Pari sataa askelmaa, kuutisensataa porraskiilaa – Teijon kuntoportaat kohoavat vauhdilla

Keskiviikkona Teijon lumisissa talvimaisemissa ahkeroi viitisentoista ruukkikylien talkoolaista. Pokasaha ei enää 2020-luvulla laulanut, mutta käsisirkkeli ja ruuvinvääntimet sitäkin iloisemmin. Liki vieressä pyörivät hiihtohissit ja välipäiviä viettävät laskettelijat.

– Välipäivinä on hyvä talkoilla. Porukkaa on vapaalla ja säät suosivat, Teijon Alueen Kyläyhdistyksen, yrittäjäkumppaneiden ja talkooväen yhdessä toteuttaman kuntoporrasidean puuhamies Petri Honkala sanoo.

Teijon kuntoportaat ovat jo saaneet runkonsa ja kohta myös varsinaiset portaansa. Työ edistyy etuajassa. Portaat kohoavat Teijo Ski & Action Parkin vieressä, alhaalta katsoen hissien vasemmalla puolella.

– Näissä tulee olemaan noin kaksisataa porrasta, Honkala laskee.

Alun perin portaiden valmistumispäiväksi on nimetty 31.3.2024, mutta päällisin puolin projekti näyttää pääsevän maaliin jo paljon aikaisemmin.

– Näin voi olla, mutta varsinainen käyttö alkanee vasta lumien sulettua, sillä talvikunnossapitoa ei ole tarkoitus järjestää.

Honkala kehuu vuolaasti ylhäältä aukeavaa näköalaa alas golfkentälle ja merenlahteen. Portaita on kolme kertaa 48 ja muutama lisäksi alhaalla ja ylhäällä. Aina 48 portaan jälkeen on tasanne.

– Ylös tulee varmaan myös näköalapenkki, ja ihan ylimmältä tasolta polku valaistuksineen Teijon hiihtokeskuksen parkkipaikalle. Sinne mahtuvat autot kesäaikaan hyvin, Honkala sanoo.

Honkala ideoi Teijolle kuntoportaita jo kymmenisen vuotta sitten. Varsinainen projekti polkaistiin käyntiin virallisesti viime syyskuussa. Salon kaupunki myönsi kyläyhdistykselle 10 000 euroa, ja kyläyhdistys on kerännyt noin 20 000 euroa rahoitusta myymällä nimikkoportaita paikallisille asukkaille ja yrityksille satasella per porrastasanne.

Yhteistyökumppanina toimii myös maanomistaja Teijo Ski & Action Park, joka raivasi alueen ja avusti tarvittavien betonivalujen logistiikan kanssa. Kyläyhdistys vuokraa portaiden aluetta lahjavuokrasopimuksella Teijon Matkailu Oy:ltä, eli raha ei vaihda omistajaa.

– Portaat tuovat hyötyä kaikille. Näkisin tämän myös niin, että kuntoportaat yhdistävät ruukkikyliä ja toimivat osana kansallispuiston reitistöä, Honkala sanoo.

Honkalan mukaan kuntoportaiden käytön vaikutuksia on tutkittu ja niiden on todettu hyväksi muun muassa aivoille ja vähentävän dementiaoireita. Ja lihaskunto sekä hapenottokyky paranee varmasti.

– Pari vuotta sitten selvittelin, paljonko kuntoportaita on Suomessa. Sain silloin tulokseksi 270 kappaletta – aika paljon, Honkala sanoo.

Ilman talkoolaisia ja yrityselämän hyvää tahtoa ei kuntoportaita olisi tällä budjetilla rakennettu.

– Meillä on mahtavana talkooporukkana kädentaitoista väkeä, jotka osaavat käyttää sahoja ja ruuvinvääntimiä. Ja tämä on mukavaa hommaa. Vitsit lentävät työn ohessa!

Apuna on ollut myös Teijon Makerspace -paja, jossa tehtiin kiilat sarjatyönä. Niitä pitää olla kolme per porras, eli kuutisensataa.

– Se olisi ollut mahdoton urakka käsipelillä.

Yhteistyökumppanina hankkeessa olevan Salon Puu ja Levy Oy:n Lauri Reinikainen piipahti myös työmaalla.

– Sain puhuttua Aurespuun lahjoittamaan projektille omaa tuotettaan kivipuuta. Se on myrkytön ja palamaton kestopuuinnovaatio, tämä paikka taas hyvä referenssi, kertoo Reinikainen.

Honkalan mukaan rakennushommissa on ollut parikymmentä talkoolaista. Honkala muistuttaa, että Teijon Kyläyhdistyksen aktiivit ovat osallistunut projektin hallinnolliseen puoleen kynien, tietokoneiden ja laskinten kanssa.

– Ja osa on käyttänyt käsiään ja olkapäitäään lankkujen kantamisessa ja muussa. Se on ollut enemmän minun alaani, kuten on ollut myös näiden talkoiden koolle kutsuminen ja talkoohengen ylläpito, Honkala sanoo.

Petri Honkala demonstroi portaiden yläpäässä eri etenemistyylejä.

– Näitä voi edetä askel tai kaksi kerrallaan, sivuttain, takaperin, hyppimällä… Tyyli on vapaa ja kunkin kunto- ja vetreystasolle parhaiten soveltuva.

Työmaan vielä päällystämättömällä osalla paljastuu runkopuiden, runkoa kannattelevien, maahan ruuvattujen terästolppien ja kivipuumateriaalin jykevyys.

– Jykevää on. Mitäköhän tämä kestäisi? 30 vuotta? Honkala aprikoi.