Pelastakaa Lapset: Noin kuusi miljoonaa lasta ajautui krooniseen nälkään ruokakriisin koettelemissa maissa

Tänä vuonna lähes kuusi miljoonaa lasta on ajautunut krooniseen nälkään kymmenessä maassa, jossa ruokakriisi on pahentunut. Asiasta kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö. Määrä on lähes kolmanneksen suurempi kuin viime vuonna.

Seurantatietojen mukaan nälkää kokevia lapsia on yhteensä 24 miljoonaa Sudanissa, Somaliassa, Burundissa, Djiboutissa, Gambiassa, Haitissa, Libanonissa, Liberiassa, Senegalissa ja Malawissa.

Eniten tilanne on pahentunut Sudanissa, jossa lapsista kaksi viidestä ei tiedä, saavatko he ruokaa syödäkseen. Sudan ajautui kaaokseen ja hätään laajamittaisten taisteluiden puhjettua huhtikuussa. Peräti neljän miljoonan lapsen nälkätilanne on järjestön mukaan vähintään kriisitasolla, mikä merkitsee 74 prosentin kasvua edellisvuodesta.

Somaliassa nälkäisten lasten määrä on kasvanut puolella miljoonalla 3,5 miljoonaan.

Pelastakaa Lasten analyysi ei kata tiettyjä maita ja alueita, kuten miehitettyä palestiinalaisaluetta, koska vertailukelpoista tai kattavaa seurantatietoa ei ole saatavilla.

– Ruokakriisi on monin paikoin pahentunut äärimmäisen nopeasti. Esimerkiksi Sudanissa nälkäisten lasten määrä on kasvanut neljällä miljoonalla. Tilanne on maailmanlaajuisesti äärimmäisen vakava, mutta ei kuitenkaan täysin toivoton, sanoo Pelastakaa Lasten asiantuntija Tupuna Mäntysaari tiedotteessa.

Viime vuosikymmeninä on nälkää pystytty torjumaan tehokkaastikin. Myös tämän vuoden aikana on paikoin tapahtunut jonkin verran edistystä, jolloin vakavasta puutteellisesta ruoan saannista kärsivien lasten osuudet lapsiväestöstä eivät ainakaan ole kasvaneet.

Mäntysaari korostaa, että nälkää ei saada poistettua kansainvälisesti sovitun tavoitteen mukaisesti, ellei esimerkiksi ilmastonmuutosta ja konflikteja saada hillittyä.