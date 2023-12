Prahassa joukkoampuminen yliopistorakennuksessa, 14 kuoli

Ainakin 14 ihmistä on kuollut Kaarlen yliopiston rakennuksessa Prahan keskustassa tapahtuneessa joukkoampumisessa, kertovat pelastusviranomaiset. Lisäksi 25 ihmistä on haavoittunut. Heistä osalla on vakavia vammoja.

Poliisi oli aikaisemmin kertonut, että ampumisessa olisi kuollut yli 15 ihmistä.

Poliisin edustajan mukaan ampujaksi epäilty oli 24-vuotias Kaarlen yliopiston opiskelija, kertovat muun muassa Guardian ja CNN. Vielä epävarmojen tietojen mukaan ampujaksi epäilty olisi surmannut itsensä.

CNN:n mukaan oli myös tietoja, joiden mukaan ampujaksi epäillyn isä olisi löytynyt kuolleena kotikaupungissaan.

Sisäministeri Vit Rakusanin mukaan mikään ei viittaa siihen, että tapaus olisi kytköksissä kansainväliseen terrorismiin.

Rakennus, jossa ampuminen tapahtui, sijaitsee Jan Palachin aukion laidalla Prahan vanhassa kaupungissa lähellä turistien suosimaa Kaarlen siltaa.

Poliisi eristi kokonaan aukion, jolla rakennus sijaitsee ja kehotti jo aiemmin ihmisiä pysymään poissa paikalta sekä mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa.

CNN: Epäillyllä ampujalla oli aseenkantolupa

Epäillyllä Prahan joukkoampujalla oli aseenkantolupa ja hän omisti useita aseita, kertoi poliisipäällikkö Martin Vondrasek uutiskanava CNN:n mukaan.

Tshekin aselait ovat verrattain liberaaleja verrattuna moniin muihin EU-maihin. Aseen hankkimiseen tarvitaan lääkärintodistuksen lisäksi vain asekoe. Hakijalla ei myöskään saa olla rikosrekisteriä.

Poliisin tilastojen mukaan Tshekissä yli 300 000 ihmisellä on aseenkantolupa ja maassa on lähes miljoona laillista asetta.

Henkilökunta ja opiskelijat lukittautuivat huoneisiin

Henkilökunnalle oli lähetty ampumisen alettua sähköposti, jossa heitä kehotettiin lukittautumaan huoneisiinsa, työntämään huonekaluja ovien eteen ja sammuttamaan kaikki valot.

Myös opiskelijat kertoivat tehneensä samoin.

– Olen tällä hetkellä jumissa luokassani Prahassa. Sain oven lukittua ennen kuin ampuja yritti avata sen, kirjoitti yliopistossa opiskeleva viestipalvelu X:ssä BBC:n mukaan.

Lähellä tapahtumapaikkaa majoittuneena ollut brittiläisaustralialainen Targ Patience kertoi BBC:lle kuulleensa ”paljon tulitusta”.

– Menin katsomaan parvekkeeltani ja näin poliisin tulevan paikalle. Muutamalla poliisilla näkyi olevan täysi työ, kun he yrittivät estää ihmisiä menemästä tapahtumapaikalle, kertasi Patience.

Lomalla Prahassa oleva Denise Casey kertoi BBC:lle arvanneensa heti paikalle tulleiden poliisien valtavasta määrästä, että tilanne oli vakava.

– Emme oikein uskalla mennä ulos, koska emme tiedä, onko kaikki jo ohi, kertoi hotelliinsa palannut Casey.

”Järjetöntä väkivaltaa”

Tshekin presidentti Petr Pavel sanoi olevansa järkyttynyt ampumisesta. Tshekin pääministeri Petr Fiala kertoi viestipalvelu X:ssä peruuttaneensa tulevat tapaamisensa ja olevansa matkalla Prahaan.

– Tapahtumat ovat järkyttäneet minua. Tahdon ilmaista syvät pahoitteluni ja välittää vilpittömät surunvalitteluni uhrien perheille ja sukulaisille, Pavel kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Prahassa olevia suomalaisia kehotetaan tekemään matkustusilmoitus ja seuraamaan viranomaisten ohjeita. Valtonen myös esitti viestipalvelu X:ssä syvimmät osanottonsa ampumisen uhrien omaisille.

Presidentti Sauli Niinistö on puolestaan lähettänyt Tshekin presidentille kirjeen, jossa hän on ilmaissut osanottonsa Prahan traagisesta ampumisesta. Asiasta kertoi viestipalvelu X:ssä presidentin kanslia.

Edustuston päällikkö Pasi Tuominen Suomen Prahan-suurlähetystöstä kertoi STT:lle, ettei illalla ollut tiedossa, onko Prahan joukkoampumisen uhrien joukossa suomalaisia.

Tuominen sanoi, että matkustusilmoituksia Prahaan on tehty 78, mutta osa ilmoituksen tehneistä on palannut Suomeen. Hänen mukaansa arvellaan, että Prahassa olisi 50 matkustusilmoituksen tehnyttä.

Työryhmä: Hannu Aaltonen, Minna Pulli, Viivi Salminen, Eeva Nikkilä-Kiipula.

