Joulukuinen pimeys peittää tienoon, mutta perniöläisen pellon keskellä loistavat satumaiset valot. Siellä, vanhan maatilan pihapiirissä, hohtaa isän ja pojan yhteinen unelmien täyttymys.

– Tämä paikkahan on vähän kuin saari keskellä peltoa. Ja eikös saarella ole majakka, toteaa Antti Ahti.

Antti Ahti ja hänen isänsä Reija Ahti ovat muuttaneet talonsa pihapiirin oikeaksi amerikkalaistyyliseksi joulumaaksi.

– Minä olen aina tykännyt jouluvaloista. Kun olin nuori, ei sellaisia ollut olemassakaan, Reija Ahti kertoo.

– Asuimme ennen Kaarinassa omakotitalossa, ja oli meillä sielläkin valoja. Mutta tänä syksynä ostimme tämän talon, koska tässä on piharakennuksia ja poika tykkää touhuta vanhojen autojen kanssa. Nyt vasta pääsimme toteuttamaan tämän kunnolla!

Ahtien piha on täynnä värikkäitä valoköynnöksiä. Antti Ahti ynnäilee, että niitä täytyy olla yhteensä lähes puolentoista kilometrin verran.

Kaksikolla on valoprojektissaan selkeä työnjako: isä ostaa ja poika ripustaa.

– Antti on vaan sanonut, mitä hän haluaa, ja minä olen käynyt hakemassa kaupasta lisää, isä naurahtaa.

Ja Antti on ripustanut. Hän on käyttänyt siihen aikaa tuntikausia.

– Se on kivaa touhua. Ideoita tulee vaikka kuinka paljon, hän toteaa.

– Minä haluaisin vielä taivuttaa paksusta rautalangasta eläinhahmoja, ja niihin voisi laittaa valot. Sen voin toteuttaa ensi vuonna, jos hengissä säilyn, isä suunnittelee.

Valoja on ripustettu Ahtien pihalla lähes kaikkiin rakennuksiin, puihin ja pensaisiin, mutta ei sattumanvaraisesti.

– Monivärisiä valoja olen laittanut mäntyihin ja kuusiin. Koivujen runkoihin olen kietonut kylmää valkoista, koska koivu on valkoinen, ja koivun oksiin sinistä. Pensaissa on punertavia valoja. Rakennukset olen koristellut lämpimällä valkoisella, että ne erottuisivat, Antti Ahti kertoo.

Osa valoköynnöksistä on melko ylhäälläkin. Sinne hän on yltänyt kiipeämällä auton katolle tai käyttämällä itse tehtyä erikoistyökalua: viisimetristä puukeppiä, jonka päähän on kiinnitetty aurauskeppi.

– Aurauskepin putkeen voi työntää palan köynnöstä. Se pysyy siinä, ja köynnöksen saa nostettua paikoilleen, hän näyttää.

Ensimmäiset valot syttyivät Ahtien pihalla lokakuun lopussa. Sen jälkeen niiden määrä on vähitellen kasvanut.

– Ja lisää tulee aivan varmasti. Onhan täällä vielä paikkoja, mihin voi laittaa, Antti Ahti sanoo.

– Haaveenani olisi ympäröidä koko tontti tolppien varaan laitetulla valonauhalla.

Piha erottuu jo nyt katuvalottoman maaseudun keskellä kuin loistava keidas erämaassa. Ahdit toivovat, että se olisikin ihmisille piristävä näky keskellä talven synkkyyttä.

– Kyllä näitä valoja saa tulla katsomaan. Osoite on Leppäkulmantie 67, ja Perniön ABC:ltä valot jo näkyvät, he opastavat.

Joulukalenterissa uusi juttu joulun odotukseen joka aamu 24.12.2023 asti. Joulukalenterin tuottavat yhteistyössä Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan Lehti, Salon Seudun Sanomat, Somero-lehti ja Uudenkaupungin Sanomat.