Pyrintö voi teoriassa pudota ja nousta – Korisliigan ensi kauden lisenssit haettiin jo nyt

Korisliiga ottaa käyttöön ensi kaudeksi uuden lisenssijärjestelmän. Suurin muutos on se, että seurojen oli haettava lisenssiä jo viime viikon perjantaihin eli 15. joulukuuta mennessä.

Uudella toimintatavalla halutaan varmistaa, että Korisliigan nousijat, putoajat sekä mahdollisen täydennysmenettelyn kautta nousuun oikeuttavat seurat ovat tiedossa heti kauden päätyttyä.

Samalla nousua haluavat seurat pystyvät varautumaan nousuun jo jo kauden aikana eikä vasta kauden päätyttyä.

– Muutoksella haluamme varmistaa seurojen valmiuden ottaa paikka Korisliigassa vastaan, mikäli seura on urheilullisesti oikeutettu paikkaan kyseisissä sarjoissa ja se täyttää sarjalisenssin myöntämisen ehdot, Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm kertoi liiton nettisivuilla.

Eli mikäli seura ei nyt hakenut liigalisenssiä, ei sillä ole oikeutta hakea lisenssiä enää keväällä.

Miesten Korisliigaan lisenssiä hakivat nykyisten 12 liigaseuran lisäksi viisi seuraa Divari A:sta: Jyväskylä Basketball Academy, Koiviston Kipinä, Tapiolan Honka, ToPo Juniorit sekä Tampereen Pyrintö.

Tämän viisikon ulkopuolelta ei voi enää nousta Korisliigaan.

Tampereen Pyrintö jätti hakemukset sekä liigaseuran että divariseuran osalta. Eli teoriassa ensi keväänä saatetaan nähdä skenaario, jossa Pyrintö jää liigajumboksi ja putoaa Divari A:han ja samaan aikaan Pyrintö voittaa Divari A:n ja nousee Korisliigaan.

Todennäköisyys tälle on kuitenkin häviävän pieni, sillä Pyrintö on Divari A:ssa vasta yhdeksäntenä ja Korisliigassakin Pyrinnön alapuolella on kaksi joukkuetta.

Ensi kauden liigalisenssit myönnetään kesäkuussa 2024.