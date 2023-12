Pörssisähkön hinta painuu ensi yönä pakkaselle

Pörssisähkön edullinen hinta jatkuu myös huomenna. Nord Poolin hintatietojen mukaan sähkön hinta painuu sunnuntain vastaisena yönä miinukselle.

Koko sunnuntain keskihinta on noin puoli senttiä kilowattitunnilta, kun huomioidaan arvonlisävero. Jo tänään pörssisähkö on huomattavasti halvempaa kuin aiempina päivinä. Esimerkiksi puolenpäivän aikaan pörssisähkön verollinen hinta oli vain noin 1,7 senttiä kilowattitunnilta. Yhdentoista aikoihin illasta hinta on painumassa nollaan.

Vielä eilen hinta oli korkeimmillaan 24,8 senttiä kilowattitunnilta ja matalimmillaan hieman alle 10 senttiä.