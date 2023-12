Oikotie joulutunnelmaan käy suoratoistopalveluiden kautta – kokosimme vinkit, mitä jouluelokuvia kannattaa katsoa ja mitä ehkä karttaa

Rakkautta vain (2003), The Holiday (2006) ja ennen kaikkea Ihmeellinen on elämä (1946) ovat joulunpyhien ikuisia suosikkielokuvia, jotka kuuluvat jouluun yhtä kiinteästi kuin sinappihuntu kinkkuun. Eikä unohtaa sovi Die Hard -sarjan ensimmäistä elokuvaa Vain kuolleen ruumiini yli (1988), joka avaa vapahtajamme syntymäjuhlaan hiukan toisenlaisen näkökulman.

Suoratoistopalvelut täyttyvät viimeistään lokakuusta lähtien toinen toistaan jouluisemmilla elokuvilla. Joukossa on klassikoiden ja uutuuksien ohella yllätyksiäkin – poimimme tarjonnasta maukkaimmat ja kitkerimmät yksilöt.

Katso ainakin nämä

Eksotiikkaa perinnejouluun: Ei ihan tavallinen joulu, Netflix

Uunituore norjalaiselokuva tarkastelee ennakkoluuloja, perinnäistapoja sekä erilaisten kulttuurien yhteentörmäyksiä joulunvieton näkökulmasta. Mutta se mikä kuulostaa referoituna totisen ohjelmalliselta kääntyykin käsikirjoittaja-ohjaaja Petter Holmsenin käsissä oikein viihdyttäväksi ja joulutunnelmaan johdattavaksi rekiretkeksi Telemarkin jylhiin talvimaisemiin.

Maailman toisella laidalla asuva tytär saapuu jouluksi lapsuudenkotiinsa, jossa vaalitaan norjalaisia jouluperinteitä. Tyttäreltä vain unohtui kertoa, että mukana on hänen uusi intialainen poikaystävänsä. Äiti ja veli katsovat eksoottista vierasta kieroon ja tämä yrittää vakuuttaa tulevan anoppinsa lähtemällä urheasti hiihtoretkelle tunturiin ja pulahtamalla avantoon.

Kulttuuriset yhteenajot ovat ilmeisiä, mutta Ei ihan tavallinen joulu toteuttaa ne sympaattisesti ja on kaikilta osin suomalaisen nimensä esittämän lupauksen veroinen.

Kyllä isä osaa: Joulupuu on kärvennetty, Prime Video

Hollywoodin joulukomedioiden vakioaihe on naapurusten välinen kilpavarustelu joulukoristeluissa – siitä on kyse tämänvuotisessa uutuudessa Candy Cane Lane mutta teeman kantateos tulee jo 1980-luvulta. Joulupuu on kärvennetty keskittyy perheenisä Clark Griswoldin (Chevy Chase) epätoivoisiin pyrkimyksiin peittää kotitalo jouluvaloilla ja saada siinä sivussa valtaisa joulukuusi mahtumaan olohuoneeseen.

Kyllä isä osaa vaikka lapsia hävettää ja puolisoa säälittää. Joulunpyhiksi kutsumatta kylään tunkevat vielä sukulaiset, jotka olettavat isäntien huolehtivan lahjoja myöten aivan kaikesta. Hauska ja räävitön ja joskus melkeinpä sympaattinen Joulupuu on kärvennetty tekee onnistunutta pilaa suorittamisjoulusta ja toimii siten varoittavana esimerkkinä kaikille. Puhumattakaan siitä, että 1900-luvun jälkimmäisen puoliskon taiturimaisin amerikkalaiskoomikko Chevy Chase on Clark Griswoldin roolissa parhaimmillaan.

Otetaan joulu takaisin: A Bad Moms Christmas, Ruutu+

Kuka tahansa stressaantuu jouluvalmisteluista, mutta erityisen kylmää kyyti on silloin kun vaativa äiti kyttää niskan takana eikä ilmiselvästi ole tyytyväinen mihinkään. Näin käy A Bad Moms Christmasin sankarittarelle Amylle (Mila Kunis), joka tyttökaveriensa kanssa päättää kaapata joulun takaisin itselleen. Tarvitaan kauppakeskuskännit keskellä päivää sekä joulukuusivarkaus, jotta aito joulutunnelma saavutetaan. Lopulta saavutetaan myös jonkinlainen sovinto, vaikka tarinan kolmen ystävyksen ja heidän äitiensä suhde lieneekin korjaamattomasti tärviöllä.

