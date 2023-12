SAK:n liitot uhkaavat laajentaa lakkoja viikon kuluttua – myös STTK:lainen Pro ja akavalainen Insinööriliitto julistivat vuorokauden mittaiset työnseisaukset

Palkansaajaliitot uhkaavat kiristää ensi viikolla ruuvia, jotta hallitus istuisi niiden kanssa edes neuvottelupöytään työelämän heikennyksiä koskevista lakiesityksistä. Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n jäsenliitot kertoivat torstaina toteuttavansa 14. joulukuuta laajat vuorokauden mittaiset poliittiset työtaistelutoimet, ellei hallitus avaa työntekijäjärjestöille tietä aitoihin neuvotteluihin ja keskeytä vielä kesken olevia sosiaaliturvan leikkausten valmistelua, kuten ansiosidonnaisen porrastamista.

Myös STTK:lainen toimihenkilöiden Ammattiliitto Pro ja korkeakoulutettujen Akavan Insinööriliitto kertoivat torstaina julistavansa vuorokauden mittaiset työnseisaukset 14. joulukuuta vastalauseena hallituksen työelämäheikennyksille.

Aiempaa laajemmat ja useampia eri aloja koskevat toimet näkyisivät enemmän myös ihmisten arjessa. Esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL varoittelee sen kaavailemien toimien vaikuttavan ihmisten arkeen isosti. Liitto ilmoittaa tarkemmista kohteista perjantaina ja maanantaina. Mukana olisi puheenjohtaja Håkan Ekströmin mukaan noin 15 000 liiton jäsentä eri aloilta.

– Toimenpiteet tulevat olemaan sellaisia, että ne vaikuttavat ihmisten arkeen aika isosti senkin kautta, että JHL:n jäsenet pääasiassa palvelevat suoraan kuntalaisia ja veronmaksajia, Ekström sanoi SAK:n ja sen liittojen tiedotustilaisuudessa torstaina.

AKT: Lentoliikenteessä ei näy vielä

Myös muun muassa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kertoi mahdollisen työnseisauksen koskevan useita eri toimialoja. AKT ei ole ollut mukana aiemmissa mielenilmaisuissa hallitusta vastaan. Kokon mukaan liitto ilmoittaa toimista yrityskohtaisesti vasta ensi viikon alussa, koska se pyrkii minimoimaan, ettei alihankintatyötä ja vuokratyötä tulisi kovin paljon aloille.

Kysyttäessä hän kuitenkin sulki lentoliikenteen pois vielä tässä vaiheessa.

– Ne tehtävät, jotka liittyvät läheisesti lentoliikenteeseen eivät ole vielä 14. joulukuuta mukana. Jotain kiristämisen varaa on hyvä jättää tulevaisuuteenkin eli sitä harkitaan sitten sen jälkeen, jos hallitus ei vieläkään meidän kanssa lähde keskustelemaan.

Työnseisauksia ovat järjestämässä myös Teollisuusliitto, Palvelualojen ammattiliitto Pam, Rakennusliitto ja Suomen elintarviketyöläisten liitto.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liitto valmistautuu jo lakkojen lisäksi seuraaviin työehtosopimusneuvotteluihin. Hän arvioi hallituksen toimien vaikeuttavan toteutuessaan neuvottelukierrosta.

– Seuraavalla kierroksella ei neuvotella pelkästään palkankorotuksista vaan paljon laveammista työehtosopimuskirjauksista, Aalto ennakoi tiedotustilaisuudessa.

Insinööriliitto valmis kiristämään ruuvia

Teollisuusliitto kertoi jo torstaina, että se on julistanut vuorokauden mittaisen poliittisen lakon 455 toimipaikalle 14. joulukuuta ja että lakon piirissä on noin 40 000 työntekijää. Aallon mukaan lista julkistetaan jo nyt, koska mukana on sellaisia yrityksiä, joissa tuotannon alasajaminen vie useita päiviä.

Toimihenkilöiden STTK:lainen Ammattiliitto Pro kertoi tiedotteessaan, että sen listalla on lähes kaksisataa teollisuuden yritystä eri puolilla maata. Valtaosassa niitä Pron lakko koskee kaikkia toimipaikkoja.

Akavalainen Insinööriliitto liittyi torstaina SAK:laisten liittojen ja Pron rinnalle julistaessaan työnseisauksen valikoiduissa teknologiateollisuuden yrityksissä.

Torstaina ilmoitettu työnseisaus on ensimmäinen Insinööriliiton ilmoittama suora painostustoimi. Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mukaan liitto on valmis myös kiristämään painostusruuvia, jos tarvetta ilmenee.

– Hallituksen työelämäuudistukset kohtelevat kaltoin tuhansia ja taas tuhansia liiton jäseniä ja synkentävät työmarkkinasopimisen tulevaisuuden. Työmarkkinoilla asioita tehdään yhdessä neuvotellen ja sopien, ei yksipuolisesti sanellen, Salo sanoo tiedotteessa.

Aikaraja 13. joulukuuta iltapäivällä

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korosti torstaina, ettei SAK voi neuvotella pelkästä vientivetoisesta työmarkkinamallista.

