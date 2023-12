Reserviläisiä patistetaan kuntoilemaan kriisin varalta – ”Ei ole huono, että hyvästä kunnosta muistutetaan”, sanoo Reserviläisliiton salolainen toiminnanjohtaja Minna Nenonen

Reserviläisliittoon tulvahti yhteydenottoja maanantaina, mutta ei ensimmäistä kertaa. Jo Ukrainan sodan puhjettua suomalaisten maanpuolustustahto nousi ja liiton jäsenmäärä alkoi kasvaa vauhdilla.

Tällä kertaa ihmisiä havahdutti Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin neuvo reserviläisille pitää huolta fyysisestä ja henkisestä kunnosta.

– On reserviläisten kunnossa parantamisen varaa, mutta en olisi niin kovin huolissani, tyynnyttelee Reserviläisliiton toiminnanjohtaja, salolainen Minna Nenonen.

Nenonen pitää Salonius-Pasternakin ulostuloa mielenkiintoa herättävänä. Tutkijan kehotuksen taustalla oli mahdollisuus, että Donald Trump valitaan USA:n presidentiksi. Tällöin sekin olisi tutkijan mukaan mahdollista, että Venäjän presidentti Vladimir Putin kokeilisi rikkoa Naton yhtenäisyyttä ja hyökätä Nato-maahan.

Tutkija kertoi asiasta Ylen haastattelussa, mutta myös viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa reserviläisten kannattaisi oikeasti miettiä ja luvata itselleen, että he ovat elämänsä kunnossa vuoden 2025 alussa sen varalta, että Trump voittaa vaalit.

– Ei ole huono, että hyvästä kunnosta muistutetaan.

– Meillä on paljon hyväkuntoisia reserviläisiä, mutta eivät kaikki ole, Nenonen arvioi.

Nenonen sanoo itsekin katsoneensa peiliin, kun Ukrainan sota puhkesi vajaat kaksi vuotta sitten.

– Mietin, olenko sellaisessa kunnossa, että pärjäisin, jos meille tulisi kriisi.

– Tulin tulokseen, etten ole.

Nenonen ryhtyi toimeen, jonka lopputuloksena hän vielä laihdutti itsensä samaan kokoon kuin kotiuduttuaan armeijasta vuonna 1999.

– Laihdutin 33 kiloa, hän kertoo kuluvan vuoden urakastaan.

Reserviläisliiton päätoiminta-aloihin kuuluu Nenosen mukaan ampumatoiminnan lisäksi fyysisen ja henkisen kunnon ylläpito. Näihin reserviläisiä on kannustettu.

– Kun on hyvässä kunnossa, myös henkinen kunto on hyvä.

– Ne kulkevat käsi kädessä, Nenonen sanoo.

Hän sanoo, että fyysiseen ja henkiseen kuntoon alettiin panostaa jo korona-aikana ennen Ukrainan sotaa.

Lisäksi Nenonen muistuttaa, että Ukrainan sodan puhjettua suomalaisten maanpuolustustahto aktivoitui.

– Meille on tullut 15 000 uutta jäsentä kahden vuoden aikana ja jäsenmäärä on nyt lähes 49 000.

Reserviläisliiton paikallisyhdistyksiä alettiin perustaa ympäri Suomea.

– Utsjoelta Ahvenanmaalle, myös Somerolle, hän kertoo.

Kansalaiset ovat aktivoituneet Nenosen mukaan muutenkin.

– Meille on soittanut miehiä, joiden asevelvollisuus on päättynyt ja he ovat kysyneet, mitä voivat tehdä.

– Meillä ei ole ikärajoja.

Nenonen sanoo, että nyt 60 vuotta täyttäneet miehet ovat alkaneet kuntoilla ja käydä ampumaharjoituksissa.

– Reserviläisliittoon liittyneiden joukossa on myös naisia, jotka eivät ole suorittaneet palvelusta, hän lisää.

Upin johtavan tutkijan Salonius-Pasternakin arvioi USA:n mahdollisesta seuraavasta presidentistä on Nenosen mukaan mielenkiintoista seurattavaa.

– Muistuttaisin kuitenkin, että Suomessa on suuri ja osaava reservi sekä yleinen asevelvollisuus.

– Puolustusteollisuutta kehitetään.

– Puolustusvoimat sekä koulutus ovat hyvällä tolalla verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, hän luettelee.

Lisäksi Nenonen muistuttaa monenlaisesta yhteistyöstä, joka koskee puolustusta.