ollut tapana olla yhtä mieltä ulkopoliittisista kysymyksistä, sanoo Vesa Vares.

Kannat osataan myös kääntää nopeasti. Niin kävi jo itsenäisyyden alussa.

– Vuonna 1918 kaikki porvarit olivat suuria Saksa-suuntauksen ystäviä, kunnes Saksa romahti. Suurin osa keksi silloin, että eivät he olleetkaan suuntautuneet Saksaan.

1930-luvun Suomea kuvataan yleensä saksalaismieliseksi, mutta Vareksen mukaan se ei ollut sitä. Saksalla oli päinvastoin huono maine.

– Mutta vuosina 1940–41 kaikki paitsi kommunistit olivat jo sitä mieltä, että Saksa on hyvä kaveri Neuvostoliittoa vastaan.

– Ja kun Saksa taas romahti, ei meillä oikeastaan ollut ulkopoliittista oppositiota Paasikiven eikä Kekkosen politiikkaa vastaan. Kritiikki Kekkosta kohtaan tuli siitä, miten hän käytti ulkopolitiikkaa sisäpolitiikassa.

Vares arvioi, että suomalaiset ovat Nato-jäsenyyteen tyytyväisiä niin pitkään, että maailmalla tapahtuu jokin iso keikaus, joka antaa syyn olla eri mieltä.

Poliittinen sitoutuminen ei sovi tutkijalle – seuraavassa dekkarissa käydään Kiskossa

Vesa Vareksen uusin tietokirja kertoo Ben Zyskowiczin (s. 1954) alkuvaiheista poliitikkona, ja suomalaisista puolueista Vares on perehtynyt erityisesti kokoomuksen historiaan.

Zyskowicz-kirja kertoo ajasta, ”jolloin politiikka otettiin hyvin vakavasti”.

Kun kiskolainen Vesa Vares (s. 1963) tuli Saloon oppikouluun syksyllä 1974, kouluneuvostovaaleissa oli vielä poliittisten puolueiden ehdokkaita.

– Teiniliitto oli jo alkanut tukehtua omaan ähkytautiinsa. Lukioon mennessä puolueen ehdokkaita oli enää vain kokoomuksella. Ilmapiiri oli totaalisesti muuttunut, ja politisoitumiseen oli kyllästytty. Tilalle oli tullut muuta, muun muassa luonnonsuojelu ja rauhaliike.

Vares sanoo pysyttelevänsä loitolla kaikesta poliittisesta sitoutumisesta, mutta olevansa kokoomuksen tapaäänestäjä.

– Poliittinen sitoutuminen ei ole kovin hyvin yhdistettävissä tutkijan rooliin. Olen myös liian individualistinen luonne siihen, että puolustelisin jotain asiaa, josta olen eri itse eri mieltä.

Vares kirjoitti ylioppilaaksi Hermannin lukiosta 1982. Sittemmin hän on kirjoittanut koulunsa historiikin.

Yliopistovirka vei Turun yliopistossa väitelleen valtiotieteen tohtorin Tampereelle, missä Vares on asunut vuodesta 1998.

Turun yliopiston poliittisen historian professorin virassa hän on ollut vuodesta 2015, ja Vareksella on asunto myös Turussa.

– En ole omaksunut tamperelaista mentaliteettia, ja minulla on TPS:n ja LP Viestin kausikortit.

Tieteellisten julkaisujen lisäksi Vares on kirjoittanut dekkarin.

Vares kertoo kirjoitelleensa jo teininä pöytälaatikkoon Agatha Christie -tyyppisiä dekkareita. Hän päätti armeijan jälkeen laittaa sen ajan kokemuksia muistiin muokattuina dekkarin kehyskertomukseen.

– Käsikirjoitus makasi 30 vuotta pöytälaatikossa, kunnes tuli – ehkä nimenkin velvoittamana – mielihalu koettaa, saisiko julkaistua myös fiktiota. Toki tarina piti kirjoittaa pitkälti uusiksi.

