Ruotsin Nato-jäsenyys voi nyt edetä Turkin parlamentin äänestykseen – valiokunta näytti vihreää valoa

Turkin parlamentin ulkoasiainvaliokunta päätti tiistaina puoltaa Ruotsin jäsenyyttä sotilasliitto Natossa. Asia voi nyt edetä parlamentin äänestykseen. Äänestyspäivää ei ole vielä päätetty.

Valiokunta aloitti keskustelun asiasta jo viime kuussa, mutta ei päässyt silloin sopuun parlamentin äänestykseen vietävän lakiesityksen muotoiluista.

Ulkoasiainvaliokunnan hyväksymän lakiesityksen perusteluissa todetaan, että Ruotsi on edennyt Naton heinäkuisen huippukokouksen jälkeen siihen pisteeseen, että Turkki voi tehdä sen kanssa yhteistyötä.

Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnista voidaan äänestää Turkin parlamentin yleisistunnossa vasta nyt, kun valiokunta on hyväksynyt lakiesityksen.

Nato-maista ainoastaan Turkki ja Unkari eivät ole vielä hyväksyneet Ruotsin jäsenyyttä.

Erdogan haluaa hävittäjät USA:lta

Ruotsin Nato-ratifiointi on yhdistetty Turkin hävittäjäkauppoihin Yhdysvaltojen kanssa, ja myös presidentti Recep Tayyip Erdogan on puhunut tästä yhä avoimemmin. Hän on nostanut esille myös sen, että Kanada luopuu sen Turkille asettamista aseiden vientirajoituksista.

– Positiiviset kehityskulut Yhdysvalloissa liittyen F-16-hävittäjiin ja Kanadan osalta sen lupauksien pitämiseen nopeuttavat parlamenttimme positiivista näkemystä Ruotsin Nato-jäsenyydestä, Erdogan sanoi aiemmin tässä kuussa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Turkki haluaa ostaa Yhdysvalloilta uudenaikaisia F-16-hävittäjiä, joilla Turkki haluaa päivittää ilmavoimiensa sotakalustoa, ja ilmeisesti pitää Ruotsia neuvotteluvälineenä.

Erdogania lähellä olevat mediat NTV-uutiskanava sekä Türkiye Gazetesi väittivät perjantaina, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden olisi myöntynyt siihen, että neuvotteluja hävittäjäkaupoista käytäisiin samaa tahtia Ruotsin Nato-prosessin kanssa.

Biden on luvannut julkisuudessa edistää kauppoja, mutta Yhdysvaltain kongressi on vastustanut asiaa. Kongressin huolena ovat olleet muun muassa Turkin ihmisoikeusloukkaukset ja jännitteet naapurimaa Kreikan kanssa.