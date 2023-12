Valtiovarainministeriö julkisti tiistaina ennusteensa Suomen talouden kehityksestä. Arvio on synkkä. Myös Suomen Pankki julkisti oman ennusteensa. Se on vielä synkempi (SSS 20.12.).

VM arvioi, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,5 prosenttia. Pitkään pelätty taantuma on saapunut. Ensi vuodelle ministeriö ennustaa 0,7 prosentin kasvua.

Suomen Pankki ei usko, että talouden käänne tapahtuu vielä ensi vuonna. Se veikkaa talouden supistuvan 0,2 prosenttia.

VM:n mukaan taantumasta on tulossa syvempi ja pidempi kuin aiemmin on odotettu. Työllisyyden heikkenemisen ennusteet sentään odottavat jäävän melko maltillisiksi. Mutta etenkin rakennusalan hiipuminen näkyy lomautuksina.

Talousennusteet toimivat kehyksenä, kun valtiovarainministeriössä pohditaan ensi vuoden lisäsopeutustarvetta. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) on jo varoittanut, että uusia säästöjä tarvitaan kipeästi. Etenkin ammattiyhdistysliike kipuilee yhä nykyistenkin kanssa.

Viime kesän hallitusneuvottelut venyivät, kun puolueet etsivät säästökohteita tiheällä kammalla. Uusia kohteita voi olla vaikea löytää. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi tiistaina, että kaikki keinot ovat pöydällä. Se myös veronkiristysten mahdollisuutta.

Veroinstrumentti on varsin monitahoinen työkalu, jota poliittiset painotukset ohjaavat.

Esimerkiksi ensi vuoden budjetissa lupailtu oluen veronkevennyksen peruminen olisi varmasti helpoimmasta päästä. Ruoan arvonlisäveroon kajoaminen toisi ihan eri tason säästöt, mutta olisi myös vaikutuksiltaan huomattavan raju.

Säästöjen alla on hyvä muistaa, että kansalaiset ovat eläneet alavireistä suhdannetta jo pidempään. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten reaaliansiot laskivat viime vuonna. Tämä johtui korkeasta inflaatiosta (SSS 20.12.).

Vaikka työllisyys on pysynyt tähän saakka hyvällä tasolla, ostovoima on heikentynyt. Kohta tilanne saattaa kääntyä päinvastaiseksi. Inflaatio on hidastunut ja ostovoima saattaa kääntyä kasvuun. Samaan aikaan työttömyyden lisääntyminen ja lomautukset leikkaavat tuloja osalta väestöstä.