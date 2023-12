Presidentinvaaleihin yhä mielivien aika käy vähiin – ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina

Presidenttiehdokkuutta valitsijayhdistyksen kautta yhä tavoittelevilla on tiukka loppukirin paikka kerätä kannattajakortteja, jos he havittelevat ehdolle asettumista vaaleihin. Ehdokashakemus ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle ensi tiistaihin klo 16:een mennessä.

Valitsijayhdistyksen on houkuteltava vähintään 20 000 äänioikeutettua kannattajakseen, jotta se saa oikeuden asettaa ehdokkaan presidentinvaaleihin. Puolueista ehdokkaan ovat voineet asettaa vain eduskuntapuolueet eli ne, jotka viime kevään eduskuntavaaleissa saivat vähintään yhden kansanedustajapaikan.

Asiakirjojen varsinainen tarkastus on Helsingin vaalipiirilautakunnan kokouksessa maanantaina 18. joulukuuta. Tuossa kokouksessa ehdokkaille arvotaan numerot, mutta ne julkaistaan vasta torstaina 21. joulukuuta, kertoo vaalipiirilautakunnan sihteeri Raimo Ahola.

Vaalipiirilautakunta voi vielä antaa vaaliasiamiehelle huomautuksen asiakirjoissa olevista mahdollisista puutteista. Ne on korjattava 20. joulukuuta pidettävään kokoukseen mennessä.

Vaalipiirilautakunta käy jokaisen kortin läpi. Korteissa on oltava kannattajan nimi, osoite ja syntymäaika sekä omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Tietoja verrataan väestötietojärjestelmässä oleviin tietoihin.

Vaaleissa voi oikeusministeriön mukaan hyväksytysti kannattaa vain yhden ehdokkaan valitsijayhdistystä. Jos joku täyttää usean ehdokkaan kannattajakortin, hänen nimensä poistetaan kaikista valitsijayhdistyksistä eli tuki mitätöidään.

Toistaiseksi yhdeksän hakemusta

Vaalipiirilautakunnalle oli perjantaihin mennessä jätetty yhdeksän ehdokashakemusta, jotka kaikki koskivat jo tiedossa olevia ehdokasnimiä. Näistä kolme oli valitsijayhdistysten hakemuksia. Mika Aaltola, Pekka Haavisto ja Olli Rehn ovat saaneet kerättyä tarvittavan määrän kannattajakortteja. Rehn on nimetty myös keskustan ehdokkaaksi, ja Haavistolla on vihreiden tuki.

Loput kuusi hakemusta koskivat puolueidensa ehdokkaina olevia: Li Anderssonia (vas.), Sari Essayahia (kd.), Jussi Halla-ahoa (ps.), Hjallis Harkimoa (liik.), Alexander Stubbia (kok.) sekä Jutta Urpilaista (sd.).

Muun muassa konkaripoliitikko Paavo Väyrynen kerää edelleen kiivaasti kannattajakortteja. Jos hän saa tarvittavan määrän kortteja kasaan, hän olisi ehdolla presidentiksi jo viidettä kertaa. Kolmella ensimmäisellä kerralla hän oli keskustan ehdokas.

Lisäksi liikkeellä on ollut useita muita henkilöitä, jotka ovat keränneet nimiä asettuakseen ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Joukossa on muun muassa kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) sisar Saara Huhtasaari.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään tammikuun lopulla ja mahdollinen toinen kierros helmikuussa.

Merja Könönen

Alkuperäinen