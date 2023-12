Paimionjoki-palkinto tänä vuonna somerolaiselle Jorma Lembergille

Paimionjoki-palkinnon saa tänä vuonna Keltiäisten-Vesanojan osakaskunnan puheenjohtaja Jorma Lemberg Somerolta. Valinnan teki Paimionjoki-yhdistyksen hallitus kuuden ehdotuksen joukosta.

Paimionjoki-palkinto myönnettiin nyt viidettä kertaa. Sen tavoitteena on tuoda esiin Paimionjoen vesistöalueella toimivien yksityishenkilöiden sekä paikallisyhdistysten ja -yhteisöjen tärkeä työ Paimionjoen hyväksi. Palkinto on arvoltaan 200 euroa.

Keltiäisten-Vesanojan osakaskunta toimii Paimionjoen vesistön latvan pääaltaan Painion alueella. Palkinnon valintaperusteluissa todetaan, että Jorma Lemberg on toiminut aktiivisesti kuudella eri vuosikymmenellä Painion kalatalous- ja vesistöasioiden parissa. Hän on toiminut yhteistyökykyisesti ja ennakkoluulottomasti monien eri toimijoiden kanssa ja uhrannut tuhansia tunteja aikaa paitsi yhdistystoiminnan hallinnollisiin asioihin, mutta erityisesti käytännön kalastonhoito-, tutkimus- ja vesiensuojelutyöhön. Työ on ollut erittäin pitkäjänteistä ja pyyteetöntä ja jatkuu edelleen.

Lemberg on ollut pitkään mukana Someron järviketjulla tapahtuvissa hoitokalastuksissa. Hän toimii myös aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa, kuten lapsille suunnatuissa kalastustapahtumissa.