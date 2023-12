Poliisi kertoo surullisesta jouluilmiöstä: ”Jollain lailla nämä ovat nyt nousseet esille”

Osalle ihmisistä joulu on ollut ikävä, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Poliisi kertoo, että sen partiot ovat suorittaneet useita tarkastustehtäviä ihmisten yksinäisyyteen, pahoinvointiin tai tavoittamattomuuteen liittyen.

– Jollain lailla nämä ovat nyt nousseet esille, sanoo STT:lle komisario Joonas Tikka.

– Joulun aikaan ihmiset ovat huolissaan läheisistään.

Tikan mukaan poliisin saamat ilmoitukset liittyvät esimerkiksi siihen, että ihmiset eivät itse pääse katsomaan läheisiään tai eivät tavoita heitä.

– On toki myös sellaisia tapauksia, että tavoitellut ihmiset eivät syystä tai toisesta edes halua olla tekemisissä läheistensä kanssa.

Kaikkiaan Lounais-Suomen poliisilla on ollut perjantaista tapaninpäivän aamuun mennessä hoidettavanaan yli 60 tehtävää, jotka liittyvät eri tavoin huoleen ihmisen hyvinvoinnista. Osa ilmoituksista on sellaisia, joissa ihminen itse on ilmoittanut huolen omasta hyvinvoinnistaan.

– Poliisi on sitten joutunut menemään oveen koputtelemaan tai asuntoon asti tarkastamaan henkilön vointia.

Osa tapauksista on päättynyt ikävimpään mahdolliseen löytöön, kun tavoiteltu on löytynyt kuolleena.

– Näinkin on käynyt.

Kaikkiaan Lounais-Suomen poliisi on tehnyt joulun aikana kuolemansyyntutkintaa seitsemässä tapauksessa.

– Nämä ovat kuolemantapauksia kotona, joukossa on myös sairauskohtauksia.

Miia Sebany