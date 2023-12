Oikeudenkäynti ruotsalaisdiplomaattia vastaan alkoi Iranissa – otettiin kiinni jo huhtikuussa 2022

Oikeudenkäynti pitkään Iranissa vankeudessa ollutta ruotsalaista EU-diplomaattia Johan Floderusta vastaan on alkanut Teheranissa. Asiasta kertoi Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström uutistoimisto TT:lle lauantaina.

Ruotsin asiainhoitajan ei Billströmin mukaan annettu osallistua oikeudenistuntoon.

– Tähän Ruotsi on reagoinut ja pyytänyt, että (asiainhoitaja) saa olla läsnä, kun oikeudenkäynti jatkuu, ulkoministeri kertoi tekstiviestissä.

Iranin tiedustelupalvelu otti 33-vuotiaan Floderuksen kiinni huhtikuussa 2022, kun hän yhdessä ystäviensä kanssa vieraili maassa. Kuuden viikon aikana Floderuksen perhe ja Ruotsin hallitus eivät saaneet tietoja, missä hän oli ja kuinka hän voi.

Vasta heinäkuun lopulla 2022 Iran ilmoitti, että Ruotsin kansalainen oli pidätetty ”vakoilusta”.

Vain pari viikkoa aiemmin iranilainen Hamid Nouri oli saanut Ruotsissa elinkautisen vankeustuomion osuudestaan poliittisten vankien surmaamiseen Iranissa vuonna 1988.

TT:n lähteiden mukaan Floderuksen pidätys Iranissa oli suora seuraus Nourin oikeudenkäynnistä. Nourin tapaus on parhaillaan Ruotsissa hovioikeuden käsittelyssä.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Floderus on joutunut olemaan pitkään eristyksissä ja hänen vankisellinsä on ollut aika ajoin valaistuna vuorokauden ympäri. Tämän takia hän on kadottanut ajantajun ja kärsinyt voimakkaasta kivusta, ahdistuksesta ja univaikeuksista.