Opposition kriittisyys näkyy myös mietinnöissä indeksijäädytyksistä ja työttömyysturvan leikkauksista

Oppositiopuolueiden kriittisyys hallituksen kaavailemia leikkauksia kohtaan näkyy myös etuuksien indeksijäädytyksiä ja työttömyysturvan leikkauksia koskevissa mietinnöissä. Riitaisana näyttäytynyt sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantai-iltana valmiiksi mietintönsä niitä koskien. Mietinnöt julkaistiin tiistaina.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton vastalauseessa esitetään, ettei sosiaaliturvaetuuksiin tehtäisi indeksijäädytyksiä. Jäädytykset tarkoittavat käytännössä leikkauksia etuuksiin, sillä etuuksien ostovoima heikkenee, kun esimerkiksi ruoka kallistuu. Jäädytykset koskevat muun muassa työttömyysturvaa, yleistä asumistukea ja opintorahaa.

Vastalauseessa toistetaan puolueiden näkemys siitä, että hallitus tekee useita mittavia perusturvaleikkauksia, jotka kohdistuvat samoihin ihmisiin ja perheisiin ja kasaantuvat tulevaisuuteen. Esitykset on SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton mukaan lisäksi tehty ilman riittäviä yhteisvaikutusarvioita.

Keskustan valiokuntaryhmä sen sijaan kannattaa lakiesitystä, mutta kantaa huolta sen mahdollisista vaikutuksista lapsiperheisiin ja pienituloisiin naisiin. Lisäksi se kiinnittää huomiota siihen, että indeksijäädytykset tulevat kasvattamaan hyvinvointialueiden menoja. Se toteaa, että valtaosa ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista on eläkkeensaajan asumistuen piirissä. On tavanomaista, että hoivapalvelun tuottajan oikeus veloittaa vuokraa on rajattu asumistuen maksimikorvaukseen. Jos tämä korvaus jäädytetään, korotuspaineen pelätään siirtyvän hoivan palveluhintoihin. Tämä taas heikentäisi hyvinvointialueiden taloutta.

”Rakentavat matalapalkkayhteiskuntaa”

SDP:n, vihreiden, keskustan ja vasemmistoliiton edustajat jättivät työttömyysturvan leikkausta koskevaan mietintöön yhteensä kolme vastalausetta. SDP ja vasemmistoliitto ehdottavat työttömyysturvaa koskevien lakiehdotusten hylkäämistä. Muutokset lisäisivät niiden mukaan ylisukupolvista köyhyyttä ja eriarvoisuutta merkittävästi sekä rakentaisivat Suomesta matalapalkkayhteiskuntaa.

Keskustaa huolettaa työttömyysturvaleikkausten vaikutus lapsiin ja perheisiin. Hallitus on esimerkiksi poistamassa lapsikorotukset työttömyysturvasta. Myös vihreitä valiokunnassa edustava Bella Forsgrén esittää huolensa säästöjen kohdistumisesta lapsiin ja perheisiin.

Esitykset ovat osa hallituksen kaavailemia heikennyksiä sosiaali- ja työttömyysturvaan. Alun perin valiokunnan oli määrä saada mietinnöt valmiiksi jo perjantaina, mutta niiden valmistuminen lykkääntyi työn hitaan etenemisen vuoksi.

Asumistuen heikennykset jakoivat valiokuntaa

Perjantaina riitaisa valiokunta sai valmiiksi mietintönsä asumistuen heikennyksistä. Myös siihen jätettiin kaksi vastalausetta. SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat ehdottivat lakiesityksen hylkäämistä. He huomauttivat, että muutokset pienentävät yleistä asumistukea saavien käytettävissä olevia tuloja ja kohdistuvat pientuloisimpiin kotitalouksiin. Lisäksi muutosten vaikutukset oli heidän mielestään arvoitu puutteellisesti.

Keskusta puolestaan katsoo vastalauseessaan, että asumistuen kustannuksia on hillittävä ja niistä on etsittävä merkittäviä säästöjä, mutta säästöt tulisi toteuttaa niin, etteivät ne kohdistu kohtuuttomalla tavalla. Se kiinnittää huomiota erityisesti lapsiperheisiin ja opiskelijoihin.

Saila Kiuttu, Terhi Riolo Uusivaara