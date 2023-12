Jenkeissä pyörii parhaillaan uusi tosi-tv-sarja, johon on koottu aiempien realitysarjojen pahimmat öykkärit. Kisan voittaja eli härskein juonittelija saa palkinnoksi 200 000 dollaria.

Tähän on nykyviihteessä tultu. Mitä häikäilemättömämpi huijari ja selkään puukottaja olet, sitä ruhtinaallisemmin sinut ansioistasi palkitaan.

Kun luulet, ettei hullummaksi enää pääse, huomaat erehtyneesi. Aina voi pistää pahemmaksi. Tv-viihteen raadollisuudessa ei taida äärirajaa ollakaan.

Oletko uskollinen vai petollinen, kysyttiin yhdessä Suomeen apinoidussa ohjelmaformaatissa. Petolliset voittivat palkintorahat murhattuaan ensin koko joukon uskollisia.

Entä oletko selviytyjä? Mahdollisesti, jos solmit salaliiton ja puukotat kaveriasi selkään. Kun petetyksi tullut on karkotettu leiristä, on aika suunnitella uuden liittolaisesi eliminoimista.

Tai ehkä haluatkin olla myyrä, jonka tehtävä on sabotoida muita osallistujia?

Toki tarjolla on toisenlaistakin tv-viihdettä.

Oletko reilusti ylipainoinen? Tee tuotantoyhtiölle palvelus osallistumalla laihdutuskilpailuun. Huonoimmat potkaistaan ohjelmasta ulos, mikä lisää viihdearvoa.

Entä haluatko naida tuntemattoman? Televisiossa sekin onnistuu. Eihän tuo formaatti kestäviin liittoihin johda, mutta eroaminen on helppoa ja tuotantoyhtiön kassa kilisee!

Nakuilijoille on oma treffiformaattinsa. Sen perimmäinen tarkoitus on luonnollisesti ”kehopositiivisuuden lisääminen” eikä suinkaan tirkistelytuokion myyminen katsojille.

Viihdearvoa sinulla on myös, jos olet jossain asiassa oikein huono. Voit olla surkein kuski tai mitä tahansa, jolle voi kotisohvalla naureskella.

Nykyinen tv-viihde on silkkaa kilpailua, jossa oman onnistumisen edellytys on toisten epäonnistuminen. Kerrassaan oivaa elämisen mallia yhteiskuntaan, jossa yhteisöllisyys on murenemassa.

Annin sanelevat kansainvälisten jättien ohjelmaformaatit. Pienessä Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että parikymmenpäinen sometähtien, blogistien ja pikkujulkkujen porukka kiertää formaatista toiseen kisaamassa toisiaan vastaan.

En tiedä teistä muista, mutta minulla on ikävä viime vuosituhannen sketsiviihdettä. Nykymenoa seuratessa tulee mieleen Kummeli-valmentajan tokaisu: ”Me on hävitty tää peli.”

Jarmo Lehto

Kirjoittaja on toimittaja.