Poliisi kiistää syytökset ylilyönneistä Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa

Helsingin poliisi kiistää, että virkavalta olisi käyttänyt liian kovia otteita Helsinki ilman natseja -mielenosoittajia kohtaan eilen itsenäisyyspäivänä. Poliisi myös torppaa syytökset siitä, että kymmeniä mielenosoittajia olisi otettu perusteetta kiinni.

– Voimankäytölle on ollut ihan lailliset perusteet eli ihmisten työntämiselle sivuun, sanoo Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Heikki Porola.

Hänen mukaansa myös edellytykset kiinniotoille ovat täyttyneet kaikissa tilanteissa.

Poliisi kertoi eilen ottaneensa kiinni yhteensä 54 ihmistä Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa Töölöntorilla. Poliisin mukaan kiinni otetut eivät totelleet poliisin poistumiskäskyä. Epäilynä oli niskoittelu poliisia vastaan, ja kiinni otetuille kirjoitettiin sakkoja. Poliisi myös tiedotti, että Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjä on epäiltynä kokoontumisrikkomuksesta.

Poliisi tyhjensi Töölöntorin protestoijista

Poliisi kielsi etukäteen Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen Töölöntorilla. Poliisin kertoman perusteella päätös perustui siihen, että Töölöntorille oli jo aiemmin ilmoitettu toinen mielenosoitus eli kansallismielinen ja äärioikeistotaustainen 612-soihtukulkue.

Töölöntorille kerääntyi iltapäiväneljän aikaan kaikkiaan yli 1 000 ihmistä. Poliisi pyrki kertomansa mukaan neuvottelemaan mielenosoittajien kanssa mielenosoituksen siirtämisestä, mutta toivottua tulosta ei syntynyt.

– Neuvotteluyhteyttä ei saavutettu, Porola kuvailee tilannetta Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen osalta.

Poliisi keskeytti lopulta mielenosoituksen lainvastaisena ja käski väkijoukkoa poistumaan torilta. Kertomansa mukaan poliisi kuulutti useasti paikan päällä käskevänsä väkijoukkoa poistumaan, mutta kaikki eivät lähteneet paikalta suosiolla.

– Jos ei totella poliisin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi annettavaa kehotusta ja käskyä, niin silloin se toinen vaihtoehto on, että paikalta poistetaan ja viedään pois, Porola sanoo.

Ratsupoliiseille kritiikkiä, poliisin tiedossa ei vammoja

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kertoivat lähettämässään tiedotteessa olevansa äärimmäisen pettyneitä poliisin toimintaan. Mielenosoittajien mukaan poliisi esimerkiksi ratsasti mielenosoittajien päältä poliisihevosilla.

Tapahtumista on julkaistu videomateriaalia muun muassa sosiaalisen median kanavilla. Materiaalista näkyy esimerkiksi, kuinka ratsupoliisit liikkuvat hyvin lähelle väkijoukkoa ja ikään kuin pelotteen lailla pakottavat ihmisiä perääntymään. Kuvista näkyy myös, kuinka poliisi taltuttaa joitakin mielenosoittajia maahan.

Porolan mukaan poliisin tiedossa ei ole, että hevosten käytöstä olisi aiheutunut mielenosoittajille vammoja.

– Sellaista tietoa meillä ei ole, että vammoja olisi tullut poliisin toiminnasta yleensäkään, hän sanoo.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan erityisesti juuri hevosten käyttö herätti ainakin osassa mielenosoittajista pelkoa. Porola myöntää, että hevonen on iso eläin, mutta mikään voimankäyttöväline se ei hänen mukaansa sinällään ole.

– Lähtökohta on tietenkin se, että hevonen on poliisille kulkuväline. Alueella liikkumiseen voidaan käyttää esimerkiksi moottoripyörää, mönkijää, poliisiautoa tai mitä tahansa. Nyt osa poliiseista on ollut paikalla ratsuin, Porola sanoo.

Suurin osa aamusta vapaalla jalalla

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kritisoivat tiedotteessa myös sitä, että poliisi salli ”fasistisen ja rasistisen tapahtuman olkaa kohauttamatta”.

– Poliisi on vuosi toisensa perään halunnut antaa äärioikeiston 612-marssille puoli Töölöä areenaksi koko itsenäisyyspäiväksi. Tänä vuonna emme näistä syistä lähteneet palaveeraamaan, Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kirjoittivat STT:lle sähköpostissaan jo marraskuun lopussa.

Porola kiistää, että poliisi suosisi ketään.

– Meille ei ole mitään merkitystä, kuka osoittaa mieltä ja minkä puolesta. Kysymys on siitä, että meidän tehtävänämme on suojella sekä alkuperäistä mielenosoitusta että vastamielenosoitusta.

Vaikka Helsinki ilman natseja -protesti siirrettiin, jäi mielenosoittajia kuitenkin Töölöntorin liepeille, jossa 612-kulkue kokoontui myöhemmin. Poliisi piti mielenosoittajat erillään toisistaan eikä yhteenottoja nähty yksittäisiä huuteluita lukuun ottamatta.

Helsingin poliisilaitoksen johtokeskuksesta kerrottiin aamukahdeksan aikaan STT:lle, että suurin osa Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa kiinni otetuista oli päästetty vapaaksi. Enää muutama mielenosoittaja oli poliisin suojissa.

Mia Peltola