Petra Laiti saapui Linnaan sarvilakki päässä ja esiäidit ajatuksissaan

Saamelaisten oikeuksien puolustajana tunnettu Petra Laiti sanoo olevansa Linnan juhlissa hyvillä mielin, mutta samaan aikaan ristiriitaisin tunnelmin maailmantilanteen synkkyyden takia.

– Samalla olen sitä mieltä, että sitä parempi syy yrittää löytää syitä iloita ja olla ylpeä tehdystä työstä ja kuluneesta vuodesta. Ristiriitaisin mielin, mutta pääasiassa iloa hakien, hän sanoo.

Linnan juhlien teemana on ajat vaihtuvat. Laiti sanoo, että saamelaisten osalta ajat ovat vaihtuneet joiltain osin harmittavan vähän.

– Vaikka meidän kansamme näkyvyys ja kulttuurimme arvostus ja yleinen tietoisuus saamelaisista on noussut, edelleen valtava määrä keskeisiä lakihankkeita, kuten saamelaiskäräjälaki, on junnannut todella pitkään paikallaan. Saamelaiset ovat saaneet odottaa niitä aivan liian kauan, hän sanoo.

Neljä hallitusta on yrittänyt uudistaa saamelaiskäräjälakia.

Laiti on pukenut ylleen Utsjoen gaktin. Hän on ommellut puvun itse.

– Gakti perinteisesti kuvaa ihmisen taustaa. Se kertoo, mistä tulee, kuka on ja minkälainen tausta omalla suvulla on.

Lisäksi hänellä on isoisoäitinsä tekemä vyö ja päässä sarvilakki. Hän kertoo, että sarvilakki on noussut saamelaisen kulttuurin repatriaation symboliksi. Repatriaatiolla tarkoitetaan kulttuuriomaisuuden palauttamista.

– Sarvilakki on ikään kuin symboli sille, että miten saamelaisen naisen asemaa on syösty pienuuteen, koska tämä on aika huomiota herättävä ja komea.

Laiti kertoo ajattelevansa sarvilakki päässään esiäitejään, joiden päähineitä sarvilakit olivat ennen kuin kristinusko aikanaan kielsi niiden käytön.

– Kyllähän tämä päässä on aika mahtava olo.

Lääkäri-Atte Linnan juhlissa: Nuoriso ei ole pilalla

Lääkäri-Attena tunnetuksi tullut Atte Virolainen oli ensimmäistä kertaa Linnan juhlissa. Hän kuvaili, että olo oli hieman eksynyt. Hänet valittiin vuoden päihdelääkäriksi, ja suurelle yleisölle hän on tullut tutuksi sosiaalisessa mediassa julkaistuista videoistaan.

– Joskus sanotaan, että nuoriso on pilalla. Se ei pidä paikkaansa. Nuoriso ei ole pilalla.

Hänen mukaansa pitää kuitenkin olla huolissaan hyvinvoinnin polarisaatiosta. Hän sanoo, että Suomessa on paljon nuoria, joilla menee entistä paremmin ja sitten niitä, joilla menee entistä huonommin.

– Se kuilu niiden välillä on kasvanut.

Hän sanoo esimerkiksi Puolustusvoimat, joissa sen huomaa – osa on äärimmäisen hyvässä kunnossa ja osa äärimmäisen huonossa kunnossa.

– Keskimassa on pienentynyt. Tämä tapahtuu monella eri sektorilla nuorten kohdalla.

Hän sanoo, että nuoriin, joilla menee huonosti, on panostettava. Hänen mukaansa esimerkiksi nuorten vanhempia täytyy tukea ja nuoria kannustaa opiskelemaan.

– Koulutus ja yrittäjyys on avain hyvinvointiin.

Virolainen sanoo, että jos oma terveys jätetään laskuista pois, itsenäisyys merkitsee aivan kaikkea.

– Vapaassa maassa voi toimia ja yrittää vapaasti. Arvostan sitä, että meillä on täällä mielipiteen vapaus. Me voimme sanoa ajantasaisen lainsäädännön rajoissa, mitä vaan mieleen tulee, ei tarvitse pelätä, että tulisi ongelmia. Se ei ole itsestäänselvyys.