Saksa antoi Nuorille Leijonille shokkihoitoa – Suomelle jo toinen MM-tappio

Jääkiekkoilun mannerlaatat heilahtelivat keskiviikkona Göteborgissa, kun Saksa nujersi alle 20-vuotiaiden miesten MM-kilpailuissa Suomen maalein 4–3. Koskaan aiemmin Suomi ei ollut hävinnyt Saksalle ikäluokan MM-kilpailuissa.

Suomen turnausurakan toinen ottelu kiristi entisestään Suomen ongelmavyyhtiä, joka oli melkoinen jo tiistain avausottelussa Kanadalle maalein 2–5 kärsityn tappion jälkeen.

Huolimattomuus vaivasi jälleen, eikä Kanadaa vastaan loistanut maalivahti Niklas Kokkokaan ollut parhaassa vireessään. Päävalmentaja Lauri Mikkolan kaipaamista asioista vain kiekonhallinta ja pitkien hyökkäyksien vyöryttäminen paranivat.

Asiassa oli myös kääntöpuolensa.

– Hyökkäyspeli meni pörräämiseksi. Meillä oli paikkoja tehdä enemmän maaleja, Mikkola tuumi.

– Pääsimme paljon hyökkäämään. Yli-into vei kenttätasapainon.

Saksaa vastaan kiekonhallinnan siirtyminen Suomelle oli odotettavissa. Saksa oli vaikeuksissa Suomen pitkien painostusjaksojen aikana, mutta taisteli oikean jalan luistimensa teränkin välillä menettäneen maalivahti Philipp Dietlin johdolla.

Kanada-ottelusta tuttuja ongelmia riitti.

– Startti oli edelleen hermostunut, Mikkola sanoi.

Saksa ei ole heittopussi

Miesten arvokilpailuissa Saksa on väläytellyt, kuten viime keväänä Tampereella pelattujen MM-kilpailujen ja vuoden 2018 Pyeongchangin olympialaisten hopeamitalit todistavat.

Alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa meno on ollut heikkoa. Saksalaisten suurimpiin urotekoihin ikäluokan MM-kilpailuissa lukeutuu se, kun Länsi-Saksan Dieter Hegen voitti maali- ja pistepörssit 1981.

Tällä vuosituhannella Saksa on ollut pääasiassa hissijoukkue, mutta viime vuosina pääsarjapaikka on vakiintunut. Saksa pelaa nyt viidensissä ja on edennyt puolivälieriin kolmissa MM-kilpailuissa peräkkäin, joten heittopussista ei ole enää kyse.

Silti keskiviikon ottelu ei selity vain kisaurakkansa aloittaneen Saksan virkeydellä ja hyvyydellä. Suomi on ollut MM-kaukalossa harvinaisen ponneton.

Huolestuttaako?

– Kaksi peliä on pelattu, kaksi on jäljellä (alkusarjassa). Pistesarakkeessa on nolla. Tilanne ei ole ihanteellinen, päävalmentaja myönsi.

Oswald tarjoili shokkihoitoa

Veit Oswald tarjosi shokkihoitoa jo avauserän alkupuolella, kun hän survoi irtokiekon Kokon selän taakse.

Ylimääräisen hyökkääjän paikalta nelosketjuun nostettu Tommi Männistö kiitti vastuusta ja porhalsi tasoittamaan pian Oswaldin jälkeen.

Suomi kesti avauserässä kaksi alivoimapeliä ja pääsi turnausurakan aikana ensimmäistä kertaa johtoasemaan toisen erän alkupuolella. Kasper Halttusen hankkima 2–1-johto kesti 45 sekuntia, kunnes Niklas Hübner tasoitti.

Samu Bau vei Suomen takaisin johtoon 53 sekuntia Hübnerin täysosuman jälkeen. Suomi hallitsi peliä, mutta ei saanut lisäosumia.

Kokko antautui toisen erän loppupuolella kahdesti, kun ensin Roman Kechter tasoitti, ja sitten Oswald teki 4–3-lukemat.

Päätöserässä Suomi ei onnistunut hyödyntämään ylivoimapelejään.

– Pettymys on mielessä, mutta ei auta jäädä murehtimaan, Halttunen tuumi.

– Meillä on hyvät äijät ja tiedämme, että pystymme tekemään maaleja ylivoimalla. Syötöt sun muut pitää saada kohdalleen.

Hyökkääjän mukaan syytä huoleen ei ole, vaikka pistesarakkeessa on nolla.

– Nyt jos alkaisi huolestumaan ja jännittämään niin voisi melkein lyödä hanskat tiskiin. Turnaus ei ole ohi.

Halttunen karkasi kolmannessa erässä läpiajoon, mutta tasoitusyritys tarttui saksalaismaalivahti Dietlin varusteisiin.

– Jälkeenpäin on helppo selitellä. Yritin olla yllätyksellinen ja ampua veskarin jalkojen välistä, mutta hän oli fiksumpi ja torjui. Ensi kerralla olen kärsivällisempi ja laitan kiekon reppuun, Halttunen lupaili.

Torstaina Suomella on peleistä välipäivä, mutta harjoiteltavaa riittää. Suomi on aloittanut MM-kilpailut kahdella peräkkäisellä tappiolla viimeksi seitsemän vuotta sitten. Nuoret Leijonat luisui tuolloin karsintasarjaan.

– Uskomme, että nousemme yhdessä ja pelaamme hienon Latvia-pelin, Mikkola silmäili perjantaihin.

Petteri Ikonen