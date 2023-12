Pyörätuolicurling vei MS-tautia sairastavan Ritva Lampisen mennessään – SM-kisoista voi aueta paikka Etelä-Korean MM-kisoihin

Vauhdikas parajääkiekkoilu ei ollut Ritva Lampisen mieleen, mutta pyörätuolicurling vei naisen mennessään nelisen vuotta sitten. Turkulainen Lampinen, 56, tavoittelee tammikuussa menestystä lajin SM-kisoissa, joista tie voi aueta lajin maaliskuisiin MM-kisoihin toiselle puolelle maailmaa.

Lampisen palkintokaapissa on entuudestaan joukkuekisan SM-kulta ja kaksi parikilpailun pronssia. Uudet mitalit ovat haussa 5.–7. tammikuuta Harjavallassa Satakunnassa käytävistä SM-kisoista.

– Tavoite on parikilpailumestaruus kanssa. Lisäkimmoke on, että paras pari lähtee MM-kisoihin Etelä-Koreaan, Harri Tuomaalan kanssa pelaava Lampinen kertoo STT:lle.

Lampinen kuuluu myös joukkuekilpailussa Suomen viisihenkiseen maajoukkueeseen.

Pyörätuoli auttoi liikkumaan

Lampisen elämä muuttui radikaalisti vuonna 2015, kun hänen MS-tautinsa paheni merkittävästi. Sairaus oli antanut ensimmäiset merkit jo vuonna 1996.

– Minulla todettiin silloin näköhermotulehdus, ja yhtenä mahdollisena syynä pidettiin MS-tautia. Lopullisen diagnoosin sain vuonna 2004. Sitä ennen minulla oli ilmennyt tasapaino-ongelmia, joiden lisäksi vasemman jalkani kantokyky heikkeni, Lampinen muistelee.

Lampisen vointi pysyi melko lailla ennallaan vuoteen 2015 saakka. Silloin jalkojen ja oikean käden toimintakyky heikkenivät, ja Lampisen oli otettava käyttöön pyörätuoli.

– Asian käsittelyssä meni aikansa, mutta parin kuukauden kuluttua olin jo kiitollinen mahdollisuudesta saada liikkumista helpottava apuväline. En olisi pärjännyt ilman sitä. Oma muutoksensa oli myös siirtyminen sairauseläkkeelle, Lampinen kertoi.

Elämä piiskasi Lampista sairauden pahenemisen lisäksi muutoinkin, sillä hän erosi miehestään. Hän muutti pieneen kaupunkiin, jossa koti räätälöitiin sopivaksi pyörätuolille. Jonkin ajan kuluttua Lampinen muutti kuitenkin Turkuun, ja samalla alkoi fysioterapia uudessa paikassa.

– Fysioterapia alkoi tuottaa tulosta, ja jonkin ajan kuluttua kykenin kävelemäänkin jonkin verran rollaattorin avulla. Sain merkittävää apua, etenevää MS-tautia sairastava Lampinen kertoi.

Lampinen liittyi Lounais-Suomen neuroyhdistykseen, ja tällä erää hän on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksellä oli suuri rooli Lampisen urheilutaipaleen käynnistymisessä.

– Pääsin yhdistyksen kautta kokeilemaan parajääkiekkoa. Se ei ollut kuitenkaan juttuni, sillä laji oli minulle liian vauhdikas.

Heiton tarkkuus korostuu

Vuonna 2019 yhdistyksen kautta aukesi mahdollisuus perehtyä pyörätuolicurlingiin. Uuden lajin salat kirkastuivat vähitellen.

– Pelkäsin alussa, miten liikutan kiveä työntökepin avulla. En saanut alussa kiveen kunnolla vauhtia, mutta saatuani minulle paremmin sopivan kepin, homma alkoi sujua. Siitä lähtien pyörätuolicurling vei mennessään, Lampinen kertoo.

Pyörätuolicurlingissa jäätä ei harjata vammattomien curlingin tavoin, joten heiton tarkkuus korostuu. Eniten työtä Lampiselta on vaatinut saada heitto osumaan pelialueen toisessa päässä merkkiin, jota pelikaveri näyttää.

– Siinä on toki edelleen kehittämistä, vaikka eteenpäin on menty. Samalla on lisääntynyt taktinen näkemys, Lampinen kertoi.

Hän harjoittelee jäällä kaksi kertaa viikossa. Ohjelmaan kuuluu myös kuntosaliharjoittelua ja venyttelypäivä. Laji on hyvää liikuntaa, jonka viehätystä lisää sen sosiaalisuus.

Tomi Olli