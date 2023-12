Vuoden maahan muuttanut yrittäjä löytyi Salosta: ”Teen pitkää päivää ja kova paine on päällä”

Perniön Rullakebabtehdas Oy:n perustaja Rizah Veseli on valittu Vuoden maahan muuttanut yrittäjä -kilpailun voittajaksi.

Rizah Veselin sinnikkyys ja yrityksen kyky uusiutua vakuuttivat palkintoraadin. Veseli muutti perheensä kanssa Kosovosta Suomeen turvapaikanhakijoina 1990-luvun alussa. Hän aloitti ravintoloitsijana Perniössä vuonna 1996, ja vuonna 2006 vuorossa oli Perniön Rullakebabtehtaan perustaminen.

Sinnikkyyttä tarvitaan, sillä yrittäjä elää nyt kovia aikoja. Veseli toteaa, että koronapandemia oli parempaa aikaa kuin Ukrainan sodan aika. Hinnat ovat noussseet valtavasti.

– Kun ennen sain tomaattikastikepurkin 7,5 euron hintaan, se maksaa tukussa nyt 17 euroa. Viimeiset puolitoista vuotta ovat olleet hyvin raskaita. Teen pitkää päivää ja kova paine on päällä, Veseli sanoo.

Vaikeuksista huolimatta Veseli sanoo olevansa syntynyt yrittäjäksi. Tarkoitus on edelleen tehostaa tehtaan toimintaa.

– Saan voimaa ja motivaatiota positiivisesta palautteesta.

Rullakebabtehdas valmistaa helposti ja nopeasti syötäviä einestuotteita, joita löytyy suurten kaupparyhmien hyllyistä. Rullakebabtehdas tuottaa noin 10 000–12 000 rullakebabia viikossa.

Tuotteet valmistetaan taikinaa myöten käsityönä kotimaisista raaka-aineista. Käsityön lisäksi erityistä on resepti, joka on pystynyt samana 28 vuoden ajan.

Yrityksessä korostuu monimuotoisuus, sillä viime vuonna 1,5 miljoonan liikevaihdon tehnyt yritys työllistää tällä hetkellä 15 ihmistä viidestä eri kulttuurista.

Suomen Yrittäjät järjesti Vuoden maahan muuttanut yrittäjä -kilpailun viidettä kertaa yhdessä työeläkeyhtiö Elon kanssa. Elo palkitsee voittajan yhteensä 5 000 euron summalla. Kisaan ilmoitettiin yhteensä 25 eri ehdokasta eri puolilta Suomea.

Kilpailun tavoitteena on tuoda esille maahan muuttaneita yrittäjiä sekä heidän merkitystään elinkeinoelämälle ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Voittaja julkistettiin torstaina Business Unplugged -tapahtumassa Helsingissä.

Tänä vuonna kilpailussa jaettiin myös kunniamaininta kahdessa kategoriassa.

One to watch -kunniamaininnan sai Bambi Dang. Vietnamista lähtöisin oleva Bambi Dang on sarjayrittäjä sekä Finest Future Oy:n toimitusjohtaja.

Family entrepreneurial spirit -kunniamaininnan sai puolestaan Myrskylän Savu. Virosta Suomeen saapunut Lilia Leps perusti vuonna 2011 kalansavustamon, joka on menestyksekkäästi mahdollistanut savustusperinteen jatkumisen Myrskylässä. Kunniamaininta on tunnustus perheen pitkäjänteisyydestä ja sitoutumisesta.