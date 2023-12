Riitaisaksi syytetty sosiaali- ja terveysvaliokunta sai valmiiksi mietintönsä sosiaali- ja työttömyysturvan heikennyksistä

Riitaisaksi syytetty sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantai-iltana valmiiksi mietintönsä sosiaaliturvan indeksijäädytyksistä ja työttömyysturvan leikkauksista usean tunnin kokoustamisen jälkeen.

– Nyt on saatu esitykset eteenpäin. Huomenna ei tarvita kokousta, sanoi valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kokouksen jälkeen.

Laihon mukaan kokouksessa edettiin rakentavalla hengellä.

– Huomioitiin toistemme esitystarpeet ja edettiin äänestyksiin niissä kohdin, missä ei oltu samaa mieltä.

Valiokunta oli varautunut uurastamaan myös tiistaiaamuna, jotta mietinnöt saataisiin valmiiksi ajoissa. Myös maanantain kokoontuminen oli poikkeuksellinen, sillä normaalisti eduskunnan valiokunnat eivät kokoonnu maanantaisin.

”Tauko teki hyvää”

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoi maanantai-iltana STT:lle keskustelun edenneen kokouksessa ripeämmin kuin aiemmin.

– Indeksijäädytyksiä koskevaa mietintöä käsiteltiin noin kolme tuntia, mikä myöskin osoittaa, että siihen tuli arvioni mukaan reilusti yli toistakymmentä muutosehdotusta, Kiuru kertoi maanantain kokouksesta.

Työttömyysturvaan liittyvien leikkausten osalta tauko taas oli tehnyt edustajille hyvää, Kiuru sanoi.

– Tauon jälkeen syntyi selkeästi enemmän yksimielisyyttä siitä, että pyrittäisiin jättämään virkapohja, jossa hyvin tasapuolisesti arvioidaan näitä vaikutuksia. Meillä syntyi hyvin alussa jo yksimielisyys siitä, että pohjan mukaan voitaisiin elää.

Sosiaaliturvan leikkaukset aiheuttavat isoja poliittisia erimielisyyksiä, mikä näkyy myös valiokuntien työssä.

– Kysymyksessä ovat historialliset sosiaaliturvaan liittyvät leikkaukset, jotka jatkuvat ensi keväänä. Selvää on, että valiokunta ei pääse helpolla jatkossakaan, Kiuru sanoi.

”Osalla on palanut hermo”

Kiuru kommentoi kokouksen jälkeen medialle myös valiokunnan työilmapiiriä. Hallitus- ja oppositiopuolueet ovat viime päivinä syytelleet toisiaan viivyttelystä sosiaali- ja työttömyysturvan heikennyksiä koskevassa valiokuntakäsittelyssä. Myös valiokunnan tulehtuneesta ilmapiiristä on uutisoitu.

Kiuru sanoi joutuneensa ”alle puolen tusinaa kertaa” korottamaan ääntään ja muistuttamaan valiokunnan jäseniä asiallisesta käytöksestä.

– Yleisellä tasolla on sanottava, että valiokunnassa on ollut käytöshäiriöitä. Meillä on ollut erilaisia tilanteita, joissa olen joutunut huomauttamaan edustajaa asiallisesta käyttäytymisestä.

Hän kuitenkin muistutti, että valiokunta on työskennellyt lähes viisi viikkoa todella kovalla ylikuormituksella.

– Täytyy myös muistaa, että kun tämä on inhimillistä työtä, niin osalla on palanut hermo, ja se on sitten johtanut siihen, että näitä ylilyöntejä on sattunut.

Simu Perälä