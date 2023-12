Pureva talvisää hillitsee uudenvuoden juhlintaa, arvioivat poliisit – ”Kyllähän se pakkanen on paras poliisi”

Vuodenvaihteen juhlinta on lähtenyt alkuillasta käyntiin rauhallisesti, kerrotaan Helsingin, Lounais-Suomen ja Oulun poliisilaitoksilta STT:lle.

Poliisin tilanne- ja johtokeskuksien mukaan iltayhdeksään mennessä tehtäviä aiheuttivat nuoret, jotka ovat ampuneet ilotuliteraketeilla asiattomasti muun muassa muita ihmisiä kohti. Toistaiseksi vakavilta onnettomuuksilta on poliisien mukaan kuitenkin vältytty. Yhtenä juhlinnan hillitsijänä poliisit pitävät Suomessa vallitsevaa kireää pakkaskeliä.

Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksen päivystäjä arvioi STT:lle, että tehtävämäärä vastasi alkuillasta kiireisen viikonlopun tehtävämäärää.

– Siihen nähden, miten kylmä on, on erikoista, että on näinkin paljon tehtäviä. Mutta kyllähän se pakkanen on paras poliisi, päivystäjä arvioi STT:lle iltayhdeksän aikaan.

Aiemmin iltapäivällä Pohjanmaalla Vaasassa syttyi pelastuslaitoksen mukaan tulipalo vuokrasaunassa, jossa yhdeksänhenkinen seurue oli lämmittänyt takkaa. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut. Myös Varsinais-Suomessa Liedossa savusauna paloi puoli kuuden jälkeen lämmityksen yhteydessä, mutta sielläkin vältyttiin pelastuslaitoksen mukaan henkilövahingoilta.

Helsingissä on iltakymmeneltä määrä alkaa uudenvuoden konsertti Kansalaistorilla, jonne järjestäjät odottavat poliisin mukaan kymmeniätuhansia ihmisiä. Komisario Harri Kopra Helsingin poliisista kertoi hieman ennen iltayhdeksää, että toistaiseksi juhlinta on Kansalaistorilla ollut maltillista ja keskustan rakettikiellot ovat pääosin pitäneet.

Pakkasvaroitus pian vuodenvaihteen jälkeen

Pakkasvaroitus tulee koko Suomessa voimaan pian sen jälkeen, kun vuosi on vaihtunut.

Ilmatieteen laitos varoittaa ensi yönä aamukahdesta lähtien mahdollisesti vaarallisesta pakkasesta koko maassa. Aamukahteen saakka saa uudenvuodenpäivän vastaisena yönä ampua Suomessa ilotuliteraketteja.

Päivystävän meteorologin Iiris Viljamaan mukaan Suomen pohjoisosan yllä on korkeapaineen keskus, mikä kiristää pakkasta koko maassa.

Pääosin Suomessa sää on Viljamaan mukaan poutaista, mikä painaa uudenvuodenpäivänä pakkaslukemat etelässä 20 asteen tietämille.

– Pilvisyys vähän vaihtelee. Siellä, missä on selkeämpää, on myös kylmempää, sanoi Viljamaa iltapäivällä sunnuntaina.

Kylmintä maanantaina on Viljamaan mukaan korkeapaineen keskuksen kohdilla Etelä- ja Keski-Lapissa, missä pakkasta voi selkeimmillä alueilla olla 35 astetta.

Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan korkeuksilla voi maanantaina mennä myös 30 pakkasasteen raja rikki.

Leudointa hänen mukaansa on Ahvenanmaalla, mutta toisaalta Ahvenanmerellä astuu maanantaina voimaan tuulivaroitus.

Kylmää on pitkälle viikkoon

Korkeapaineen vallitessa säätilassa tapahtuu Viljamaan mukaan vähäisiä muutoksia. Talvella tämä tarkoittaa sitä, että on pääosin selkeää, mikä puolestaan kiristää pakkaslukemia maanpinnan tuntumassa.

Toteutuneet lämpötilat voivat kuitenkin Viljamaan mukaan riippua siitä, kuinka paljon pilviä alueella on.

– Kylmähän se on joka tapauksessa, on se sitten –15 tai –25, hän sanoi.

Pakkasvaroitus jatkuu sunnuntain tietojen perusteella ensi viikolla ainakin torstaihin, jolloin Ilmatieteen laitos on kiristänyt varoituksen mahdollisesti vaarallisesta vaaralliseksi Etelä-Suomesta aina Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen asti.

Markku Uhari