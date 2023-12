Orpo uudenvuoden tervehdyksessä: Suomi on vaarallisesti velkaantunut maa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) varoittelee uudenvuoden tervehdyksessään Suomen velkaantumisesta. Orpo muistuttaa, että kotimaassa talouden näkymät tulevalle vuodelle ovat synkentyneet entisestään.

– Suomi on vaarallisesti velkaantunut maa. Karkeasti joka kahdeksas käytetty euro rahoitetaan uudella velalla. Kasvaneet korkomenot, hyvinvointialueiden tilanne ja välttämättömät tarpeet puolustuksessa ovat esimerkkejä isoista menoeristä, joiden vuoksi velkaa joudutaan ottamaan, Orpo sanoo uudenvuodenaattona julkaistussa viestissään.

Orpon mukaan Suomi tarvitsee talouteensa liikkumatilaa, jotta ihmiset ja yritykset saadaan kannettua vaikeiden aikojen yli tulevaisuudessakin. Velkataakkaa vähennetään vaalikauden aikana kuudella miljardilla eurolla.

– Tämän tosiasian tunnustaminen on välttämätöntä kaikille: elämme yli varojemme tulevien sukupolvien piikkiin. Mikäli nyt emme onnistu muuttamaan suuntaa, on tulevaisuudessa vaadittavien toimenpiteiden mittakaava kertaluokkaa rajumpi.

Näkymien heikkeneminen merkitsee, että Suomen julkisen talouden alijäämä on nousemassa EU-lainsäädännön asettamaa rajaa suuremmaksi. Säännön mukaan julkisen talouden alijäämä ei saisi ylittää kolmea prosenttia bruttokansantuotteesta (bkt).

Orpon mukaan hallitus on siksi pakotettu jo alkuvuoden kehysriihessä tekemään uusia sopeutustoimia hyvinvointipalvelujen pelastamiseksi. Keinovalikoiman tulee olla mahdollisimman laaja, Orpo katsoo. Hallitus pyrkii siihen, että sopeutukset tukevat työllisyyttä ja kasvua.

– Kuntien valtionosuuksien vähenemisen kompensoiminen on katettava kehysten sisältä. Ratkaisujen hakeminen on jo aloitettu, Orpo linjaa.

Orpo toteaa samalla, että Suomi ei nouse pelkällä leikkaamisella.

– Pysyvä ratkaisu velkaongelmaan on lopulta työ ja talouskasvu. Siksi sopeutusten rinnalla tulee valmistella kasvupaketti.

Vaikeassakin taloustilanteessa tehdään panostuksia parempaan tulevaisuuteen parantamalla perusopetusta, lisäämällä rahaa tutkimukseen ja kehittämiseen sekä purkamalla hoitojonoja. Kasvua voidaan Orpon mukaan edistää tekemällä sääntelyssä ja verotuksessa rakenteellisia uudistuksia, jotka eivät suoraan rasita julkista taloutta.

Valopilkkuna Orpo mainitsi myös suunnitellut investoinnit, joiden määrä on noussut historiallisen suureksi.

– Siirtymä puhtaaseen energiaan on Suomelle aito mahdollisuus. Meidän täytyy tarttua tilaisuuteen. Jos onnistumme kotiuttamaan edes osan suunnitteilla olevista investoinneista, saisi kasvu tarvitsemansa piristysruiskeen, Orpo kannustaa.

Toivonviesti Ukrainalle

Tervehdyksensä ulkopoliittisessa osassa Orpo toteaa, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on muuttanut Euroopan turvallisuustilanteen pysyvästi.

– Ukrainalaiset ovat taistelleet urheasti maansa, koko Euroopan ja läntisten arvojen puolesta. Suomalaisten ja Suomen tuki Ukrainalle on pysynyt vahvana, Orpo sanoo.

Orpon mukaan Suomi tekee EU:ssa aktiivisesti työtä sen eteen, että Eurooppa pysyy yhtenäisenä Ukrainan rinnalla.

– EU-jäsenyysneuvottelujen aloittaminen Ukrainan kanssa on toivonviesti ukrainalaisille: Ukraina on tervetullut eurooppalaiseen perheeseen, heidän paikkansa on EU:ssa. Myös sitä kautta Euroopan maat sitoutuvat pitkäjänteisesti Ukrainan tukemiseen.

Gazan tilanteesta Orpo sanoo, että äärijärjestö Hamasin terroristisesta hyökkäyksestä alkaneet väkivaltaisuudet ovat johtaneet humanitaariseen katastrofiin Gazassa.

– Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että siviileille saadaan humanitaarista apua, panttivangit vapautettua ja väkivaltaisuuksiin päätös. Tuemme myös pyrkimyksiä Israelin ja palestiinalaisten konfliktin ratkaisemiseksi kahden valtion mallin pohjalta, niin EU:ssa kuin YK:ssa, Orpo lupaa.

Suomen itärajasta Orpo toteaa, että häiriötilanne ei ole poistunut.

– Hallitus seuraa tilannetta tiiviisti ja valmistelee uusia ratkaisuja, jotta välineellistetty maahantulo saadaan loppumaan. Rajan sulku vaikeuttaa monen ihmisen ja yrityksen arkea. Etusijalla on kuitenkin rajaturvallisuus ja Suomen turvallisuus. Niistä emme tingi.

Demokratiaa on puolustettava

Lopuksi Orpo muistuttaa, että edessä on kaksien vaalien vuosi, kun Suomi valitsee uuden tasavallan presidentin ja edustajansa EU-parlamenttiin. Orpo korostaa, että mahdollisuus vaikuttaa vapaissa vaaleissa ei ole itsestäänselvyys.

– Demokratiaa on aktiivisesti puolustettava. Demokratia tarkoittaa myös vapautta olla asioista eri mieltä. Toivon, että jokainen käyttää tätä vapauttaan tulevana vuonna rakentavasti, toisia kunnioittaen, pääministeri opastaa.

Orpon mukaan pieni Suomen kansa on isoissa asioissa näyttänyt voimansa olemalla yksituumainen.

– Suomi ja suomalaiset ovat pärjänneet kiperissäkin paikoissa ja niin me pärjäämme nytkin, pääministeri vakuuttaa.

Nina Törnudd