Saksa ja Britannia peräänkuuluttavat kestävää tulitaukoa, mutta eivät usko välittömän tulitauon vaatimiseen

Saksan ja Britannian ulkoministerit peräänkuuluttavat kestävää tulitaukoa Gazaan, mutta eivät usko välittömän tulitauon vaatimisen olevan oikea tie eteenpäin.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock ja hänen brittikollegansa David Cameron kuvailevat Sunday Timesissa julkaistussa kirjoituksessaan, että tarve kestävälle tulitauolle Gazassa on kiireinen. Kaksikon mukaan konfliktissa on kuollut liian monta siviiliä.

Ministerien mukaan yleisen ja välittömän tulitauon vaatiminen kuitenkin jättäisi huomiotta sen, miksi Israel on sotilasoperaationsa aloittanut. Ministerien mukaan Israel puolustaa itseään Hamasin lokakuisen hyökkäyksen jälkimainingeissa, minkä lisäksi kaksikko sanoi Hamasin ampuvan raketteja Israelia kohti.

YK:n yleiskokous vaati tiistai-iltana selvällä enemmistöllä välitöntä humanitaarista tulitaukoa Gazaan. Saksa ja Britannia äänestivät tyhjää.

Israelin pommituksissa ja hyökkäyksessä on äärijärjestö Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan kuollut ainakin 18 800 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Noin 1,9 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan.

Israel on pommittanut Gazan kaistaa voimakkaasti sen jälkeen, kun Hamas iski Israeliin lokakuun alkupuolella. Hamasin hyökkäyksessä kuoli israelilaisviranomaisten mukaan noin 1 140 ihmistä.

OCHA: Israel ottanut lääkintähenkilöstöä kiinni

Israelin asevoimat kertoo päättäneensä sotilaalliset toimensa Gazan kaistalla sijaitsevan sairaalan alueella. Asevoimat sanoo löytäneensä operaationsa aikana aseita ja pidättäneensä noin 80 äärijärjestö Hamasin jäsentä.

Hamas on kuvaillut operaatiota Kamal Adwanin sairaalalla kammottavaksi verilöylyksi.

Hamasin hallinnoima Gazan terveysministeriö sanoi keskiviikkona, että israelilaisjoukot olivat tulittaneet potilashuoneita kohti ja ottaneet kiinni sairaalan henkilökuntaa useita päiviä kestäneen piirityksen aikana.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA sanoi puolestaan keskiviikkona, että sairaalan johtaja sekä noin 70 muuta lääkintähenkilöstön jäsentä oli otettu kiinni.

Joitakin kiinni otettuja on päästetty sittemmin vapaaksi, mutta OCHA kertoo myös raporteista, joiden mukaan kiinni otettuja on kohdeltu kaltoin.

Israelin asevoimat sanoo Hamasin käyttäneen sairaalaa komentokeskuksena. Asevoimien mukaan israelilaisjoukot ovat kiinniottojen lisäksi tuhonneet ”terrori-infrastruktuuria” sairaalan alueella sekä löytäneet ”lukuisia aseita”.

Asevoimat sanoo israelilaissotilaiden myös kuulustelleen sairaalan henkilökuntaa. Asevomien mukaan työntekijät olivat sanoneet, että aseita oli piilotettu keskoskaappeihin.

Hamas syytti lauantaisessa lausunnossaan Israelin joukkojen tuhonneen kodeistaan paenneiden ja alueelta suojaa hakeneiden ihmisten telttoja puskutraktoreilla sekä aiheuttaneen useita kuolemia.

Netanjahu: Sotilaallinen painostus välttämätöntä

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu painotti lauantaina jatkavansa Hamasin sotilaallista painostamista israelilaispanttivankien omaisten vetoomuksista huolimatta.

Israel kertoi surmanneensa Gazan kaistalla perjantaina kolme israelilaista panttivankia. Israelin asevoimien alustavan tutkinnan mukaan panttivangit olivat heiluttaneet valkoista lippua, kun heidät ammuttiin. Lisäksi ainakin yksi vangeista huusi apua hepreaksi. Asiasta kertoivat lauantaina muun muassa Haaretz ja uutistoimisto AFP.

Israelin asevoimien mukaan israelilaisjoukkojen keskuudessa oli koettu, että panttivangit olivat uhka, minkä vuoksi heitä kohti oli avattu tuli.

Panttivankien surmaamisen jälkimainingeissa Israelissa on järjestetty mittavia protesteja, joissa on vaadittu, että äärijärjestöjen hallussa olevien panttivankien vapauttamisesta sovitaan heti.

– Sotilaallinen painostus on välttämätöntä sekä siepattujen paluulle että voiton saavuttamiseksi vihollisestamme, Netanjahu kuitenkin sanoi lauantaina.

– Neuvotteluryhmälle antamani opastus perustuu tähän paineeseen, ja ilman sitä meillä ei ole mitään, hän lisäsi.

Hamas sanoi lauantaina, ettei se ryhdy uusiin neuvotteluihin vankien vaihtamiseksi, ellei palestiinalaisiin kohdistuva hyökkäys lopu kokonaan.

Uusia neuvotteluja ehkä vireillä

Axios-uutissivuston mukaan Israelin tiedustelupalvelun Mossadin johtaja David Barnea tapasi Qatarin pääministerin Mohammed bin Abdulrahman al-Thanin perjantai-iltana.

Kaksikko keskusteli neuvotteluiden jatkamisesta Hamasin pitämien panttivankien vapauttamiseksi, Axios kertoo lähteisiinsä pohjaten. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Israelin ja Qatarin korkean tason edustajat tapasivat keskenään sen jälkeen, kun seitsemän päivän aselepo kaatui marraskuussa.

Axiosin mukaan kaksikko kokousti Euroopassa, mutta sivusto ei avaa tämän tarkemmin, missä tapaaminen järjestettiin.

Israelin asevoimien mukaan Gazassa on edelleen pitkälti toista sataa panttivankia. Israelin mukaan Hamas ja muut äärijärjestöt sieppasivat noin 240 panttivankia hyökätessään Israeliin.

Panttivangeista satakunta vapautettiin marraskuisen aselevon yhteydessä. Samalla Israel vapautti 240 palestiinalaista vankia.