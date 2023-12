Opiskelijoiden lounasongelma on ratkaistava

Salon IoT Campuksella opiskelevien sairaanhoitajaopiskelijoiden palvelut uhkaavat heikentyä. Kampuksen ravintolapalvelut menevät uusiksi ensi keväänä, ja nyt näyttää siltä, että opiskelijat ovat jäämässä mopen osalle (SSS 18.12.).

Pääkaupunkiseudulla vaikuttava Factory-ketju avaa maaliskuussa kampuksen nykyisen kahvilan paikalle oman lounasravintolansa. Sen sijaan nykyinen, Compass Groupin pyörittämä ravintola Kiila on lopettamassa.

Kiilan tarjontaan on kuulunut 2,95 euron tuettu opiskelijalounas. Factorystä sellaista ei tule saamaan. Tämä on valtava haitta Campuksen yli 700 opiskelijalle. Käytännössä opiskelijan olisi jatkossa pulitettava päivittäisestä lounaastaan lähes kymppi enemmän, mikäli mielii syödä kampuksella koulupäivän aikana. Sellaista korotusta harvan opiskelijan kukkaro kestää.

Tämä voi tarkoittaa, että entistä harvempi nuori haluaa tulla opiskelemaan Saloon.

Ravintolaruletti on haaste etenkin IoT Campuksen suurimmalle omistajalle, Salon kaupungille. Ammattikorkean toiminta Salossa on kaupungille tärkeää. Koulutustarjonnasta halutaan pitää kiinni. Terveydenhoitoalan koulutus Salossa on erityisen tärkeää nyt, kun alan henkilöstön rekrytointi voi ratkaista jopa sen, missä terveyspalveluja jatkossa saa.

Olisi outoa, ellei suurinta omistajaa olisi informoitu hyvissä ajoin ravintolavalinnasta ja siihen liittyvistä kiemuroista. Jos näin on, edunvalvonta on pettänyt. Ilmeisesti ainakin AMK:lle muutos tuli yllätyksenä.

Joka tapauksessa kaupungin pitää nyt huolehtia sotkun siivoamisesta. Kampuksen johdolla oli jo valintaa tehdessään tiedossa, ettei Factory aio tarjota opiskelijalounasta. Opiskelijat tuovat kaivattua elinvoimaa kaupunkiin, joten heidän palveluitaankaan ei voi laiminlyödä.

Factoryn valinta kampuksen ravintolaksi voi vaikeuttaa uuden opiskelijaravintolan löytämistä.

Factory tarjonnee lounaan ohella myös catering-palveluja. Tähän saakka Compass Group on toiminut kampuksella yksin ja pyörittänyt sekä kahvilaa että ravintolaa.

Nyt tiloihin pitäisi saada mahtumaan kaksi lounasravintolaa, ehkä osittain päällekkäisin konseptein. Pelkän opiskelijalounaan turvin toista ravintolaa voi olla mahdoton pyörittää kannattavasti.

Salkkarin haastattelussa kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi vakuutti, että opiskelijaruokailu ratkaistaan jollain tavalla. Mannervesi tunnusti, että opiskelijoita ei voi kävelyttää syömään esimerkiksi sairaalanmäelle. Opiskelua Salossa pitää tehdä houkuttelevammaksi eikä hankalammaksi.