Vareksella sattuu olemaan Turussa fiktiivinen sukunimikaima, Reijo Mäen yksityisetsivä Jussi Vares.

Vesa Vareksen seuraava dekkari ilmestyy loppukeväällä tai kesäkuussa 2024. Siinä käydään Kiskossakin, kirjailija lupaa.

Upseeri ja herrasmies ratkaisee: Niinisalon kasarmilla setvitään henkirikosta

Arvostelu: Kirsi Hietanen

Vesa Vares: Kuolema kasarmilla. CrimeTime. 352 s. Äänikirjan lukija Martti Ranin.

Toista puolustusvoimien varuskuntaan sijoittuvaa arvoitusdekkaria ei ihan äkkiseltään tule mieleen. Vesa Vares on siis ainakin miljöön osalta löytänyt ensimmäiseen fiktiiviseen teokseensa tuoreen tulokulman, sillä Kuolema kasarmilla -dekkarin näyttämönä on monelle salonseutulaisellekin armeijan käyneelle tuttu Niinisalon kasarmialue ja sen lähimaastot.

Lyhyestä prologista käy selväksi, että joku pääsee vielä hengestään yön pimeydessä ampumaharjoitusalueella. Kestää kuitenkin harmillisen pitkään, ennen kuin varsinaisessa tarinassa päästään ensimmäiseen ruumiiseen asti. Sitä ennen käydään läpi melkoinen henkilökaarti, johon kuuluu niin uuden saapumiserän alokkaita kuin heitä kouluttamaan ryhtyviä aliupseereja ja kantahenkilökuntaa perheenjäsenineen kaikkineen.

Vähitellen alkaa hahmottua, kuka tuleva ensimmäinen uhri on. Lajityypin perinteitä kunnioittaen epäillyt kuuluvat omaan väkeen, mutta motiivi ja tilaisuus tuntuu olleen lähestulkoon kaikilla. Vai liittyykö henkirikos sittenkin provokatiiviseen ilkivaltaan, jonka kohteeksi kasarmialue ja alokkaiden ensimmäinen ampumaharjoitus ovat joutuneet?

Tapausta ryhtyy selvittämään Porin poliisilaitoksen komisario Anne Sirkiä. Yllättäen ja pyytämättään hän saa tuekseen varuskuntaan siirretyn luutnantti Pentti Salmenkarin, joka on tullut Niinisaloon hoitamaan viimeistä aktiivipalvelutehtäväänsä ennen siviiliuralle siirtymistä. Päältä katsoen Salmenkari paikkaa varuskuntaan syntynyttä päällystöpulaa, mutta oikeasti hänet on lähetetty paikalle vaivihkaa ratkaisemaan henkirikos.

Takakansi lupaa, että Kuolema kasarmilla kutkuttelee eloon jokaisen intin käyneen armeijamuistot. Valitettavasti armeijaa käymätön lukija ei oikein pääse kasarmiarjen ja inttihuumorin imuun, vaikka monenlaista pientä kommellusta ja sanansäilän heiluttelua tarinaan on upotettu.

Jännitteitä viritellään niin armeijahierarkian sisällä, armeijan ja poliisin välille kuin sukupuolien keskenkin. Sekä armeijan että poliisin perinteisen miehisissä organisaatioissa naiset tuntuvat joutuvan edelleen jatkuvasti puolustuskannalle.

Luutnantti Salmenkari suhtautuu vastakkaiseen sukupuoleen herrasmiesmäisen pidättyvästi, mutta kyynelehtivä avuton neito on hänen akilleenkantapäänsä. Lievää romantiikan väreilyäkin on ilmassa, vaan tunnistaako Salmenkarin tutka sitä, onkin sitten jo toinen kysymys.

Veritöillä Vares ei mässäile, mutta valitettavan vaisuksi jää myös dekkarin toiminnan kuvaus, eikä varsinaisesta jännityksestäkään oikein voi puhua. Lopussa käytetään luvattoman monta sivua rikoksen tekemisen ja sen ratkaisemisen vaiheiden selittämiseen, mikä ei ole kaikkein lukijaystävällisin ratkaisu.