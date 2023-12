Petteri Orpo kommentoi Unkarin rahapeliä: En hyväksy minkäänlaista kiristämistä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Unkarin tilannetta torstaina aamulla Brysselissä sanomalla, että hän ei hyväksy keneltäkään minkäänlaista kiristämistä.

– Oikeusvaltioperiaate: se ei jousta, Orpo sanoi saapuessaan EU-maiden poliittisten johtajien huippukokoukseen.

Ennen huippukokousta Unkari on kytkenyt julkisuudessa avoimesti yhteen Unkarin oikeusvaltion heikon tilan takia jäädytetyn EU-rahoituksen vapauttamisen ja sen, puoltaako maa 50 miljardin euron pitkäaikaista tukea Ukrainalle.

Orbanin toive toteutui osin jo keskiviikkona, kun EU-komissio vapautti maan haettavaksi runsaat 10 miljardia jäädytettyä EU-rahoitusta. Unkarilta on kuitenkin ollut jäädytettynä noin 30 miljardia euroa, ja osan vapauttamiseen tarvitaan jäsenmaiden päätös.

Komission oli kuitenkin mahdollista vapauttaa keskiviikon potti omalla päätöksellään.

Komission vapauttama rahoitus oli jäädytetty muun muassa Unkarin tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden puutteen vuoksi. Komissio kuitenkin tiedotti arvioineensa, että Unkari on toteuttanut toimet, joihin se on ongelman ratkaisemiseksi sitoutunut.

Orpo sanoi, että komissio tekee omaa arviointiaan, ja sen on tehtävä se huolella. Hänen mukaansa lähtöoletuksena on se, että jos komissio rahat vapauttaa, kriteerit ovat täyttyneet.

Miltä neuvottelut näyttävät?

Orpo sanoi, että kokouksesta tulee historiallinen. Käsiteltävänä on useita Ukrainaan kohdistuvia tukipäätöksiä.

– Se, mitä päätämme tai emme päätä, on selkeä viesti Kiovaan, Moskovaan, Washingtoniin ja Pekingiin, Orpo sanoi.

Kaikki katseet torstain ja perjantain huippukokouksessa ovat kääntyneet Unkarin pääministeriin Viktor Orbaniin. Hän on jumittanut muun muassa päätöstä Ukrainan seuraavasta askeleesta EU-polulla, 50 miljardin monivuotista tukipakettia Ukrainalle sekä Euroopan rauhanrahaston pääomittamista 20 miljardin euron Ukraina-potilla.

Rauhanrahastosta on korvattu jäsenmaille muun muassa niiden Ukrainalle antamaa aseapua.

Orban itse kommentoi kokoukseen saapuessaan torstaina, että EU:n ei tule nyt avata jäsenyysneuvotteluita Ukrainan kanssa. Hänen mukaansa Ukraina ei täytä tarvittavia kriteerejä.

Orban myös väitti, ettei ole ”hieromassa kauppoja” Brysselissä.

Muillakin mailla ollut epäilyksiä

Samaan aikaan Unkarin näyttävän poikkipuolisuuden kanssa esimerkiksi rauhanrahaston suurin pääomittaja Saksa on esittänyt, että se haluaisi mieluummin antaa tukensa Ukrainalle kahdenvälisesti rauhanrahaston pääomittamisen sijasta.

Lisäksi Unkari olisi jo tiistaina ollut valmis hyväksymään uuden pakotepaketin Venäjää vastaan, mutta Itävalta ei hyväksynyt sopua.

Kuinka paljon asioita on Unkarin vastustuksen ulkopuolella vielä sopimatta?

– Minulla on käsitys, että nämä muut ”duubiot” (epäilykset) on joko neuvoteltu tai neuvoteltavissa. Itävallan positiota minä en ihan tarkkaan tunne. Saksa hakee ratkaisuja. Heillä on ollut kotimaassa budjetin säännöissä ongelmia ja toisaalta he ovat suosineet tätä kahdenvälistä tukea, Orpo sanoi.

Pääministeri Orpo sanoi kuitenkin luottavansa siihen, että kokonaisuuden ratketessa sopu syntyy tuostakin asiasta.

Mikko Gustafsson, Sanna Raita-aho