”Oman kylän pressan” myöntämä kunniamerkki vetää Esa Rannikon nöyräksi – katso kaikki salonseutulaiset palkitut

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt jälleen kunniamerkkejä ansioituneille suomalaisille. Tämän vuoden korkea-arvoisimman kunniamerkin Suomen Valkoisen Ruusun suurristi -kunniamerkin saa korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen.

Kunniamerkkien saajien joukossa on myös monia salonseutulaisia. Heistä korkea-arvoisimman kunniamerkin saa somerolainen kirjailija Kaari Utrio, jolle on myönnetty Suomen Leijonan komentajamerkki. Saman kunniamerkin saavat Utrion lisäksi muun muassa näyttelijä Seela Sella ja Supercell-miljonäärit Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen.

Yksi Salossa palkituista on palokunnan päällikkö Esa Rannikko, joka tunnetaan myös maanviljelijänä ja ”kurpitsakeisarina”. Rannikko on Halikon VPK:n päällikkö. Hän sai itse tietää saamastaan kunniamerkistä perjantaiaamuna. Hänellä ei ollut vielä tuolloin tietoa, mikä taho merkkiä on hänelle anonut. Listauksen viittaus VPK-toimintaan antaa kuitenkin vihiä.

– Olen isänmaallinen ihminen. Ei voi kuin nöyrin mielin olla. Ei se meikäläiselle ihan jokapäiväistä ole, miettii Rannikko.

– Joitain ansiomerkkejä on matkan varrella tullut, mutta tämä on ensimmäinen presidentin myöntämä. Jos oman kylän pressa myöntää viimeisenä mahdollisena hetkenä kunniamerkin, niin se nostaa vielä sen arvoa.

Salonseutulaiset kunniamerkkien saajat:

Suomen Leijonan komentajamerkki

Utrio Kaari, kirjailija, Somero

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki

Laaksonen Juha, hovioikeudenneuvos, Paimio

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki

Antila Taina, johtaja, Salo

Virtanen Kimmo, aluesyyttäjä, Salo

Suomen Leijonan ritarimerkki

Kuusisto Tero, pelastusylitarkastaja, Paimio

Lehto Mika, yksikön päällikkö, Paimio

Strandberg Karl, te-asiakaspalvelukeskuksen johtaja, Kemiönsaari

Uusitalo Päivi, talouspäällikkö, Salo

Suomen Leijonan ansioristi

Ahtiainen Jukka, vanhempi projektipäällikkö, Sauvo

Kesäniemi Hannu, yrittäjä, Somero

Virtanen Asko, päätoimittaja, Paimio

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Kivi Maria, ylitarkastaja, Salo

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Rannikko Esa, palokunnan päällikkö, Salo

Salonen Kaisa, viheraluemestari, Sauvo

Sipilä Mervi, viestintäsuunnittelija, Salo

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Leimola Reino, työsuojeluvaltuutettu, Salo

Salmi Harri, kunnossapitopäällikkö, Salo

Salokannel Eija, palveluvastaava, Salo

Valve Ismo, offset-painaja, Somero

Suomen Valkoisen Ruusun mitali

Niemelä Tuula, tilastohaastattelija, Salo

Artikkelia muutettu 1.12.2023 kello 14.15. Lisätty neljä nimeä.