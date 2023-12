Poliisi otti 14 ihmistä kiinni Helsingin päärautatieasemalta – kiinni otetuilla hallussaan vahingoittamiseen soveltuvia esineitä

Itsenäisyyspäivänä Helsingissä on järjestetty useita eri mielenosoituksia, joissa poliisi on tehnyt myös kiinniottoja.

Poliisi otti alkuillasta 14 ihmistä kiinni Helsingin päärautatieaseman metroasemalta rikoksilta ja häiriöltä suojaamiseksi, poliisin viestinnästä kerrotaan.

Poliisin mukaan kiinni otettujen hallusta löytyi muiden ihmisten vahingoittamiseen soveltuvia esineitä, kuten muutamia teräaseita. Ylikomisario Patrik Karlsson kertoo STT:lle, että kiinni otetuilla oli hallussaan myös muun muassa hammassuojia ja soihtuja.

Poliisi ei kommentoinut kiinni otettujen kansalaisuuksia tai heidän aatteellisia kytköksiään.

Poliisi kertoo selvittävänsä, mitkä kiinni otettujen aikeet olivat.

Karlssonin mukaan poliisille ei tehty asiaan liittyen ilmoitusta vaan poliisi puuttui tilanteeseen ennakoivasti. Hänen mukaansa poliisilla oli oletus, että kiinni otetut osallistuisivat johonkin Helsingin keskustassa järjestettävistä mielenosoituksista. Karlsson ei kommentoi, mihin mielenosoitukseen kiinni otettujen oletettiin osallistuvan.

STT:n paikalla olleen toimittajan mukaan kiinni otetut olivat nuoria miehiä, joilla oli kasvojensa edessä vaaleanharmaat tuubihuivit. Hänen mukaansa paikalla oli tapahtuma-aikaan viitisentoista raskaasti varustautunutta poliisia. Poliisit tekivät kiinni otetuille Helsingin päärautatieaseman metroasemalla ruumiintarkastuksia. Lopulta poliisit ohjasivat kiinni otetut metroaseman sisäänkäynnin läheisyyteen pysäköityyn bussiin.

Myöhemmin STT:n toimittaja näki samankaltaisia vaaleanharmaita tuubihuiveja käyttäviä ihmisiä Rautatientorilta lähteneessä Suomi herää -kulkueessa, jonka järjestäjä on avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike. Tuubihuiveja kantaneet ihmiset kantoivat mukanaan Active Club -lippua.

Poliisi tyhjensi Töölöntorin Helsinki ilman natseja -protestoijista

Kansallismielinen ja äärioikeistotaustainen 612-soihtukulkue on puolestaan kokoontunut Töölöntorille. Kokoontuminen alkoi kello 18.30 aikaan illalla.

Paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan soihtukulkueessa on selvästi vähemmän osallistujia kuin aiempina vuosina. Paikalla on ollut muun muassa maahanmuuttovastaisen Soldiers of Odin -järjestön edustajia.

Aiemmin poliisi tyhjensi Töölöntorin Helsinki ilman natseja -protestoijista, jotka kokoontuivat torille kello neljän aikaan iltapäivällä. Poliisi määräsi mielenosoituksen päättymään lainvastaisena ja otti myös kiinni protestoijia. Kiinni otettujen määrää ei ole kerrottu.

STT:n paikalla olevan toimittajan mukaan Helsinki ilman natseja -mielenosoittajia on siirtynyt torilta Runeberginkadulle ja sen lähialueille. Protestoijia on kokoontunut muun muassa Sandelsin musiikki- ja kulttuurikoulun liepeille, jonne myös poliisi on saapunut. Poliisi näyttää pyrkivän estämään protestoijien liikkumisen kohti 612-kulkuetta.

Poliisi on myös ohjaamassa 612-kulkueen kulkemaan muuta reittiä kuin Runberginkadun kautta.

Tänä vuonna Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät eivät suostuneet neuvottelemaan poliisin kanssa mielenosoituksen pitopaikasta ja aloittivat mielenosoituksen neljältä iltapäivällä Töölöntorilla.

Tiistai-iltapäivänä poliisi ilmoitti yrittävänsä vielä neuvotella järjestäjien kanssa kokoontumispaikasta ja mahdollisesta reitistä.

– Poliisi on vuosi toisensa perään halunnut antaa äärioikeiston 612-marssille puoli Töölöä areenaksi koko itsenäisyyspäiväksi. Tänä vuonna emme näistä syistä lähteneet palaveeraamaan, Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kirjoittivat STT:lle sähköpostissaan marraskuun lopussa.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa syntyi aiemmin tänään nujakointia, kun paikalle saapui ihmisiä kommunististen sirppi ja vasara -lippujen kanssa, kertoo STT:n paikalla oleva toimittaja. Järjestäjät halusivat poistaa lipun sen paikalle tuoneilta mielenosoittajilta. Syy tähän on se, ettei protestissa sallita autoritaarisia tunnuksia.

Väestönvaihtopuheita

Avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike -puolue taas piti oman Suomi herää -mielenosoituskulkueensa, joka lähti liikkeelle neljältä iltapäivällä Rautatientorilta. Sinimusta liike on ennen marssia kertonut kokoontuvansa Kansalaistorilla olevan tuhotun venäläisen panssarivaunun luona.

Suomi herää -mielenosoituksessa on pidetty puheita ja puhuttu muun muassa ”väestönvaihdosta”, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja. Väestönvaihtoteoria on äärioikeistolainen salaliittoteoria.

Päivällä Kauppatorilla myös järjestettiin Filosofit rauhan puolesta -mielenosoitus.

Liikennehaittaa keskustassa

Helsingin poliisi on kertonut etukäteen saaneensa neljä ilmoitusta mielenilmauksista Helsinkiin. Ilmoituksista kolme on tuttuja aiemmilta vuosilta, ja ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista on aiemmin arvioinut niiden keräävän suurimmat ihmisjoukot.

Aiempina vuosina varsinkin Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen ja 612-soihtukulkueen osallistujamäärät ovat liikkuneet tuhannesta osallistujasta ylöspäin.

Helsingin keskustassa kulkee keskiviikkona myös perinteinen ylioppilaiden soihtukulkue, jonka oli määrä lähteä suuntaamaan Hietaniemen hautausmaalta kohti Senaatintoria iltapäivällä kello 16:n jälkeen.

Eri mielenosoitukset aiheuttavat poliisin mukaan haittaa keskustan liikenteelle alkuillan aikana.

Poliiseja on mielenosoitusten vuoksi paljon Helsingin katukuvassa, ja aiemmin Helsingin poliisi on kuvaillut itsenäisyyspäivän turvallisuusjärjestelyjä laitoksen suurimmaksi vuosittaiseksi operaatioksi.

Markku Uhari, Sanna Raita-aho, Simu Perälä