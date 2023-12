Pisa-tuloksia parannettava vaikka lusikallinen kerrallaan

Kuluneella viikolla Suomessa on murehdittu tuoreita Pisa-tuloksia. Koulutuksen entinen mallimaan on nykyään pikemminkin mollimaa, sillä oppimistulosten laskukäyrä sojottaa yhä jyrkemmin alaspäin.

Syitä tilanteelle on löydetty runsaasti, ja usein ne tuntuvat riippuvan esittäjän poliittisesta kannasta. Maahanmuuttovastaiset syyttävät maahanmuuttoa ja huonoa integraatiota, vasemmisto jatkuvia koulutusleikkauksia. Opettajat moittivat opetusohjelman uudistuksia ja konservatiivit kurin puutetta. Syyt lienevät moninaisempia eikä yhtä selittävää tekijää löydy. Varmaa on vain se, että jokainen puolue on ehtinyt tänä aikana käydä hallituksessa mahdollistamassa huonon kehityksen jatkumisen.

Syitä on aina helppo löytää, mutta parannuskeinot yleensä ovat tiukemmassa. Salossa on kuitenkin liki sattumalta törmätty konstiin, joka ainakin parantaa koulussa viihtymistä.

Salon lukiossa toteutettu aamupalakokeilu on ollut odottamattoman suuri menestys (SSS 2.12.). Maksuttomalle aamupalatarjoilulle on ollut kysyntää enemmän kuin mihin koulussa osattiin varautua.

Salkkarin haastattelussa lukiolaiset kertoivat, mikä tekee ihan arkisesta puurosta niin hyvän konseptin. Toisilla aamiainen jää kiireessä syömättä kotona, joillain esimerkiksi pitkä koulumatka venyttää päivää alkupäästä.

Omatoimisyömisen laiminlyömisestä opiskelijoita on turha moralisoida. Harvalla aikuisellakaan päivän aloitus sujuu arjessa aina ihan parhaalla tavalla.

Aamupalan vaikutuksia salolaisten opiskelijoiden oppimiseen on tuskin mitattu, mutta vaikutuksen voi päätellä jo kotitaloustunnin kemian osaamisella. Hitaasti vapautuvat hiilihydraatit antavat energiaa pitkälle aamupäivään, mikä helpottaa opetuksen seuraamista.

Joillekin sosiaalinen puurohetki voi olla hyvä syy ylipäätään raahautua kouluun aamulla.

Salon valtuuston budjettikokouksessa aamupalakokeilu sai kiitosta, mutta ei vielä konkreettista lupausta jatkosta (SSS 5.12.). Ilman määrärahoja kokeilu on vaarassa loppua.

Valtuuston myönteinen hyrinä lupaa kuitenkin hyvää. Toivottavasti aamupalaesitys kulkee joutuisasti virkakoneiston läpi ja mielellään vaikka laajenee nykyisestä. Pisatuloksetkin petraantuvat vain kauhallinen kerrallaan.