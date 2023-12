Dannya kutsui Kuusamo samannimisessä kappaleessa. Sieltä hän kertoi saavansa rauhan. LP Viesti ei sen sijaa rauhaa löytänyt omaan tekemiseensä vaarojen keskeltä, vaan joutui tyrmätyksi kotijoukkue Pölkyn toimesta 3–0.

Samalla Pölkky siirtyi naisten Mestaruusliigassa piikkipaikalle ohi LP Viestin, vaikka on pelannut neljä ottelua salolaisia vähemmän.

Reilut kolme viikkoa sitten Salohallissa pelattu kärkipeli päättyi niin ikään Pölkyn 3–0-voittoon.

– Saimme käsityksen, minkälaisella pelillä Pölkky on oikeasti voitettava. Se taso on ihan eri kuin Salohallin pelissä, LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen summasi.

– Tällaisella pelillä olisimme hävinneet Arctic Volleylle 3–0. Tyytyväinen täytyy olla, että saimme hyvän pelin Rovaniemellä aikaiseksi.

Pölkky on voittanut kotimaan kentillä nyt 28 ottelua peräkkäin. Kuusamolaisten viimeisin tappio suomalaisjoukkueelle on tämän vuoden tammikuulta, jolloin se hävisi Arctic Volleylle 0–3. Tämän jälkeen rivinsä suoraksi saanut Pölkky voitti kahdeksan peliä putkeen runkosarjassa ja 10 peliä pudotuspeleissä. Tällä kaudella Pölkky on voittanut kaikki 10 otteluaan.

Pölkyltä on nähty kutakuinkin takavuosien lpviestimäistä dominointia naisten liigakentillä.

– Pystyimme pitämään pelin hyvin omissa käsissä. Saimme myös pidettyä vastustajan vahvat hyökkääjät kurissa ja heidän tehonsa matalina. LP Viestin nosto oli aika paljon irti vahvan syöttöpelimme ansiosta, Pölkyn keskipelaaja Bettina Yli-Sissala kiteytti Ruudun haastattelussa.

LP Viestin peli rullasi parhaiten pitkän tauon jälkeen kolmannessa erässä. Siinä vieraat olivat tasaisesti mukana 11–11-tilanteeseen asti. Tämän jälkeen Pölkky runttasi vahvoja syöttöjä LP Viestin kenttäpuoliskolle ja meni menojaan.

– Pölkky pelasi erinomaisesti. He syöttivät vahvasti. Meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia, Lemminkäinen sanoi.

LP Viesti oli Kuusamossa käytännössä täysin hakkuri Daria Butkevichin onnistumisten varassa. Yleispelaajilta ei tällä kertaa tukea tullut, sillä ainoastaan Arita Ternava jäi yhden pykälän verran plussalle. Ternavan kanssa aloitusseitsikossa oli Iina-Reeta Kaikkonen. Kristina Yordanova pääsi kentälle vaihdosta jokaisessa erässä, muttei pystynyt kääntämään ottelun kulkua.

– Siellä kävivät kaikki yrittämässä, mutta samalla lopputuloksella. Darian voi laskea jonkinlaiseksi onnistujaksi.

Lemminkäinen kertoi, että joukkue jättää vastalauseen ottelun toisen erän tapahtumasta. Vastalauseella ei LP Viesti kuitenkaan hae uusintaottelua, vaan Lemminkäisen mukaan kyse on ennemminkin siitä, että vastaavaa ei saa tapahtua jossain tiukemmassa pelissä.

– Menin kysymään kirjurilta, onko meillä aikalisä vielä jäljellä. Kirjuri sanoi, ettei ole. Myöhemmin selvisi, että aikalisä olisi ollutkin.

LP Viestin ruuhkaviikko päättyy lauantaiseen kotipeliin Puijo Wolleyta vastaan. Joulutauolle salolaiset pääsevät ensi maanantain ottelun jälkeen. Tuolloin Salohalliin vieraaksi saapuu OrPo.

Pölkky Kuusamo–LP Viesti 3–0 (25–16, 25–9, 25–14)

Pölkyn pisteet/plusmiinus: Lexi Pollard 9/+3, Carlyle Nusbaum 14/+9, Madeline Palmer 1/+1, Bettina Yli-Sissala 10/+10, Cortney VanLiew 13/+10, Amiya Jones 11/+8, Sofia Lehto (passari) 4/+4. Libero Juulia Jäppisen vastaanottoprosentti 67.

LP Viesti: Emmi Mäki-Kojola 1/-1, Arita Ternava 4/+1, Kristina Yordanova 0/-4, Daria Butkevich 13/+8, Clemence Garcia 3/+2, Irina Mäkinen (passari) 0/-1Iina-Reeta Kaikkonen 5/-4, Nea Luntamo (passari) 0/0. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 22 ja Anna Syrjälän 20.

Hyökkäysprosentti: 54–27.

Vastaanottoprosentti: 47–23.

Ässäsyötöt/Syöttövirheet: 8/8–2/4.

Torjunnat: 10–3.

Yleisöä: 503.

LP Viestin seuraava ottelu: LP Viesti–Puijo Wolley Salohallissa lauantaina 16.12. kello 17.