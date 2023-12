Paimio vaihtui Saloksi: Envorin jättikallista biokaasulaitosta ei ole ennen nähty Suomessa, ja nyt se aiotaan Saloon

Salon Seudun Sanomat on parin viime vuoden aikana uutisoinut Paimioon suunnitteilla olevasta Envor Group Oy:n biokaasulaitoksesta. Mittavan, maatalousbiomassaa hyödyntävän tehtaan tulo Nesteen naapuriin kariutui, ja yritys etsi pitkään Paimiosta uutta paikkaa.

Nyt kaupunki on vaihtunut. Envorin tähtäimessä on Salo.

– Järkevä peltobiomassojen etäisyys laitokseen on 30 maantiekilometriä, ja kun haarukoimme potentiaaleja paikkoja Etelä-Suomen peltoalueilta, Salon seutu osoittautui selvästi luontevaksi paikaksi, perustelee Envor Groupin perustaja ja vanhempi neuvonantaja Mika Laine.

– Toinen on Forssa–Humppila, jonne meillä on myös suunnitelmat. Lisäksi Etelä-Suomeen voisi pystyttää vielä 1–2 vastaavaa laitosta.

Envorilla on Salosta tähtäimessä muutama sopiva paikka. Sijainti yritetään lyödä lukkoon alkuvuonna.

Laine ei paljasta, mitä alueita Envor on katsellut, mutta jotain voi päätellä siitä, että paikan täytyy olla logistisesti hyvä: biokaasulaitokselle perustetaan tankkausasema palvelemaan rekka-autoja. Turku–Helsinki-moottoritien likeisyys on tuskin pahitteeksi.

Envorilla on vanhastaan ollut biokaasulaitokset Porissa ja Forssassa, mutta ne myytiin lokakuussa Nevel Oy:lle, samoin Kotkaan tuloillaan oleva biokaasutehdas.

Vaikka Envorilla ei tällä hetkellä ole enää muita biokaasulaitoksia, kaupoilla ei ollut vaikutusta yrityksen suunnitelmiin investoida Salon tehtaaseen. Salon laitoksesta ei edes aiota vastaavaa kuin Porissa ja Forssassa.

– Nevelille siirtyivät tehtaat, joissa raaka-aineena on erilliskerätty biojäte ja puhdistamoliete. Me taas keskitymme jatkossa agribiomassaan, joka vaatii erityyppistä lähestymistä. Tällaista ei missään Suomessa vielä ole.

Salon laitoksella otettaisiin vastaan pelloilta kaikkea sitä vihreää, mikä nykyään menee rehuksi tai jää peltoon.

– Heinää, ruohoa, sokerijuurikkaan naatteja. Ei olkea eikä ruskeaksi muuttunutta peltobiomassaa. Lisäksi ottaisimme vastaan lietelantaa sikaloista ja navetoista sekä pienessä määrin broilerituotannon lantaa.

Biokaasulaitosta on suunniteltu nyt neljä vuotta.

– Pitkä suunnitteluaika kertoo siitä, että tämä ei ole helppo laji. Kun tavallisesti johonkin laitokseen investoidaan pari miljoonaa euroa ja odotuksena on kymmenen miljoonan euron liikevaihto vuodessa, tässä tapauksessa luvut ovat päinvastoin. Hanke vaatii paljon pääomaa, pitkät lainan takaisinmaksuajat ja kumppaneita, Laine toteaa.

Envorissa kuitenkin uskotaan vakaasti biokaasuun. Vaikka julkisuudessa puhutaan paljon autokannan vaihtumista sähköautoiksi, biokaasuautoilla menee Laineen mukaan lujaa.

– Uskon, että varsinkin raskas kuljetuskalusto on siirtymässä merkittävästi dieselistä biokaasuun. Sen verran monille on kertynyt kokemusta, että tämähän toimii hyvin, joten ihmisille on tullut rohkeutta. Biokaasu on fossiilivapaa, ja eri valmistajilla on entistä paremmin siihen perustuvaa kalustoa tarjolla, Laine perustelee.

– Lisäksi maatalousmassojen hyödyntäminen on tulevaisuutta. Jätepohjaiset biokaasun raaka-aineet on aika tarkkaan jo hyödynnetty, eikä siellä puolella pysty kauheasti enää lisäämään biokaasutuotantoa. Myös vedyn ja biokaasun synergiassa on vielä tekemistä.

Mikäli kaikki menee toivotusti, hankkeen ympäristölupaprosessi voisi alkaa ensi vuonna. Silloin laitos olisi tuotannossa aikaisintaan vuonna 2026.

Paimion hanke kaatui paitsi liian ahtaaksi osoittautuneen tonttikaavan myös naapurien vastustuksen vuoksi. Naapurit pelkäsivät hajuhaittoja.

– Pelko hajusta tosiaan kummittelee. Laitoksista on muodostunut kielteinen yleiskuva, mikä on vähän kummallista. Toki pelko on otettava vakavasti, Laine miettii.

– Biokaasulaitoksesta ei voi kaasuja vuotaa, jos aikoo kaasua tuottaa. Esimerkiksi Porissa meidän laitoksemme oli linnuntietä kahden kilometrin päässä Porin torista, ja hajuvalitukset olivat äärimmäisen harvinaisia.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt 90 % pienemmiksi Biokaasu syntyy mädättämällä biomassaa. Biokaasu sisältää yli puolet metaania ja 35–40 prosenttia hiilidioksidia. Hiilidioksidi poistetaan lähes kokonaan liikennekäyttöön aiotusta biokaasusta, jota kutsutaan biometaaniksi. Envor Groupin mukaan biokaasun kokonaispäästöt hiilidioksidin osalta ovat 90 prosenttia pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. Liikennekäytössä biokaasu on 30–50 prosenttia edullisempaa bensiiniin verrattuna. Lisäksi biokaasu on kotimaista ja uusiutuvaa energiaa. Biokaasu hyödynnetään ajoneuvoliikenteen lisäksi teollisuudessa sekä lämmön ja sähkön tuotannossa. Biokaasua valmistaessa syntyy myös kierrätysravinteita. Maatalouspohjainen mädätysjäännös on luomulannoite. Envor Group oli Suomen suurin yksityinen biokaasualan toimija Suomessa, ennen kuin se teki tänä syksynä liiketoimintakaupat Navalin kanssa. Yritys pitää itseään alan edelläkävijänä. Toiveissa on, että biokaasun hiilidioksidi voitaisiin jatkossa puhdistaa elintarvikekäyttöön sopivaksi, jolloin sitä voisi käyttää juomateollisuudessa.