– Meidän on voitava keskustella ja sopia myös muista kokonaisuuteen kiinteästi kuuluvista asioista. Jos hallitus toivoo työmarkkinaosapuolten pääsevän keskusteluista varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen työmarkkinamallista, on myös neuvoteltava ja löydettävä paikallisesta sopimisesta ja työrauhasta työntekijöidenkin tarpeet huomioiva ratkaisu.

Työnantajaliitot ja palkansaajakeskusjärjestöt aloittivat 24. marraskuuta keskustelut niin sanotusta vientivetoisesta työmarkkinamallista. Keskustelut jatkuvat keskiviikkona 13. joulukuuta.

Neuvottelujen laajentaminen ja työttömyysturvaheikennysten keskeyttäminen ovat SAK:n edellytyksiä sille, että työmarkkinamallista voidaan löytää yhteinen näkemys.

Takarajaksi keskusjärjestö asettaa 13. päivän iltapäivän, jonka jälkeen työtaistelut toteutetaan riippumatta työnantajien kanssa käytyjen keskusteluiden edistymisestä.

”Työelämäkirjaukset epätasapainoisia”

Poliittisilla työtaistelutoimilla SAK:n liitot vastustavat hallituksen kaavailemia työelämän heikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia. SAK:n mukaan työelämän heikennykset ovat tarpeettomia ja sosiaaliturvan leikkaukset epäoikeudenmukaisia ja suhdannetilanteeseen sopimattomia.

Tiedotustilaisuudessa Eloranta totesi, että SAK:n ja sen liittojen mielestä hallituksen työelämäkirjaukset ovat erittäin epätasapainoisia.

– Leikkausten ja säästöjen maksumiehinä ovat erityisesti työntekijät ja kaikkein heikoimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa olevat.

Hänen mukaansa hallitus ei ole omassa ohjelmassaan ylipäätään huomioinut työntekijöiden tarpeita tai näkemyksiä.

– Taitaa kuitenkin olla niin, että ihan kaikkia hallitusohjelman valuvikoja ei taideta tälläkään kertaa ja ehkä näilläkään toimilla sieltä hallitusohjelmasta ja hallituksen toimista pois saada. Emmekä me edes varmasti sitä kokonaisuutena vaadikaan. Pyydämme vain, että aluksi hallitus avaisi aiheuttamansa työmarkkina-asioiden umpisolmun.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Aalto huomautti, että valtiovarainministeriö on asettanut uuden työryhmän pohtimaan jo seuraaviakin leikkauksia.

Orpo: SAK:n ilmoittamat toimet kohtuuttoman kovia

SAK:n ilmoittamat työtaistelutoimet ovat kohtuuttoman kovia ottaen huomioon Suomen taloudellisen tilanteen, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.).

SAK:n jäsenliitot kertoivat torstaina toteuttavansa 14. joulukuuta laajoja poliittisia työtaistelutoimia, ellei hallitus avaa palkansaajajärjestöille tietä aitoihin neuvotteluihin ja keskeytä kesken olevien sosiaaliturvan leikkausten valmistelua kuten ansiosidonnaisen porrastamista.

Orpon mukaan uudistukset ovat välttämättömiä, jotta Suomeen saadaan lisää työpaikkoja ja ihmiset voivat työllistyä. Pääministerin mukaan hallitus tavoittelee Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa ja julkisen talouden vahvistamista 1,5 miljardilla eurolla.

– Nämä eivät heikennä mielestäni palkansaajan tai työntekijän asemaa, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpo toivoi kuulevansa mielellään enemmän ehdotuksia siitä, millä muilla kuin hallituksen ehdottamilla keinoilla Suomeen saadaan työpaikkoja ja kasvua.

– Niitä kuuluu vähän tai ei ollenkaan. Me olemme valmiita keskustelemaan jokaisesta toimenpiteestä, millä saadaan työpaikkoja ja julkista taloutta kuntoon ja millä saadaan suomalaisille intoa lähteä töihin. Tämä ovi on koko ajan auki, Orpo sanoi.

”Työmarkkinajärjestöjen ääntä on kuultu”

Orpon mukaan hallitus ei ole valmis viemään kaikkia uudistuksiaan yhteen neuvottelupöytään, vaan uudistukset etenevät omissa valmisteluissaan.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi torstaina, ettei SAK voi neuvotella pelkästä palkkamallista, vaan järjestön on voitava keskustella ja sopia myös muista kokonaisuuteen kiinteästi kuuluvista asioista.

– Me emme vie näitä asioita yhteen pöytään. Meillä nämä uudistukset menevät jokainen omassa lainsäädännössään, omassa työryhmässään ja omassa valmistelussaan. Tämä on se linja mikä on valittu, ja jokaisen niiden osalta me olemme valmiit käymään keskusteluja. Mutta se, että tulisi yhteinen iso pöytä, jossa olisi kaikki hallituksen uudistukset, se ei ole mahdollista. Me emme kokoa näitä asioita samaan pöytään, Orpo sanoi.

Orpon mukaan myös työmarkkinajärjestöjen ääntä on kuultu hallituksen uudistuksia valmisteltaessa.

– Meillä on kaikista hallituksen uudistuksista työryhmät, joissa työmarkkinaosapuolet ovat mukana asiantuntijoina. Näistä keskustellaan. Niissä on mahdollisuus tuoda esiin omia näkökulmia, ja kun nämä esitykset aikanaan valmistuvat, niitä otetaan niissä huomioon, Orpo sanoi.

