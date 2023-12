Pankit eivät lainoita vanhoja omakotitaloja – totta vai tarua?

Asuntomarkkinoiden valtakunnallinen taantuma näkyy Salossa tipahtaneina hintoina ja pysähtyneinä markkinoina.

Ennen 1990-lukua rakennetut talot käyvät erityisen huonosti kaupaksi, eikä Salossa ole liiemmin tarjolla uutta rakennuskantaa.

– Ostajat ovat turhankin peloissaan vanhempiin asuntoihin liittyvistä riskeistä. Välittäjälle tilanne on todella turhauttava, harmittelee Solid House Oy LKV:n kiinteistönvälittäjä Kirsi Aarikka-Laanti.

Asuntojen hinnat ovat tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan laskeneet lokakuussa koko maassa 6,5 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Ostajien tarve kookkaammalle asunnolle ei ole kadonnut minnekään, mutta vanhan talon tulee täyttää joukko kriteereitä mennäkseen kaupaksi.

Oma Säästöpankin aluejohtaja Markus Lauri kertoo käyneensä pari päivää sitten yksityiskohtaisesti lainanhakijan kanssa läpi, mitä maalämpötalon sähkökulut vuodessa maksavat.

– Emme ole pankissa rakentamisen ammattilaisia, mutta pyrimme minimoimaan asuntokaupan yllätykset. Näin voimme osaltamme varmistaa, että asiakkaan taloudellinen tilanne ja maksukyky riittävät asuntolainan ottamiseen.

Pankit käyvät yhdessä lainanottajan kanssa tarkasti läpi asunnon kuntotarkastuksen. Jos raportista paljastuu mittavia remontointitarpeita, vaatimukset asiakkaan omarahoitusosuudelle kasvavat.

Pankit stressitestaavat kaikki lainahakemukset kuuden prosentin korolla ja 25 vuoden laina-ajalla.

Koska talon ylläpitoon kuluu enemmän rahaa kuin aiemmin, myönnettävät lainasummat ovat tällä hetkellä Laurin mukaan pienempiä kuin muutama vuosi sitten.

– Lainanhakijat myös arvioivat talouttaan huolellisemmin.

Kuitenkaan asunnon rakennusvuosi ei yksinään riitä karkottamaan ostajia tai pankkeja, toteaa Lauri.

– Ratkaisevaa on se, miten hyvin talosta on pidetty huolta. Jos johonkin asiaan asunnon omistajan kannattaa panostaa, se on nykyaikainen lämmitystekniikka. Tämä lisää myös tulevien ostajien kiinnostusta myytävää taloa kohtaan.

Kirsi Aarikka-Laanti ja OP Kodin kiinteistönvälittäjä Annele Koivunen kertovat vanhempien talojen myynnin hidastuneen selvästi vuoden aikana.

Vielä pari vuotta sitten remonttitaitoisia asiakkaita oli Koivusen mukaan paljonkin asuntokaupoilla. He ostivat talon, kunnostivat ja jälleenmöivät sen.

– Remontoiminen on niin hintavaa materiaalikustannusten kallistumisen vuoksi, että tämäkin ostajaryhmä on hävinnyt kokonaan markkinoilta.

Ensiasunnon ostajiin ja suuria remontteja kaihtaviin asiakkaisiin OP Koti pyrkii vetoamaan ennalta teetetyllä kuntotarkastuksella.

– Olemme nyt ottaneet tällaisen linjan. Se auttaa realistisen pyyntihinnan määrittämisessä ja säästää aikaa tarjousvaiheessa.

Silti uudet asunnot ovat Koivusen mukaan ostajien keskuudessa selvästi kysytyimpiä Salossa. OP Kodin uusimmat myytävät kohteet ovat Sirkkulassa, ja suurin osa näistäkin taloista on rakennettu jo 2000-luvun alkupuolella.

Asuntokauppapalvelu Oikotien mukaan Salossa on tällä hetkellä noin 125 myytävää omakotitaloa, joista 77 on rakennettu ennen 1990-lukua. Toisin sanoen vanhojen talojen osuus markkinoista on yli 60 prosenttia.

Kirsi Aarikka-Laanti on huomannut vanhan talon myynnin tyssäävän usein lainoitusvaiheeseen. Ostajalla voisi olla intoa remontoida pitkällä tähtäimellä vanhempaa taloa, mutta pankki ei välttämättä sitä rahoita.

– Remonttilainaa ei myönnetä helpolla. Jos remonttirahan ottaa kulutusluottona, se käy kalliiksi.

