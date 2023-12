Popin supertähti Taylor Swift nimettiin Timen vuoden henkilöksi

Yhdysvaltalaismuusikko Taylor Swift on nimetty Timen vuoden henkilöksi. Lehti kuvailee popin supertähteä harvinaiseksi henkilöksi, joka on sekä oman tarinansa kirjoittaja että sankari.

Nyt 33-vuotias laulaja ja lauluntekijä on tehnyt jo liki kaksi vuosikymmentä kestäneen uran ja menestystarina vain jatkuu. Swift rikkoo musiikkialan ennätyksiä ja hänen Eras-kiertueensa tulovirran on arvioitu asettuvan kahden miljardin tietämille. Samalla Swiftin turneesta on tulossa ensimmäinen kiertue, joka ylittää symbolisen miljardin dollarin rajan.

Swiftillä on paitsi satoja miljoonia seuraajia sosiaalisessa mediassa myös vankkumattoman uskollinen fanikunta.

Viime vuosina poptähden uraa on leimannut myös poikkeuksellinen kampanja, kun Swift päätti levyttää ensimmäisiä albumejaan uusiksi. Hän on perustellut ratkaisuaan pyrkimyksellä saada takaisin oikeudet musiikkiinsa ja kehottanut fanejaan kuuntelemaan Taylor’s version -julkaisuja aiempien levyjen sijaan.

Swiftille povattu jälleen Grammy-menestystä

Uusintajulkaisujen lomassa Swift on julkaissut myös uusia levyjä, ja viime vuoden Midnightsin on povattu tuovan Swiftille neljännen vuoden albumin Grammy-palkinnon.

Jos Grammy irtoaa, Swift ohittaisi Frank Sinatran, Paul Simonin ja Stevie Wonderin kaltaiset tähdet seremonian arvostetuimman palkinnon voitoissa.

Time on jakanut vuoden henkilön titteliä jo lähes vuosisadan. Aiempiin vuoden henkilöihin lukeutuvat muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King Jr. ja ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Aikakauslehti valikoi tittelin saajaksi henkilön, jolla on ollut suurin vaikutus vuoden tapahtumiin. Tänä vuonna ehdotettujen listalla olivat myös muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin, Kiinan presidentti Xi Jinping, tekoälysovellus ChatGPT:n kasvoina esiintynyt OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman, Hollywoodin lakkoilijat sekä Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan oikeusjuttuja nostaneet syyttäjät.