No niin, sain Teidät koukutettua lukemaan tätä pienellä pilkkuvirheellä. Kun asia kerran on avattu, miksi ette lukisi tätä loppuun saakka. Tehdään yhdestä pilkusta asiaa.

Pilkku on meille rakas välimerkki kirjoitetussa tekstissä, ja paljon muutakin. Pilkkujen kanssa on mukava puuhastella, senhän jo huomaa pilkkujen viilaukseen käytetystä runsaasta ajasta. Ei mennä nyt siihen toiseen verbiin, joka usein pilkkujen kanssa puuhasteluun liitetään.

Pilkulla on paljonkin, väliä onhan? Pilkkuvirheet herättävät suuria tunteita, ja monelle niiden metsästys on mukavaa ajanvietettä. Virtuaalisella pilkkujen käytöllä kuka tahansa voi nostaa itsensä tavallisen kuolevaisen yläpuolelle, suureksi tekstin ja draaman mestariksi.

Pilkku on paljon inhimillisempi ja anteeksiantavampi kuin isoveljensä piste. Kun asialle tai tekstille pannaan piste, se on siinä, pulinat pois, ja asiaan ei enää tarvitse ja saa palata. Pilkku sen sijaan merkitsee aina uuden alkua, ajatus voi lähteä täysin uudelle ja arvaamattomalle suunnalle, ja kaikki aikaisemmin virkkeessä kirjoitettu saattaa jopa kääntyä täysin päinvastaiseksi. En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin.

Pilkkuvirhe on virheiden klassikkoja. Kysehän on siitä, että pilkku pujahtaa kahden numeron väliin väärään paikkaan. Varsin pieneltä, ymmärrettävältä ja helposti tapahtuvalta virheeltähän tuo kuulostaa. Sellainen voi tapahtua kenelle tahansa.

Kun pilkkuvirhettä ei oteta huomioon ja virheelliseen lukuun perustuen tehdään suuriakin päätöksiä – kuten varsin usein on tapana – ollaankin sitten jo suuremmissa ongelmissa. Häveliäisyyssyistä pidättäydyn tässä antamasta esimerkkejä, mutta keksitte niitä varmasti vaivatta ihan itsekin.

Pilkkuja esiintyy kirjoitetun tekstin ulkopuolellakin. Tunnettu lajityyppi on valopilkku, joka esiintyy pimeässä.

Eläimillä on tunnetusti pilkkuja, huom. ei pisteitä, vaikka minä en kyllä ole koskaan nähnyt yhdelläkään eläimellä tarkkaan kirjailtua pilkkua. Sanotaan, että leopardi ei pääse pilkuistaan. Tästä pääsemmekin siihen, että pilkku lienee yleisnimi epämääräiselle, pienelle, pääosin pyöreän muotiselle värierolle pinnalla. Pilkku kuuluu asiaan ja on oleellinen osa pintaa, kun taas serkkunsa tahra on jälkikäteen pintaan tehty.

Jalkapallossa on myös pilkku, virallisemmin rangaistuspotku. Sillä on sama funktio kuin tekstissä: tapahtumille pannaan väli, katsotaan mihin ottelu tästä lähtee etenemään. Nimi pilkku tulee kentässä maalista 11 metrin päässä sijaitsevasta pisteestä, josta rangaistuspotku laukaistaan. Kyse on siis pisteestä, mutta pilkkuun on päädytty…näin loogista jalkapallo on.

Johtunevatko huononevat tuloksemme esimerkiksi Pisa-kyselyissä itse asiassa jalkapallosta? Kenelläpä eivät olisi menneet pilkut ja pisteet sekaisin matemaattisissa kaavoissa tai vaikka tietokoneen näppäimistöllä?

Voi pilkku heittäytyä hankalaksikin, etten sanoisi suorastaan maallikolle hallitsemattomaksi. Vai haluaisitteko te itse tarkemmin tutustua kavereihin, joiden nimikin jo kuulostaa vakavalta: akuuttiaksentti, gravisaksentti ja sedilji.

Vaikka toivottavasti pidittekin tästä aiheesta, älkää nyt kuitenkaan hankkiko pilkkukuumetta. Se on vakava bakteeripohjainen tauti. Se aiheuttaa monenlaista vaivaa: korkeaa kuumetta, kovaa päänsärkyä, nivel- ja lihaskipuja ja imusolmukkeiden suurenemista ja ihottumaa.

Sehän tosiaan nyt yleistyy Suomessakin, jälleen pilkkukuumetta kantavat nuo viheliäiset puutiaiset.

Reima Suomi

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.