Pääministeri Orpo: Aseellinen tuki Ukrainalle on jäänyt liikaa Yhdysvaltojen varaan – ”Nyt viimeistään EU-maiden pitää herätä”

EU-maiden poliittisten johtajien huippukokouksessa torstaina ja perjantaina on poikkeuksellisen kovat panokset Ukraina-avun toteutumisesta. Suomea edustaa huippukokouksessa pääministeri Petteri Orpo (kok.). Hänen mukaansa tämän Eurooppa-neuvoston kokouksen tärkein asia on vahvistaa EU:n vahvan tuen jatkuminen Ukrainalle niin kauan kuin on tarpeen.

Orpon mukaan vahvan aseellisen tuen antaminen Ukrainalle on jäänyt liikaa Yhdysvaltojen varaan. Yhdysvaltain tuen jatkumiseen liittyy epävarmuutta maan sisäpolitiikasta johtuvista syistä.

– Nyt viimeistään EU-maiden pitää yhdessä ja jokaisen erikseen herätä siihen, että Ukraina tarvitsee vielä vahvempaa tukea EU:lta ja EU-mailta, hän totesi avatessaan kokouksen asetelmia tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Orpon mukaan kyseessä on eurooppalainen turvallisuuskysymys.

– Me emme edelleenkään voi antaa Venäjän voittaa.

”Erillisratkaisu ei olisi hyvä”

Ukraina tarvitsee EU-mailta sotilaallisen tuen lisäksi taloudellista tukea. Orpon mukaan keskeistä on myös avata neuvottelut unionin jäsenyydestä.

Unkari on jumittanut toistaiseksi useita Ukrainaan liittyviä päätöskokonaisuuksia. Näitä ovat olleet muun muassa EU:n laajentumisen seuraavat askeleet erityisesti Ukrainan kanssa, rahallinen 50 miljardin euron tukipaketti Ukrainalle ja Euroopan rauhanrahaston pääomittaminen 20 miljardilla eurolla.

Brysselissä Unkarin vastustuksen on tulkittu liittyvän myös rahaan. Unkarilta on tällä hetkellä jäädytettynä mittava määrä EU-rahoitusta maan oikeusvaltion heikon tilan takia.

– Unkarin kanssa täytyy luultavasti neuvotella hyvin kokonaisvaltaisesti ja ensisijaisesti saada järjen voitto. Eihän se ole Unkarin etu, jos maa ajautuu syvemmälle paitsioon yksin. Sillä polulla täytyy olla jokin päätepiste, Orpo sanoi.

Onko mahdollista, että tehdään päätöksiä rahallisesta tuesta ilman, että Unkari on EU-rintamassa mukana?

– Minusta ei ole hyvä asia, että päädyttäisiin tällaisiin erillisratkaisuihin.

Hän kuitenkin myöntää, että tarvittaessa voidaan joutua ottamaan varasuunnitelma käyttöön.

– Jos ei päätöksiä synny, olemme erittäin vaikeassa tilanteessa Euroopan unionina ja Ukraina joutuu vaikeaan tilanteeseen. Silloin täytyy tietenkin miettiä joitain muita ratkaisuja.

Hän ei kuitenkaan avannut, minkälaisiin varasuunnitelmiin EU-johtajat voivat joutua, jotta Unkari saadaan taipumaan.

Kokousputki alkaa keskiviikkona

STT uutisoi tiistaina tietoihinsa pohjaten, että Unkari olisi ollut valmis hyväksymään uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin, mutta Itävalta ei ollut valmis hyväksymään sopua. Aiemmin juuri Unkarin on sanottu olevan esteenä pakotepaketin syntymiselle.

Syy pakotteille ja muulle Ukraina-avulle on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Orpo osallistuu myös myöhemmin päivällä järjestettävään EU-maiden ja Länsi-Balkanin huippukokoukseen.

Orpo sanoi varautuvansa siihen, että huippukokous venyy lauantaille.

Saila Kiuttu