Ohuen anarkistista joulurienaa pehmennetään romantiikalla, mutta siihenkin voi suhtautua ymmärtäväisesti, sillä A Bad Moms Christmasin mieshahmot ovat saamattomia mutta rakastettavia nahjuksia – kerrankin naisasiaa ajava elokuva ilman miesvihaa.

Mieti vielä kerran

Käsijarru päällä: Candy Cane Lane, Prime Video

Kasariaikojen suosikkikoomikko Eddie Murphy on ollut vuosikausia ihmeellisen ponneton eikä hänen comeback-yrityksensäkään valjuuntuneita mielikuvia muuta. Candy Cane Lane toistaa kuuliaisesti tukun amerikkalaisten jouluelokuvien parhaita kliseitä, mutta erityisen hauskaksi Candy Cane Lanea ei kehtaa kutsua.

Jutun perusidea on silti lupaava: Murphyn esittämä perheenisä saa joulun alla potkut töistä ja varmistaakseen lapsilleen ikimuistoisen joulun hän tekee sopimuksen jonkinsortin paholaisen kanssa. Tämä on joulupukin erottama ilkeä tonttu, joka houkuttelee hyväuskoisia hölmöjä ansaan kimaltelevilla valoilla ja koristeilla vain orjuuttaakseen nämä oman pikku joulunäytelmänsä marioneteiksi.

Kiinnostavasta lähtökohdastaan huolimatta Reginald Hudlin ohjaa elokuvaa kuin käsijarru päällä, luottaen Eddie Murphyn karismaan josta ei ole enää paljoa jäljellä.

Makeinta joulusiirappia: Catering Christmas, Netflix

Catering Christmas lokeroituu näkökulmasta riippuen joko täydelliseksi jouluelokuvaksi tai aivan uskomattomaksi hömpäksi. Mikäli etsii makeinta mahdollista siirappia, tuore romanttinen komedia täyttää kaikki tarpeet. Jos sen sijaan karttaa ätläkkää ja jokseenkin epätodennäköistä rakkaustarinaa sekä sen ympärille käärittyä hoopoa kuvausta rikkaan perijän ennätystason filantropiasta, Catering Christmas tuntunee lähinnä sietämättömältä.

Päähenkilö on pitopalveluyrittäjä, joka kärvistelee bisneksensä kanssa kunnes saa tärkeän tilauksen kaupungin rikkaimmalta rouvalta. Rouvan poika on paitsi jykeväleukainen myös naimaton ja parin hassun sattumuksen sekä juoneen pakollisesti kuuluvan lähes kohtalokkaan väärinymmärryksen jälkeen he löytävät toisensa ja pääsevät leipomaan yhdessä joulupipareita.

Surkuttelun ME-yritys: Bobin joulu: Kissa joka toi joulumielen, YLE Areena

Charles Martin Smithin ohjaama elokuva lupaa tositapahtumiin perustuvaa joulumieltä, mutta tosiasiassa saamapuolella on maailmanluokan itsesääliä, joka huipentuu pääosassa tunaroivan Luke Treadwayn maneeriin värisyttää ääntään aina kun hänen henkilöhahmollaan menee tavallistakin huonommin.

Bobin joulussa eletään joulunalusaikaa Lontoossa, entinen narkkari yrittää laittaa elämäänsä järjestykseen ja seuranaan hänellä on kulkukissa, joka onkin kammottavan jouluelokuvan ainoa sympaattinen ilmestys. Katusoittajaksi itseään tituleeraava päähenkilö on hämmentävän huono laulaja, joka elää täysin muiden hyväntahtoisuuden varassa. Kissa on hänen ainoa keinonsa tienata itse edes lantti tai pari. Ohjaaja yrittää jonkinlaista surkuttelun maailmanennätystä, kunnes lopulta kaikki järjestyy, joulu valmistuu ja katusoittajan ynnä kissan kaveruudesta ilmestyy bestseller-kirja.