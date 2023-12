”Oman kylän pressan” myöntämä kunniamerkki vetää Esa Rannikon nöyräksi – katso kaikki salonseutulaiset palkitut

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt jälleen kunniamerkkejä ansioituneille suomalaisille. Tämän vuoden korkea-arvoisimman kunniamerkin Suomen Valkoisen Ruusun suurristi -kunniamerkin saa korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen.

Kunniamerkkien saajien joukossa on myös monia salonseutulaisia. Heistä korkea-arvoisimman kunniamerkin saa somerolainen kirjailija Kaari Utrio, jolle on myönnetty Suomen Leijonan komentajamerkki. Saman kunniamerkin saavat Utrion lisäksi muun muassa näyttelijä Seela Sella ja Supercell-miljonäärit Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen.

Yksi Salossa palkituista on palokunnan päällikkö Esa Rannikko, joka tunnetaan myös maanviljelijänä ja ”kurpitsakeisarina”. Rannikko on Halikon VPK:n päällikkö. Hän sai itse tietää saamastaan kunniamerkistä perjantaiaamuna. Hänellä ei ollut vielä tuolloin tietoa, mikä taho merkkiä on hänelle anonut. Listauksen viittaus VPK-toimintaan antaa kuitenkin vihiä.

– Olen isänmaallinen ihminen. Ei voi kuin nöyrin mielin olla. Ei se meikäläiselle ihan jokapäiväistä ole, miettii Rannikko.

– Joitain ansiomerkkejä on matkan varrella tullut, mutta tämä on ensimmäinen presidentin myöntämä. Jos oman kylän pressa myöntää viimeisenä mahdollisena hetkenä kunniamerkin, niin se nostaa vielä sen arvoa.

Salonseutulaiset kunniamerkkien saajat:

Suomen Leijonan komentajamerkki

Utrio Kaari, kirjailija, Somero

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki

Laaksonen Juha, hovioikeudenneuvos, Paimio

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki

Virtanen Kimmo, aluesyyttäjä, Salo

Suomen Leijonan ritarimerkki

Kuusisto Tero, pelastusylitarkastaja, Paimio

Lehto Mika, yksikön päällikkö, Paimio

Strandberg Karl, te-asiakaspalvelukeskuksen johtaja, Kemiönsaari

Suomen Leijonan ansioristi

Ahtiainen Jukka, vanhempi projektipäällikkö, Sauvo

Kesäniemi Hannu, yrittäjä, Somero

Virtanen Asko, päätoimittaja, Paimio

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Rannikko Esa, palokunnan päällikkö, Salo

Salonen Kaisa, viheraluemestari, Sauvo

Sipilä Mervi, viestintäsuunnittelija, Salo

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Leimola Reino, työsuojeluvaltuutettu, Salo

Salmi Harri, kunnossapitopäällikkö, Salo

Salokannel Eija, palveluvastaava, Salo

Valve Ismo, offset-painaja, Somero