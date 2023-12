Pururadalla enemmän liikennemerkkejä kuin moottoritiellä

Kiitos hyvästä palvelusta Kahvila Meeri. Lohileipä

Täytyy todeta, että Salon päättäjät ovat tyhmiä. Täällä on ilmeisesti liikaa varallisuutta, kun Inkereentietä pitää korjata, täysin turhaa rahan tuhlausta. Onska

Inkerinkadun korjaus. Asun Rummunlyöjänkadulla ja käytän Inkerinkatua joko autolla tai pyörällä. Katu on melko hyvässä kunnossa enkä kannata kallista korjausta. Rahalla voisi korjata jalkakäytävien laatoituksia, jotka ovat huonossa kunnossa monessa kohdassa, tai rahan voisi siirtää Helsingintien–Otsonkadun–Rauhalinnankaaren risteyksen korjaamiseen. Se on hankala risteys. Veronmaksaja

Kiitos Muurlan koululaisille ja Kotiseutuyhdistykselle. Jouluikkuna riihellä ilahduttaa ja siitä saa hyvän joulumielen. Käykää muutkin katsomassa. Rollaattorimummi

SAK, lopettakaa jo pelleily. Muutoksia on pakko tehdä, yhteiskunta ei voi kaikkea kustantaa. Itse olen pienituloinen eläkeläinen ja sairastan paljon. Hoitomaksut nousevat 10 prosenttia, mutta kukaan ei nouse kapinaan ja itsekin hyväksyn nousut mukisematta. Mutta terveet, työikäiset ihmiset valittavat ja SAK vielä lisää vettä myllyyn. Yhdessä eteenpäin

Eikö jo voitaisiin syyttävää sormea osoittaa tekniseen osastoon, ohjeistavat tuuletukset siten että kohta kaikki kaupungin rakennukset homeessa. Lopputili osaamattomaiie porukalle. Tuuletuskustannukset moninkerroin halvemmat kuin isot remontit. Herätys

Kiitos Lounais-Suomen jätehuololle kauniista ja hyvästä kalenterista. Asiakas

Perjantaina päiväpostia jaettiin muihin kaupunginosiin, paitsi palometsäläisille ei taaskaan. Jaossa kalenterit ynnä muuta. Missä jakaja?

Sähköpörssi on todettu tarpeelliseksi ja se toimii vallan hienosti sekä hyvin. Miksei tämän rohkaisevan kokemuksen perusteella siis perustettaisi kansalaisten iloksi lisää eri alan pörssejä, kuten vaikka: polttonestepörssi, maitopörssi, leipäpörssi ja ehkä lumenaurauspörssi? Saataisiin vähän vaihtelua hintoihin. Dante

Terveyskeskuksessa on ainakin yksi lääkäri, joka kieltäytyy hoitamasta ketään ja mitään. Katsotaan vaan. Vaihdan terveyskeskusta. Outo kohtaaminen

On kyllä Hähkänän pururata merkitty hyvin. Enemmän liikennemerkkejä kuin moottoritiellä. Ajattelija

Eläkeläiset ovat maksaneet aikoinaan eläkemaksunsa ja veroina myös nykyisten aikuisten koulutukset, joten he ansaitsevat omat eläkkeensä, vaikka se nyt kustannetaisiin teidän nuorten maksuista. Näin on ollut aina ennenkin ja on tästä edelleenkin. Kunnioitusta eläkeläisille

Kohta itäraja aukeaa, tulossa on turvapaikanhakijoita lisää. Onko Suomi valmis? Tiedossa on

Lasten tai nuorten ahdistusta helpottaisi jämäkkä vanhemmuus. Kodin turva ja lämpö. Oletan kokemuksesta

Lauantaina 9.12. Tätä mieltä -palstalla oli Jorma Santalan ihan huippuhyvä kirjoitus. Olen täysin samaa mieltä. Sam

Loistava kirjoitus Jorma Santalalta Suomen susista, samaa mieltä kanssasi. Susi ja Putin molemmat valtaavat uusia alueita ja syövät pienemmät. Apuva

Jos susi on saatu Putinilta, niin hän on ansainnut ison kauniin kiitoksen, sillä susi kuuluu myos Suomen luontoon. Ikävää vaan, että ei niitä lähistöllä näe. En nähnyt Raaseporissakaan. Outoa, että joku näkee aina. Susibongari

Terveisiä ay-liikkeelle. Junien pysäyttäminen ei edistä asiaanne. Ei poliittisia lakkoja