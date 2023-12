Poliisi: Helsingin Kampin ampumisesta epäilty 16-vuotias poika ja 19-vuotias mies olivat sopineet huumekaupoista

Käräjäoikeus vangitsi perjantaina Helsingin Kampin ampumisesta epäillyn 16-vuotiaan pojan sekä 19-vuotiaan miehen, jota hänen epäillään ampuneen.

Ampuminen tapahtui maanantai-iltana yhdeksän aikoihin Finnkinon Tennispalatsi-elokuvateatterin ulkopuolella. Poliisin mukaan 16-vuotias poika oli sopinut ostavansa huumeita 19-vuotiaalta mieheltä.

– Siinä yhteydessä on tullut erimielisyyttä ja on alkanut takaa-ajo, joka on sitten päättynyt ampumiseen, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sampo Suomala kertoi STT:lle vangitsemiskäsittelyjen yhteydessä.

Poliisin mukaan paikalla oli tapahtuma-aikaan runsaasti ihmisiä.

– Jos arvioidaan koko tapahtumaketjua siitä hetkestä, kun he ovat tavanneet siihen, kun tapahtui ampuminen, on paikalla ollut runsaasti ihmisiä.

Erimielisyyttä ampumisen tarkoituksesta

16-vuotias vangittiin epäiltynä muun muassa tapon yrityksestä ja huumausainerikoksesta. 19-vuotias vangittiin epäiltynä ryöstön yrityksestä ja huumausainerikoksesta.

– 16-vuotias on myöntänyt ampuneensa. Erimielisyyttä on siitä, mikä oli ampumisen tarkoitus tai suunta, Suomala sanoi.

Poliisin mukaan 19-vuotias ei haavoittunut ampumisessa, koska hänellä oli päällään suojaliivit. Suomalan mukaan ”voisi kuvitella”, että mies oli varustautunut mahdolliseen väkivaltatilanteeseen.

– Mutta mitään faktuaalista tietoa tai varmuutta meillä ei ole tässä kohtaa.

Vangitsemiset käsiteltiin Helsingissä Pasilan poliisitalolla. Käsittelyt käytiin suljetuin ovin. Käräjäoikeus kielsi myös kuvaamisen istuntojen aluksi.

Molemmilla ampumisen osapuolilla on rikostaustaa, ja 16-vuotias on ollut epäiltynä vakavista väkivaltarikoksista.

Maria Rosvall