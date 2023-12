Poliittinen lakko halvaannuttamassa torstaina junaliikenteen – myös paperitehtailla vuorokauden lakkoja

Ammattiliitto JHL on ilmoittanut poliittisesta lakosta, joka käytännössä seisauttaa Suomen junaliikenteen miltei kokonaan vuorokaudeksi ensi torstaina. Lakossa ovat mukana JHL:n raideliikenteessä työskentelevät jäsenet.

VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaa kertoi STT:lle, että jos lakko toteutuu, lähi- ja kaukoliikenteen sekä tavaraliikenteen junat eivät liiku torstaina.

Lakolla olisi hänen mukaansa vaikutuksia myös perjantain liikenteeseen. VR aikoo tiedottaa asiasta tarkemmin ensi viikon aikana.

Palvelualojen työnantajat Palta kertoi, että JHL:n toimet tulevat keskeyttämään paitsi junaliikenteen myös metro- ja raitiovaunuliikenteen torstaina.

Paltan mukaan työtaistelun piirissä ovat työt, joita tehdään VR Kaukoliikenteen, VR Kaupunkiliikenteen, VR Transpointin, VR Fleetcaren sekä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen työpaikoissa.

Metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä pääkaupunkiseudulla vastaavasta Kaupunkiliikenteestä kerrottiin STT:lle perjantaina, ettei tilannetta ole vielä ehditty käydä perusteellisesti läpi, mutta yleensä vastaavissa tilanteissa metro- ja raitiovaunuliikenne on ollut pysähdyksissä.

”Liiton on pakko toimia”

JHL:n väliaikainen puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa, että liiton on pakko toimia, koska hallitus ajaa edelleen rajuja heikennyksiä työntekijöiden asemaan ja sosiaaliturvaan.

– Emme ole nähneet hallitukselta mitään esitystä, joka poistaisi huolemme työehtojen tulevaisuudesta Suomessa. Meidän pitää jatkossakin pystyä hakemaan jäsenillemme reiluja työehtoja neuvotteluiden avulla, Ekström sanoi tiedotteessa.

Ensi torstaina järjestetään myös monia muita poliittisia työmarkkinatoimia. Niillä vastustetaan hallituksen kaavailemia työelämän heikennyksiä ja sosiaaliturvaleikkauksia.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n jäsenliitot kertoivat eilen toteuttavansa 14. joulukuuta laajat vuorokauden mittaiset poliittiset työtaistelutoimet, ellei hallitus avaa työntekijäjärjestöille tietä aitoihin neuvotteluihin ja keskeytä sosiaaliturvan leikkausten valmistelua. Samoin STTK:lainen toimihenkilöiden Ammattiliitto Pro ja korkeakoulutettujen Akavan Insinööriliitto kertoivat julistavansa vuorokauden mittaiset työnseisaukset ensi torstaille vastalauseena hallituksen työelämäheikennyksille.

Paperiliitolla vuorokauden mielenilmauksia

Myös Paperiliitto järjestää ensi viikon torstaina vuorokauden mittaisia poliittisia mielenilmaisuja.

Ne alkavat torstaiaamuna muun muassa Stora Enson Anjalankosken tehtailla sekä UPM Communication Papersin Jämsänkosken tehtaalla.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoi pettyneensä pääministeri Petteri Orpon (kok.) ilmoitettua, ettei hallitus laajenna neuvotteluja ay-liikkeen kanssa.

– Haluttomuus neuvotella kielii siitä, että maan hallitus on päättänyt tietoisesti romuttaa suomalaisen työmarkkinamallin, Vanhala toteaa tiedotteessa.

Poliittiset lakot yltävät voimalaitoksiin

Energia-alan palkansaajia edustavat viisi ammattiliittoa järjestävät torstaina vuorokauden työnseisauksen yli kymmenellä voimalaitoksella isoissa kaupungeissa. Sähköliiton mukaan poliittinen työtaistelu tarkoittaa, että sähköntuotanto pysähtyy kyseisissä voimalaitoksissa ja kaukolämmön tuotannossa on turvauduttava varajärjestelyihin.

