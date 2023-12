Republikaanisenaattorit estivät Yhdysvaltain hätäapupaketin Ukrainalle ja Israelille – monien maiden apu Ukrainalle on vähentynyt

Yhdysvalloissa republikaanisenaattorit ovat estäneet Valkoisen talon pyytämän hätäapupaketin Ukrainalle ja Israelille. Lisäksi paketissa oli tarkoitus tukea myös hieman Taiwania.

Republikaanit vastustivat yli sadan miljardin dollarin hätäapupakettia, koska he ovat CNN:n mukaan vaatineet osana pakettia merkittäviä muutoksia Yhdysvaltain rajaturvallisuuteen.

Länsimaiden apulupaukset Ukrainalle ovat vajonneet alimmalle tasolleen sitten sodan alkamisen, kertoo Kiel Institute -ajatushautomo tuoreessa Ukrainan apua koskevassa raportissaan.

Instituutin mukaan sotilaallinen, taloudellinen ja humanitaarinen apu Ukrainalle elokuusta lokakuuhun kuluvana vuonna laski liki 90 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.

Ukrainan kesällä alkanut odotettu vastahyökkäys ei ole juurikaan edennyt, ja maailman huomio on viime aikoina kiinnittynyt Gazan sotaan.

Kaikki senaatin republikaanit äänestivät vastaan

Republikaanit ovat vastustaneet Valkoisen talon esittämää apupakettia, koska heidän mielestään hallinto ei ole tehnyt riittävästi rajaturvallisuuden eteen. Arvioiden mukaan noin 10 000 siirtolaista ylittää Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan päivittäin.

– Tilanne eteläisellä rajallamme on täysin hallitsematon, ja meidän on aika ratkaista se, sanoi republikaanien pääneuvottelija James Lankford.

Republikaaneilla on satapaikkaisessa senaatissa 49 edustajaa, jotka kaikki äänestivät esitystä vastaan. Hätäapupaketin etenemiseen kongressissa olisi vaadittu vähintään 60 ääntä.

Vielä neuvotteluaikaa ennen joulua

Hylätyssä rahoituspaketissa oli varattu myös 20 miljoonaa dollaria rajaturvallisuuden parantamiseen, mutta se ei riittänyt republikaaneille. Lankfordin mukaan republikaanit vaativat turvapaikkapäätösten käsittelyn huomattavaa nopeuttamista ja maahantulijoiden määrän suitsimista.

Keskiviikon äänestys ei merkitse rahoituspaketin kaatumista, vaan molemmista puolueista on todettu neuvottelujen jatkuvan. Aikaa on vielä ainakin ensi viikko, minkä jälkeen kongressin on määrä jäädä joulutauolle.

Odotuksia sovun mahdollisuudesta lisää muun muassa se, että senaatin republikaaninen vähemmistöjohtaja Mitch McConnell tunnetaan vankkana Ukrainan tukemisen kannattajana. Lisäksi presidentti Joe Biden vakuutti äänestystuloksen jälkeen olevansa valmis ”merkittäviin myönnytyksiin” neuvotteluissa republikaanien kanssa.

Biden varoitti seurauksista

Biden kuitenkin varoitti, että Venäjän mahdollinen voitto Ukrainassa voisi johtaa jopa siihen, että Venäjä hyökkäisi Yhdysvaltain Nato-liittolaista vastaan.

– Tämä ei voi odottaa, Biden sanoi puheessaan Valkoisessa talossa keskiviikkona.

– Suoraan sanoen mielestäni on uskomatonta, että olemme alun perinkään tulleet tähän pisteeseen, jossa republikaanit kongressissa ovat auliita antamaan (Venäjän presidentille Vladimir) Putinille suurimman lahjan, jota tämä voi toivoa, Biden jatkoi.

Paketissa Ukrainan osuus olisi noin 60 miljardia dollaria.

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak varoitti amerikkalaisyleisöä jo tiistaina, että Yhdysvaltain lisätuen jääminen saamatta merkitsisi hyvin todennäköisesti sodan häviämistä ja Venäjän miehittämien alueiden takaisinvaltaamisen jäämistä haaveeksi.

Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Ukrainalle ei ole vielä tyrehtynyt. Keskiviikkona Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti 175 miljoonan dollarin suuruisesta apupaketista, joka sisältää ammuksia muun muassa Himars-raketinheittimiin ja tykistölle. Nämä rahat tulivat jo aiemmin hyväksytystä Ukraina-tuesta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitteli viestipalvelu X:ssä ”Bidenia, kongressia ja Yhdysvaltain kansaa” tarpeellisen avun jatkamisesta.

Ukraina-tuki hyödyttänyt kotimaassa

Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt Ukrainalle yhteensä 110 miljardin dollarin arvosta sotilaallista ja taloudellista tukea sen jälkeen kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksenä helmikuussa 2022. Suurin osa rahoista on kuitenkin jo käytetty. Bidenin hallinto on varoittanut, että ilman uutta pakettia rahat loppuvat vuodenvaihteeseen mennessä.

Toisaalta Yhdysvalloissa on muistutettu, että huomattava osa Ukrainalle myönnetystä avusta jää itse asiassa Yhdysvaltoihin aseteollisuudelle koituvien uusien tilausten myötä. Ukraina-tuki on myös edesauttanut Yhdysvaltain ja sen liittolaisten asevoimien modernisointia ja luonut runsaasti uusia markkinoita amerikkalaisille sotateollisuusalan yrityksille.

—–

Lähteinä myös Politico, Washington Post, BBC ja Kyiv Post.