– Uusien asuntojen puutteen vuoksi kannattaa kuitenkin punnita plussia ja miinuksia. Nyt vanhemman talon saa vielä edullisesti, mutta ensi vuonna välttämättä ei.

OP Lounaismaan henkilöasiakasliiketoiminnan pankinjohtaja Jukka Tuomisen mukaan pankit soveltavat vanhojen talojen lainoittamisessa ”syvällistä ja uniikkia tarkastelua”.

– Jos talon investointitarpeet, kuten energiaratkaisut, salaojitukset, eristeet ja rakenteet vastaavat kauppahintaa, tilanne voi olla pankille haastava rahoituksen näkökulmasta.

Asunnon sijainti voi heilauttaa vaa’an toteutuvan kaupan puolelle, mutta jokainen tilanne arvioidaan erikseen.

– Emme voi kategorisesti sanoa, että esimerkiksi talon tasakatto on huono homma rahoituksen osalta. Jos kaikki palvelut sijaitsevat lähellä asuntoa ja pyyntihinta on kohdallaan, asunto ei yleensä jää myymättä.

Kirsi Aarikka-Laanti myöntää kamppailleensa etenkin tänä vuonna kauempana palveluista sijaitsevien asuntojen myynnin kanssa.

– Jos vanha talo sijaitsee Kiikalan metsässä ja siinä on esimerkiksi käynyt vesivahinko, talon pitäisi olla käytännössä ilmainen. Eikä sekään takaa kauppoja.

Neljä Salon Seudun Sanomien haastattelemaa finanssialan ammattilaista kertoo, etteivät pankit ole tehneet kategorista linjausta vanhoihin taloihin myönnetyistä lainasummista.

– Käytännöt tosin vaihtelevat eri pankeissa. Olen kuullut asiakkailta, etteivät tietyt pankit rahoita vanhempia asuntoja kasvukeskusten ulkopuolelta juuri lainkaan, kertoo Jukka Tuominen.

Someron Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tuukka Alanko toteaa pankin arvioivan lainaa myönnettäessä asunnon remonttiratkaisujen kestävyyttä.

– Esimerkiksi rakenteisiin tehtyjen korjausten käyttöikä vaikuttaa suoraan pankin rahoitukseen. Asunnon on pidettävä arvonsa tulevaisuudessakin.

Nordean Turun toimipaikanjohtaja Taina Tallbacka-Kitola painottaa lainoituksessa asiakkaan maksukyvyn kattavaa arviointia. Jos lainanhakijan pohjakassa ja tulot ovat vakaat, pankki voi myöntää remonttilainaakin.

– Leimallisesti vanhempiin kiinteistöihin ja tietyn aikakauden rakennuksiin liittyy omat ongelmansa. Tämä ei ole kuitenkaan niin suoraviivaista, ja siksi pankki haluaakin kuntotarkastusraportin nähtäväksi.

Kauppamäärät tippuivat Salossa Vuosi 2019 Kauppamäärä: 160 taloa

Keskimääräinen rakennusvuosi: 1956

Talon keskikoko: 117 neliömetriä

Neliöhinta: 1008 euroa

Myyntiaika päivinä: 115 Vuosi 2023 Kauppamäärä: 111 taloa

Keskimääräinen rakennusvuosi: 1956

Keskikoko: 119 neliömetriä

Neliöhinta: 975

Myyntiaika päivinä: 115 Lähde: hintaseuranta.fi

Saloon haetut asuntolainat ovat yli kolmasosan pääkaupunkiseutua pienempiä

Nordean Turun toimipaikanjohtaja Taina Tallbacka-Kitola kertoo, että Saloon haettavat asuntolainat ovat keskimäärin 150 000–160 000 euroa per talous. Summa on asuntokohtainen, eli se ei kerro lainanhakijoiden määrästä.

Keskiarvo ei myöskään kerro, onko lainanhakija ensiasunnon ostaja vai asunnon vaihtaja.

– Ensiasunnon ostajia ajatellen summa tuntuu pienehköltä. Suurin osa asunnonostajista onkin asunnon vaihtajia.

Pääkaupunkiseudulla keskimäärin haettava lainasumma on 260 000 euroa per talous.

OP Kodin kiinteistönvälittäjän Annele Koivusen mukaan salolaiset asunnonostajat kaikkoavat tyypillisesti silloin, kun talon pyyntihinta ylittää 200 000 euroa.

– Jos asunto on hyvässä kunnossa, ostajia saattaa vielä kiinnostaa. Kipuraja on kuitenkin Salossa 250 000 euroa.