Sähköliiton mukaan voimalaitosten kaukolämpöverkkojen alueilla toimii julkisia laitoksia ja isoja yrityksiä. Lisäksi niiden toimialueilla on satojatuhansia kaukolämpöverkosta riippuvaisia kotitalouksia.

– Sähköntuotanto lakkokohteissa loppuu vuorokaudeksi, sillä voimalaitosten turbiinit kytketään irti verkosta. Ihmiset eivät kuitenkaan joudu palelemaan, sillä kaukolämpöä ajetaan verkostoon myös lakon aikana, lakkoon osallistuvan JHL:n sopimusasiantuntija Kari Lehtinen kuvaa lakon vaikutuksia tiedotteessa.

Työnseisauksessa ovat mukana SAK:laisten Sähköliiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n, STTK:laisten Ammattiliitto Pron ja Suomen Konepäällystöliiton sekä akavalaisen Insinööriliiton jäsenet. Työnseisaus koskee Fortumin Suomenojan voimalaitosta Espoossa, Vantaan Energian jätevoimalaa sekä Martinlaakson ja Järvenpään voimalaitoksia, Tampereen Energian voimalaitoksia ja Tampereen Veraa, Turku Energian voimalaitoksia Naantalissa sekä Alholmens Kraftin voimalaitosta Pietarsaaressa.

JHL kertoo, että työtaistelu koskee torstaina alkavia työvuoroja. Työtaistelun ulkopuolelle rajataan kaukolämmön ja -kylmän tuotanto ja jakelu sekä niihin liittyvät välttämättömät työtehtävät. Lakoista rajataan ulos myös sähkönjakeluun liittyvät, voimassa olevat sovitut varallaolot ja käyttötoimenpiteet, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoi STT:lle perjantai-iltana, että kokonaiskuvaa voimalaitoksia koskevien lakkojen vaikutuksista ei ole vielä muodostettu, mutta riskinä on, että lakon piirissä olevat laitokset ovat pois sähköntuotannosta. Tämä saattaisi hänen mukaansa vaikuttaa markkinatilanteesta riippuen myös sähkön tukkuhintaan.

Sähkön riittävyyden tai energian jakelun suhteen ei Leskelän mukaan pitäisi olla ongelmia.

PAM lakkoilee logistiikka- ja jakelukeskuksissa

Myös Palvelualojen ammattiliitto PAM on tänään kertonut tarkemmin ensi torstaille ilmoitetuista poliittisista työtaistelutoimista. PAM järjestää vuorokauden mittaisia lakkoja kaupan alan työehtosopimuksen piirissä olevissa toimipaikoissa. Lakkoon on julistettu muun muassa Inexin, Keskon ja Lidlin logistiikka- ja jakelukeskuksia, joista useimmat sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. PAM aikoo täydentää listaa vielä alkuviikosta.

– Yleensä yritämme painostaa lakoilla työnantajia. Nyt joudumme tähän tilanteeseen hallituksen ajaman politiikan vuoksi. Olemme pitkin syksyä yrittäneet vaikuttaa hallitukseen kevyemmin toimin, mutta sillä ei ole ollut mitään vaikutusta. Meidän on puolustettava palvelualojen työntekijöitä ja heidän perheitään, kun hallitus perusteetta murtaa heidän hyvinvointiaan, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

Samoin Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL kertoo jatkavansa poliittisia lakkoja työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi. SEL:n vuorokauden mittaisessa lakossa on ensi torstaina 31 elintarvikealan työpaikkaa ja noin 2 000 työntekijää. Lakko koskee esimerkiksi Arlaa Sipoossa, Valion neljää toimipaikkaa Helsingissä, Oulussa, Suonenjoella ja Vantaalla, Olvia Iisalmessa sekä Hartwallia Lahdessa ja Helsingin Tattarinharjulla. Samoin lakossa on useita Fazerin myymäläleipomoita.

– Tärkein tehtävämme on nyt torjua hallituksen esitykset työntekijöiden lakko-oikeuden rajaamisesta. Lakko-oikeus on työntekijän perusoikeus, jota työntekijät käyttävät Suomessa vastuullisesti. Demokraattisessa oikeusvaltiossa työntekijöillä on oltava oikeus ilmaista mieltään, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen perustelee tiedotteessa.

Liisa Kujala, Terhi Riolo Uusivaara