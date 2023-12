Putinilta varoitus ulkomaisille agenteille, jotka ”pyrkivät horjuttamaan Venäjää”

Venäjän presidentti Vladimir Putin vaatii vahvaa reagointia Ukrainaa tukevien ulkomaisten agenttien pyrkimyksiin horjuttaa Venäjän vakautta.

Videoidussa lausunnossa Putin sanoo Ukrainan hallinnon lähteneen terrorististen menetelmien ja käytännössä valtioterrorismin tielle ulkomaisten tiedustelupalvelujen tuella. Putinin mukaan ulkomaisten agenttien yritykset horjuttaa Venäjän poliittista ja sosiaalista tilannetta on pysäytettävä.

– Nämä ovat sabotaasi-iskuja siviilikohteita ja liikenne- ja energiainfrastuktuuria vastaan, iskuja siviilejä ja viranomaisia vastaan, Putin sanoi Venäjällä juhlittavana turvallisuusjoukkojen työntekijöiden päivänä pitämässään puheessa.

Venäjän rautateitä vastaan on tehty lukuisia sabotaasiyrityksiä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa. Venäjä on kertonut myös torjuneensa useita lennokki-iskuja. Sekä sabotaasiyrityksistä että lennokki-iskuista on usein syytetty Ukrainaa.