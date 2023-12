Petteri Orpo: Tämä ei ole normaalia turvapaikanhakua vaan selkeästi Venäjän hybridihyökkäys

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo pitävänsä välttämättömänä, että itärajan rajanylityspaikat suljetaan uudelleen. Orpon mukaan rajalla on ollut kyse välineellistetystä turvapaikanhaun ja muuttoliikkeen käyttämisestä Suomea vastaan.

Orpo kommentoi hallituksen päätöstä rajan uudesta sulkemista EU-huippukokouksessa Brysselissä.

Suomi etenee jatkossa kuukausi kerrallaan itärajallaan ja katsoo sitten, miten rajan sulkemisen kanssa edetään, pääministeri sanoi.

Orpo kertoi, että hän on pitänyt muiden EU-maiden johtajia ajan tasalla Suomen itärajan tilanteesta.

– Se on hyvin ymmärretty, että tämä ei ole normaalia turvapaikkahakua, vaan että tämä on selkeästi Venäjän hybridihyökkäys, operaatio EU:ta vastaan EU:n rajoilla.

Tarkoitus on Orpon mukaan löytää ratkaisuja ja ennen kaikkea tehdä tilanne selväksi Venäjälle.

– Me emme tässä asiassa horju. Suljemme rajan tällaisessa tilanteessa, että meidän kansallinen turvallisuutemme, rajaturvallisuus on uhattuna. Me toimimme jatkossakin päättäväisesti, hän vakuutti.

Orpon mukaan on huomionarvoista, että asiassa ei ole hallitus–oppositio-asetelmaa, vaan että ratkaisulla on vahva tuki myös eduskunnassa.

Nina Törnudd