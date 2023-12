SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen myöntää antavansa jonkinlaista tasoitusta siinä, että hän pystyi käynnistämään presidentinvaalikampanjansa muita kärkiehdokkaita myöhemmin. EU-komissaarin töistä vaalivapaalle jäänyt Urpilainen aloitti kampanjansa vasta viikko sitten Helsingistä.

– On totta, että muut ehdokkaat ovat käyneet lukuisissa tilaisuuksissa jo useiden kuukausien ajan. Se näkyy gallupeissa, Urpilainen sanoo.

Samalla Urpilainen kuitenkin uskoo tuovansa presidenttikisaan uutta energiaa.

– Kun aloittaa kampanjoinnin vähän myöhemmin, on innostus kova.

Urpilaisen tavoitteena on kiertää koko Suomi ennen joulua. Tahti on ollut kova, sillä tällä viikolla hän on vieraillut Pohjanmaan rannikolla, Tampereella, Seinäjoella, Jyväskylässä ja Lahdessa. Lauantaina oli Salon vuoro.

– Ajattelen niin, että kahdessa kuukaudessa ehtii sanoa, mitä sanottavissa on, Urpilainen summaa.

Presidentinvaaleissa ainoa varma asia lienee se, että vaaleissa tarvitaan myös toinen kierros.

– Presidenttikisa on nyt paljon tasaisempi kuin kuusi vuotta sitten, jolloin Sauli Niinistön suosio oli vahva. Kisa on tasainen ja marginaalit voivat olla pieniä, Urpilainen näkee.

Urpilainen ei koe, että hän ja vasemmistoliiton ehdokas Li Andersson söisivät toisiltaan ääniä.

– Luulen, että keskusta-oikeistossa on vielä enemmän tunkua kuin vasemmalla laidalla.

Urpilainen pitää vahvuutenaan kovaa kokemusta ulkopolitiikan johtamisessa.

– Olen työskennellyt viimeisten neljän vuoden aikana EU:ssa ulkopolitiikan ytimessä. Kansainvälinen verkostoni on laaja.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että hallitus harkitsee yhden tai muutaman raja-aseman avaamista itärajalla ensi viikolla. Urpilaisen mukaan hallituksella on parhaat tiedot käytettävissä, kun turvallisuustilannetta arvioidaan.

– Jos hallituksen arvio on, että turvallisuustilanne mahdollistaa jonkun tai joidenkin raja-asemien avaamisen, siihen on varmasti perustelut olemassa.

Suomen seuraava presidentti saattaa joutua tilanteeseen, jossa välit Venäjän kanssa on luotava uudelleen. Tämä riippuu toki paljon siitä, milloin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan rikkoi Suomen ja Venäjän välisen luottamuksen. Ja kun luottamuksen on joskus menettänyt, sen palauttaminen vie aikaa. En näe, että meillä olisi mahdollisuus lähitulevaisuudessa palata entiseen, Urpilainen painottaa.

– Luottamuksen palauttamisessa vaikuttaa myös se, miten sota Ukrainassa päättyy. Rauhan pitäisi olla Ukrainan kannalta oikeudenmukainen.

Urpilainen huomauttaa, että Suomella ja Venäjällä on pitkä yhteinen raja.

– Maantieteelle emme voi mitään. On tärkeää pystyä rakentamaan viranomaisyhteistyötä.

Urpilainen on sitä mieltä, että Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan.

– Suomen pitää olla puhumassa siitä, että kaikkien Nato-maiden on saavutettava kahden prosentin osuus bruttokansantuotteesta omissa puolustusmenoissaan.

Urpilainen uskoo Yhdysvaltojen olevan sitoutunut Natoon, vaikka entinen presidentti Donald Trump palaisi valtaan seuraavissa vaaleissa. Urpilaisen huoli liittyy enemmän Ukrainan tukemiseen.

– On tärkeää, että Yhdysvallat on valmis tukemaan Ukrainaa myös tulevaisuudessa. Tähän liittyy myös Ukrainan jälleenrakentaminen, josta puhutaan Suomessa vähän. Maailmanpankki on arvioinut kustannuksiksi noin 350 miljardia dollaria. Miten ne kustannukset jaetaan EU:n, Yhdysvaltojen ja yksityisen sektorin kanssa? Ja mikä on Venäjän rooli? Tähän sisältyy enemmän epävarmuuksia.

Koripallo on Jutta Urpilaiselle tuttu laji

Presidenttiehdokas Jutta Urpilainen vieraili lauantaina Salon SDP:n glögitilaisuudessa Salohallissa. Urpilaisen mukaan ihmisiä huolestutti nykyinen maailmanmeno, jossa uutiset täyttyvät eri puolilla maailmaa olevista konflikteista.

– Ihmiset odottavat, että presidentti olisi myös toivon näköalojen tuoja, Urpilainen kertoi.

Presidentiltä kaivataan Urpilaisen mielestä myös arvojohtajuutta.

– Ihmiset kantavat huolta kahtiajaosta suomalaisessa yhteiskunnassa ja siitä, miten kaikki saadaan pidettyä mukana. Osa kokee, että nyt ollaan oikeasti tilanteessa, jossa osa ihmisistä vain tippuu.

Urpilainen pääsi keskustelemaan myös koripallosta, olihan Salohallissa alkamassa Vilppaan ja Pyrinnön välinen korisliigaottelu. Urpilainen jäi seuraamaan ottelua vähäksi aikaa ennen kuin suuntasi Turussa odottaneeseen seuraavaan vaalitilaisuuteen.

– Koripallo on tuttu laji, koska poikani on aloittanut Brysselissä koripalloharrastuksen. Myös veljenpoikani pelaa koripalloa Kokkolassa, Urpilainen kertoi.