Omat pojat ja tytöt maailmalla: Koskelon Stuttgart kohtasi suuren surun

Stuttgartin Roosa Koskelo joutui kohtaamaan viime viikolla odotetun, mutta silti pysäyttävän suru-uutisen: joukkueen monivuotinen päävalmentaja Tore Aleksandersen menehtyi pitkäaikaisen sairauden murtamana keskiviikkona kotikaupungissaan Norjan Moldessa.

Stuttgart oli keskiviikkona Italiassa pelaamassa Mestarien liigan ottelun Coneglianoa vastaan, jonka Stuttgart hävisi 0–3. Palattuaan Saksaan joukkue kuuli suru-uutisen.

– Vaikka tiesimme Toren sairaustilanteen melko tarkasti, niin olihan uutinen shokki. Moni pelaajista oli monta vuotta hänen valmennuksenssa, Koskelo kertoi Lentopalloliiton tiedotteessa.

Aleksandersen toimi Suomen naisten maajoukkueen päävalmentajana 2010–2013 ja Stuttgartin päävalmentajana vuodesta 2020 viime kevääseen asti, jolloin hänen terveystilanteensa ei enää sallinut valmentamista.

Lauantaina Stuttgart palasi kentälle Saksan Bundesliigassa Suvi Kokkosen edustamaa Potsdamia vastaan. Stuttgart voitti ottelun vaikeista lähtökohdista huolimatta 3–0.

– En osannut yhtään odottaa, mitä pelistä tulee tuossa tilanteessa. Oli absurdi fiilis astua kentälle, kun oli hiljainen hetki, surunauhat ja videotaululla pyöri kuvia (Aleksandersenista).

– Pelasimme lopulta hyvällä tavalla aggressivisen pelin. Se oli joukkueelta iso onnistuminen, Koskelo kertoi.

Miesten Bundesliigassa Niklas Breilinin Giesenin viikko toi helpon voiton liigapelistä, mutta harmittavan tappion cupvälierästä.

Liigassa Dachau kaatui 3–0 Breilin hoitaessa virheettömästi liberon tonttinsa. Viikolla Giesen hävisi Saksan cupin välierän kotonaan Herrschingille 0–3. Torstaina Giessen kohtaa CEV Cupissa Steaua Bukarestin kotikentällä.

Romaniassa Aaro Nikulan Arcada Galati koki ensimmäisen liigatappionsa lauantaina Brasoville suoraan kolmessa erässä. Galati jatkaa Mestarien liigan lohkovaihetta torstaina isännöimällä LVI Prahaa.

LP Viestistä tuttu Saana Lindgren on löytänyt Ranskassa mahtivireen. Lindgrenin ja toisen ex-viestiläisen Jessica Kososen Terville on voittanut kuusi peliä kymmenestä ja on liigassa viidentenä.

Lauantaina Terville hävisi Beziersille 2–3, mutta 53 kertaa hyökännyt Lindgren iski hurjat tehot 30/+26. Kosonen säesti tehoilla 14/+8.

– Alkukausi meni henkilökohtaisesti hieman ailahdellen ja uuteen ympäristöön totutellessa, mutta nyt tuntuu että on saanut rytmistä kiinni. Viihdyn tosi hyvin täällä ja pieni kaupunkimme tuntuu kotoisalta. Lisäksi kodin tuntua tuo Jessica, jonka kanssa voi puhua suomea, Lindgren kertoi.

Koripallon Italian naisten pääsarjassa Helmi Tulosen Sagna Milano joutui tunnustamaan Sesto San Giovannin paremmakseen 77–53. Tulonen heitti seitsemän pistettä, otti kolme levypalloa ja antoi kaksi syöttöä.

Ruotsin liigassa Sofia Pelanderin Norrköping Dolphins jätti Sjuhäradin vaille mahdollisuuksia hakiessaan 82–59-vierasvoiton. Pelanderille kirjattiin yhdeksän pistettä, seitsemän levypalloa ja syöttö.

Slovenian liigassa Perttu Blomgrenin Domzale jatkaa hyvässä iskussa. Domzale kaatoi Polzelan 78–66). Blomgren heitti 11 pistettä ja otti neljä levypalloa.

Domzale (8 voittoa/2 tappioa) on sarjassa toisena. Blomgren on pelannut alkukauden 22 minuutin, 10 pisteen, 3,5 levypallon ja 2,8 syötön keskiarvoilla.

Salon Seudun Sanomat seuraa säännöllisesti paikallisten pelaajien otteita eurokentillä.