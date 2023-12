Pörssisähkön hinta painuu ensi yönä pakkaselle – viikonlopun tuulet puhaltavat hyviä uutisia sähkölämmittäjille

Pörssisähkön edullinen hinta jatkuu myös sunnuntaina. Nord Poolin hintatietojen mukaan sähkön hinta painuu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä miinukselle.

Koko sunnuntain keskihinta on noin puoli senttiä kilowattitunnilta, kun huomioidaan arvonlisävero. Jo lauantaina pörssisähkö on huomattavasti halvempaa kuin aiempina päivinä. Esimerkiksi puolenpäivän aikaan pörssisähkön verollinen hinta oli vain noin 1,7 senttiä kilowattitunnilta. Yhdentoista aikoihin illasta hinta on painumassa nollaan.

Sähkön hinnan laskua voi selittää ainakin se, että Fingrid ennustaa tuulivoimatuotannon nousevan lauantai-illan ja sunnuntain aikana merkittävästi. Myös Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta Suomen merialueilla. Vielä perjantaina hinta oli korkeimmillaan 24,8 senttiä kilowattitunnilta ja matalimmillaan hieman alle 10 senttiä.

Pörssisähkön hinta oli jo lauantaina matalimmillaan sitten marraskuun 24. päivän, jolloin tuntihinnat olivat Suomessa reippaasti miinuksella. Black Friday -tarjouspäivälle osuneet poikkeuksellisen halvat hinnat johtuivat norjalaisyritys Kinect Energyn antamasta virheellisestä tarjouksesta.

Markku Uhari, Minna Pulli