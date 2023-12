Presidenttinä Hjallis Harkimo olisi mukana kaikessa: ehdokkaan sydäntä lähellä ovat niin nuoriso kuin Suomen vienti

Liike Nytin presidenttiehdokas Harry ”Hjallis” Harkimo pysähtyi lauantaina kampanjakiertueellaan Salon torille. Mikä on kampanjan tavoite?

– Tulla presidentiksi tietenkin, Harkimo sanoo.

– Totta kai presidentinvaalikampanja on tärkeä myös puolueelle. Sehän unohtuisi, ellei omaa presidenttiehdokasta olisi. Mistään ei saa niin paljon julkisuutta kuin presidenttiehdokkuudesta: miljoonia katsojia televisiotenteillä ja lukijoita lehdillä.

Kymmenen vuotta politiikassa mukana Harkimo toteaa omaavansa paljon enemmän kokemusta johtamisesta ja päätöksenteosta kuin ne presidenttiehdokkaat, jotka ovat ikänsä tehneet pelkkää politiikkaa.

– Olen neuvotellut isoista sopimuksista ja tehnyt niitä maailmalla. Olen päättänyt suurista asioista, jotka ovat koskeneet niin omia kuin vieraidenkin rahoja, Harkimo muistuttaa.

Hjallis Harkimo ihmettelee vaalipaneelien selväsanaisesta ulosannistaan saamaansa kritiikkiä.

– Puhun monimutkaisista asioista kuulemma liian yksinkertaisesti. Ei vaalipaneeleja tehdä toisille poliitikoille, vaan takan ääressä kotona televisiota katsoville tavallisille ihmisille, jotka haluavat viihtyä keskustelun äärellä ja ymmärtää sitä, hän muistuttaa.

Harkimo tietää, ettei äänestäjiä saa kiinnostumaan asioista puhumalla vaikeaselkoisesti.

– Viesti pitää saada perille, joten puhun niin kuin ajattelen: selkeästi. Television vaalitenteissä tulee usein kaksi tuntia puhevirtaa, joten asiat pitää esittää ymmärrettävästi ja niitä pitää toistaa, jotta ne jäävät mieleen.

Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Hjallis Harkimo toteaa, että Suomi ei ole enää neutraali maa.

– Kuulumme länteen, ja suuri osa päätöksistä on tehtävä Naton ja EU:n kautta ja sovittava asioista yhdessä niiden kanssa.

Itärajastaan Suomi päättää itse, ja Harkimolla on selvä kanta siihen, että rajaa ei tätä nykyä pitäisi avata ollenkaan Venäjän hybridivaikuttamisen takia.

– Ja jos raja avataan, sen voi sulkea saman tien, jos homma ei toimi. Ei siihen mitään siirtymäaikoja tarvita.

Presidenttinä Harkimo jakaisi mielipiteitään sisäpolitiikastakin, koska presidentin vaikutusmahdollisuudet ovat suuret.

– Ottaisin kantaa nuoriin ja esimerkiksi koulukiusaamiseen, sellaisiin aiheisiin, jotka ovat ajankohtaisia ja joista minulla on sanottavaa.

Presidenttinä Harkimo lähtisi myös kehittämään vientiä.

– Tällä hetkellä Suomen vienti on liemessä. Haluan auttaa sitä ja muodostaa sitä varten oman toimielimen. Suomen taloudesta olen eniten huolissani ja siihen tarvitaan iso korjausliike. Ei tässä nyt mitään yrityssaneerausta aleta tehdä, vaan ihmisten politiikkaa, hän korostaa.

Harkimon mielestä presidentti saisi olla nykyistä näkyvämpi ja lähempänä kansaa. Hän antaisi presidenttinä kansalaisille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.

– Haluan saada ihmiset enemmän mukaan keskustelemaan ja päättämään. Presidentin on liikuttava paljon eri puolilla maata ja tavattava väkeä erilaisissa tilaisuuksissa.

Harkimo sanoo, että presidentillä voisi olla myös netissä alusta yhteydenpitoon kansalaisten kanssa kuten Liike Nytin nettiparlamentti, jossa voi osallistua keskusteluun ja tehdä ehdotuksia.

Hjallis Harkimo on tunnettu paitsi kansanedustajana ja liikemiehenä, myös urheilujohtajana, televisioesiintyjänä, purjehtijana ja tubettajana. Marraskuussa 70 vuotta täyttänyt sipoolainen yrittäjä on ollut kansanedustaja keväästä 2015. Harkimo valittiin eduskuntaan kokoomuksesta, josta hän erosi vuonna 2018 ja perusti Liike Nytin. Parhaillaan hän on tulevaisuusvaliokunnan jäsen ja varajäsen sekä ulkoasiainvaliokunnassa että Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnassa.

Harkimo tapaa presidentinvaalikiertueellaan kansaa lämmitetyssä perävaunussa, jonka hän on vuokrannut tarkoitusta varten Pyhtäältä.

– Kansa tykkää ja näkyvyyttä tulee, ehdokas perustelee.

Kampanjarekkaa luotsaavat loviisalaiset Synnöve ja Jan Salomaa.

– Olemme molemmat eläkkeellä, joten meillä on aikaa. Ammattipätevyys piti uusia tätä varten, Jan Salomaa nauraa.

– Pari tuhatta kilometriä on jo kierretty ja tammikuussa ollaan vielä tiukemmin maantiellä, sillä joulukuussa eduskunta vielä istui.